RuggON تطلق جهاز VIKING II: تحويل إدارة الأسطول بتكنولوجيا ومرونة لا مثيل لها

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RuggON Corp.

14 يناير, 2025, 16:00 AST

مدعوم بـ Android 14 ومعالج  Qualcomm® SnapdragonTM 6490 ثماني النواة، ومُصمم لتطبيقات الأسطول المتطلبة

تايبيه، 14 يناير، 2025 /PRNewswire/ -- تقدم شركة RuggON بفخر جهاز VIKING II، وهو جهاز إدارة أسطول مبتكر مصمم لمعالجة أصعب التحديات الصناعية. من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمتانة الاستثنائية، يرفع VIKING II مستوى الكفاءة التشغيلية في مجال الخدمات اللوجستية والتعدين والبناء والسلامة العامة. وقد صُمم مع مراعاة القدرة على التكيف والأداء، مما يمكّن الشركات من التفوق حتى في أصعب البيئات.

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Powered by Android 14 and Qualcomm® Snapdragon™ 6490 Octa-Core Processor, Engineered for Demanding Fleet Applications
Powered by Android 14 and Qualcomm® Snapdragon™ 6490 Octa-Core Processor, Engineered for Demanding Fleet Applications

من الداخل، يعمل جهاز VIKING II بواسطة معالج Qualcomm® SnapdragonTM 6490 ثماني النواة، مما يوفر أداءً لا مثيل له في المهام المعقدة والتي تتطلب معالجة كميات كبيرة من البيانات. وجنبًا إلى جنب مع Android 14 وشهادة Google Mobile Services (GMS)، يوفر الجهاز تجربة مستخدم سلسةً ويتيح الوصول إلى نظام بيئي واسع من التطبيقات. وسواءً كان الأمر يتعلق بمراقبة حالة المركبة، أو إدارة البيانات، أو تشغيل أدوات إدارة الأسطول المخصصة، فإن VIKING II يضمن أداءً موثوقًا ومرونةً لا مثيل لها.

يجمع VIKING II، المصمم للظروف القاسية وفقًا لمعيار IP65، بين التصميم المتين وخيارات الاتصال المتقدمة مثل 5G وSATCOM، مما يضمن استمرارية الاتصال ونقل البيانات في الوقت الفعلي، حتى في المناطق النائية أو خارج الشبكة. ويدعم نظام تحديد المواقع المتعدد (Multi-GNSS)، المزوّد بتقنية Dead Reckoning وRTK، تتبعًا دقيقًا للموقع في البيئات خارج نطاق الـGPS، مثل الأنفاق أو الأودية الحضرية.

من خلال دمج الأدوات الحيوية في جهاز واحد، يبسّط VIKING II عمليات الأسطول ويقلل من التكاليف. ويتميز أيضًا بوظائف متقدمة مثل نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وقدرات NFC، والتحكم عن بعد بالأبواب، وشاشة عرض ثانوية، مما يساهم في تبسيط سير العمل وتعزيز كفاءة التسليم. يعزز التتبع في الوقت الفعلي أداء التسليم في الوقت المحدد، بينما يطيل نظام TPMS عمر الإطارات، مما يعزز في النتيجة السلامة والاستدامة.

لمزيد من المعلومات حول VIKING II، يُرجى زيارة https://www.ruggon.com/en/product/mobile-computers/VIKINGII أو متابعتنا على Ubiqconn Technology.

نبذة عن RuggON

تُعَدّ شركة RuggON Corp إحدى الشركات التابعة لشركة Ubiqconn Technology، وهي إحدى رواد مُصنّعي حلول الحوسبة المحمولة الفائقة التحمل. تستفيد RuggON، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة لشركة Ubiqconn لدفع الابتكار والتوسع في سوق الصناعة المتنقلة (IioT)، من عقود من الخبرة لتحسين الإنتاجية المتنقلة في البيئات القاسية. ويقدم فريق هندسي ملتزم أجهزةً ذات قيمة وجودة استثنائية تُحسِّن تجربة المستخدم. تدرك RuggON المتطلبات المتنوعة للصناعات لتوفير حلول مخصصة وفعالة، كما تلتزم بمعايير أعلى لرضا العملاء وتفتخر بتقديم إمكانيات لا حصر لها لتلبية احتياجات الغد. للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة http://www.ruggon.com أو متابعتنا على منصة LinkedIn.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2595244/Powered_Android_14_Qualcomm__Snapdragon__6490_Octa_Core_Processor_Engineered_Demanding.jpg

شعار -https://mma.prnewswire.com/media/2510705/RuggON_Logo.jpg

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