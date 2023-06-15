SANTECHTURE تطلق حلول ذكية لإدارة دورة الإيرادات (RCM) لسوق السعوديّة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يونيو / حزيران 2023 / -- كشفت SANTECHTURE الرائدة في مجال توفير حلول التكنولوجيا الذكية لإدارة دورة الإيرادات (RCM) عن حلّين يغيران المسار بشكل كبير لقطاع مقدمي الرعاية الصحية المزدهر في المملكة خلال الدورة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض الابتكار التكنولوجي الصحي، الذي أقيم في الرياض يومي 5 و 6 يوليو.

أنس بطيخي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة SANTECHTURE، خلال جلسة النقاش حول الدور الفعّال الذي يلعبه القطاع الخاص لمقدمي الرعاية الصحية

THYNK هو محرك القاعدة الذكية القائم على تكنولوجيا RCM، مدعوم من الذكاء الاصطناعي (AI) والتحليلات التنبؤية، يدعم عمليات التحقق من صحة التأمين والقواعد الطبية بهدف تحسين التوثيق السريري CDI، وتقليل الأخطاء وزيادة الإيرادات.

يتضمّن THYNK أكثر من 4 ملايين قاعدة في النظام تشمل الترميز الطبي؛ الضرورة الطبية؛ الموافقة على التأمين والتغطية؛ الفواتير والتسعير؛ بوالص التأمين وقواعد المزود. يقدم THYNK تكاملًا سلسًا لنظام معلومات الرعاية الصحية HIS ويغطي جميع نقاط اتصال RCM عبر رحلة المريض، كما يركز على تقديم وظائف إدارة الرفض في الوقت الفعلي الاستباقي.

كما سيستفيد مقدمو الرعاية الصحية في المملكة من حل ذكي يعتبر ثورة في عالم الترميز الطبّي وهو CODEMINE القائم على السحابة. يتيح CODEMINE خاصيّة البحث الذكي القائم على المصطلحات والرموز كما يدعم مجموعة واسعة من أنظمة التصنيف بما في ذلك ICD-10- AM و CM CPT و ACHI و ACS الإصدار العاشر ونظام الفوترة السعودي SBS. هذا الحل الأوّل من نوعه في المملكة مُصمم لضمان نتائج دقيقة، كما ويغطّي معايير الترميز السريري والفوترة في المملكة العربية السعودية.

ويعتمد الظهور الأول لهذين الحلين من الجيل التالي في المملكة العربية السعودية على نجاح ROBIN، منصة إدارة الفواتير والمطالبات الطبية الرائدة للشركة. يدعم إطلاق هذين الحلّين مكانة SANTECHTURE كشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإدارة دورة الأموال وهو قطاع حيوي عالي التخصّص.

وتعليقًا على الإطلاق، قال السيد أنس بطيخي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سانتيكتشر SANTECHTURE: "تعطي رؤية 2030 للمملكة الأولوية لتطوير قطاع الرعاية الصحية للمرضى والتركيز على دعم الحاجة الملحة للاستدامة المالية للقطاع من خلال تطبيق رعاية صحية قيّمة لمقدمي الخدمات من جميع الأحجام. الحل الرئيسي لتقديم بنية تحتية على مستوى عالمي هو في تطبيق أنظمة تعزز الأداء العام للقطاع من خلال توفير شفافية وتحسين الكفاءة لمقدمي الرعاية الصحية، مع خلق رحلة سلسة للمرضى. هنا تقدم فيه SANTECHTURE الجيل التالي من الابتكار وتقف في طليعة ثورة تكنولوجيا RCM مع حلول مُصممة لتخفيض معدلات الرفض في المطالبات إلى الحد الأدنى مع تعزيز الأداء المالي."

كما شارك بطيخي رؤى السوق الرئيسية خلال حلقة نقاش لمدة يومين حول مبادرات القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى عقد جلسة حول تطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاع الرعاية الصحية.

"تعد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي حتمية وأساسية إذا أردنا تعزيز وظائف وكفاءة نظام إدارة دورة الإيرادات، RCM. يوفر الذكاء الاصطناعي أداءً فائقًا من خلال قيادة التشغيل الآلي الذكي وسلامة الإيرادات. إنه بدون أي شك ذو فائدة حاسمة في حل التحديّات اليوميّة، وأداة ضرورية في معالجة وتصحيح أخطاء في الفواتير والحسابات."

ويعمل الذكاء الاصطناعي كحارس بوابة في السيناريوهات التي يوجد فيها نقص في الموظفين المؤهلين لإدارة آلية التنسيق في مجال إدارة دورة الإيرادات RCM، أو حيث يؤدي الاستخدام غير السليم للتكنولوجيا إلى قصور في عمليات المطالبات.

"تعد THYNK و CODEMINE حلولًا مستقبلية لقطاع مقدمي الرعاية الصحية المتنامي في المملكة وهما في طليعة الابتكار التحويلي الذي يقوده الذكاء الاصطناعي. إن الاستثمار في حلول التكنولوجيا من الجيل التالي واعتمادها على نطاق واسع من قبل اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع سيؤدي إلى تبسيط العمليات وجعل الرعاية الصحية في متناول الجميع ، ممّا سيرفع من مكانة المملكة العربية السعودية ليجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به للخدمات والنتائج ذات المستوى العالمي."

نبذة عن شركة SANTECHTURE

SANTECHTURE هي مزود رائد لحلول إدارة دورة الإيرادات المبتكرة (RCM) المصممة خصيصًا لقطاع الرعاية الصحية سريع التطور. من خلال الفهم العميق لتحديات السوق والطلب المتزايد على الحلول الذكية القائمة على التكنولوجيا، نجحنا في ترسيخ أنفسنا كرواد في صناعة تكنولوجيا RCM للرعاية الصحية. منذ 2009، لعبنا دورًا أساسيًا في تحويل ممارسات RCM في كل من قطاعي الرعاية الصحية الخاص والعام في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي. لقد مكنا التزامنا بالتميز من تطوير حلول متطورة تتوافق تمامًا مع المشهد المتنوع للأنظمة الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. في SANTECHTURE، نقوم بتسخير قوة التقنيات الذكية الناشئة لتلبية الاحتياجات الديناميكية لمؤسسات الرعاية الصحية، وضمان العمليات المبسطة، وأنظمة الفوترة والترميز المحسنة، وتحسين توليد الإيرادات. تتيح لنا خبرتنا تقديم الدعم الكامل لأنظمة الفوترة والترميز في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة العربية السعودية من أجل تزويد مؤسسات الرعاية الصحية بالأدوات التي تحتاجها للازدهار في الأسواق الرقمية الحاضرة.

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