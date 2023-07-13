بكين، 13 يوليو 2023 /PRNewswire/ --

SANY Group ("SANY")، على مدار تاريخها الممتد على مدار 23 عامًا، رسخت مكانتها كشركة رائدة في الصناعة مشهود لها في ثقافة الشركات وبيئة العمل ورفاهية الموظفين ومزاياهم بالإضافة إلى تنمية المواهب و "رعاية مواهب الدرجة الأولى" هي واحدة من رؤى الشركة الثلاثة من الدرجة الأولى. فلسفة SANY لإدارة المواهب "الموظف أولًا والاهتمام بالموظف" هي مفتاح نجاحها في إنشاء منصة عليا لدعم نمو الموظفين وحماية حقوق ومصالح الموظفين وتحفيز المواهب لتحقيق تنمية متبادلة المنفعة مع مواهبها.

The New Journey of SANY

في وقت سابق من هذا العام، تم اختيار SANY كأفضل صاحب عمل استثنائي لعام 2022 من قبل Liepin، وهي منصة رائدة للتطوير الوظيفي للمواهب في الصين استضافت الحدث السنوي الثامن بالتزامن مع أفضل وسائل الإعلام في الصين، The Paper. تم تكريم SANY "لبرامجها التحفيزية المتنوعة التي تلهم إمكانات الموظفين، وتحترم وتكرم قيمة الموظفين، وتخلق مستقبلًا أفضل مع موظفيها". في عام 2021، احتلت SANY المرتبة العاشرة في الصين الكبرى والمرتبة 230 على مستوى العالم في تصنيف Forbes لأفضل أصحاب العمل في العالم والذي تم تجميعه بالشراكة مع شركة أبحاث السوق Statista بعد مسح 150 ألف عامل بدوام كامل وبدوام جزئي من 58 دولة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى SANY إجمالي 26374 موظفًا، وهي ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل خاصة في الترويج لـ "She Power" حيث تمثل الإناث 12.5 في المائة من المديرين التنفيذيين للمجموعة.

بالإضافة إلى ذلك، بالاستفادة من منصة SANY لخدمات الموارد البشرية والمناقشات الجماعية المنتظمة واجتماعات تنسيق الموظفين ومؤتمر العمال ومقابلات الموظفين وأكثر من ذلك، تعلمت SANY واستجابت لمخاوف الموظفين وتوقعاتهم. تلقى استطلاع داخلي 20262 استبيانًا والذين أبلغوا عن معدل رضا الموظفين بنسبة 87 في المائة. وفي الوقت نفسه، أنشأت SANY نظام حوافز شامل بما في ذلك منح هامش إجمالي متزايد وخيارات الأسهم وحوافز المشاريع وأكثر من ذلك لجذب المزيد من المواهب التقنية العليا. وفي عام 2022 وحده، قدمت إعانات بلغ مجموعها 428700 يوان إلى 32 موظفًا يعانون من صعوبات مالية.

في عام 2022، حضر برامج وفعاليات SANY التدريبية 20683 شخصًا، حيث أكمل 78.4 في المائة من الموظفين التدريب، بمتوسط وقت للشخص الواحد قدره 96.8 ساعة.

قال Hu Jiangxue، نائب مدير الموارد البشرية في SANY ومدير كلية Hunan SANY للفنون التطبيقية: "لقد كنت أعمل مع SANY لأكثر من عقد من الزمان". "فلسفتنا الأساسية لإدارة الموارد البشرية هي نجاح الموظفين. برامج تنمية المواهب لدينا تدعم العمال ليجروا التدريب وأن يصبحوا مهندسين مبتدئين للعمليات الروبوتية، ومن خلال تعلم التقنيات الرقمية والذكية نهدف إلى المساعدة في التحول الوظيفي للمهندسين والمتخصصين في المبيعات والعمال في السنوات القادمة".

يمثل عام 2023 أيضًا نقطة تحول رئيسية لكلية Hunan SANY للفنون التطبيقية. تقوم المؤسسة التي تعمل بدوام كامل بتسجيل فئة من الطلاب المتخصصين في مركبات الطاقة الجديدة للعام الدراسي المقبل. تمتلك المدرسة الآن أربعة مجالات رئيسية وهم التصنيع الذكي وآلات البناء وتصنيع البناء والتجارة الدولية، لتنمية المواهب التي تحتاجها الصناعات التحويلية الصينية بشدة في عصر الصناعة 4.0.

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