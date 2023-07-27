SANY: تظهر التزامها بالاستدامة في أفريقيا

بكين, 27 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- أقيم المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي الثالث في مدينة تشانغشا في الفترة الممتدة من 29 يونيو/حزيران إلى 2 يوليوز/تموز، حيث اجتمعت 53 دولة أفريقية و12 منظمة دولية وأكثر من 1500 عارض، مما دفع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا. عرضت مجموعة SANY المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ("SANY") 14 منتجًا رائدًا، بما في ذلك منتجات الخرسانة والطرق وآلات الموانئ في المعرض.

The third China-Africa Economic and Trade Expo 1 The third China-Africa Economic and Trade Expo 2

في المعرض، ألقى شيانغ وينبو، الرئيس المناوب لـ SANY، كلمة بصفته ممثل الأعمال الصيني الوحيد. وسلط الضوء على التاريخ الطويل الأمد للصداقة بين الصين وأفريقيا والأنماط الاقتصادية المتكاملة للغاية للمنطقتين، مما يجلب إمكانات تعاون هائلة.

تعد العلاقات الصينية الأفريقية حاليًا في أقوى حالاتها في التاريخ حيث تم تشكيل إطار التعاون الشامل والمتعدد المستويات بشكل تدريجي. وفقًا لوزارة التجارة الصينية، ظلت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 14 عامًا متتالية. في عام 2021، وصلت التجارة الصينية الأفريقية إلى مستوى قياسي بلغ 254289 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35.3٪ على أساس سنوي. لا يزال التعاون في مجال البنية التحتية بين الجانبين قويًا، حيث استثمرت الشركات الصينية في بناء آلاف الجسور ومئات الموانئ في جميع أنحاء القارة.

وبالتعاون مع الصين، وسعت إفريقيا شبكتها الأساسية إلى 150 ألف كيلومتر وخدمة شبكتها لما يقرب من 700 مليون مستخدم، مما أدى إلى تسريع عملية التصنيع والتحديث فيها. فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، دربت الصين أكثر من 160 ألف محترف أفريقي في مختلف المجالات من خلال دعوة الطلاب الأفارقة للدراسة في الصين. إلى جانب ذلك، شاركت الصين أيضًا حلولها الزراعية مع إفريقيا، مما عزز التحول الريفي الشامل المستدام للبلدان الأفريقية.

في الوقت نفسه، توفر الإمكانات الاقتصادية الهائلة لأفريقيا سوقًا شاسعة للصين. في عام 2002، قامت SANY بتصدير خريجيها إلى المغرب كأول مجموعة من مصنعي آلات البناء الذين يدخلون السوق الأفريقية. منذ ذلك الحين، غطت منتجات SANY أكثر من 50 دولة ومنطقة في جميع أنحاء إفريقيا، وشاركت في العديد من مشاريع البناء الكبرى، بما في ذلك مشروع Adama لطاقة الرياح. في الآونة الأخيرة، أصبحت 102 من توربينات الرياح من SANY جزءًا من المشهد الإثيوبي، حيث تنقل باستمرار الطاقة النظيفة إلى أديس أبابا، عاصمة البلاد.

تلعب صناعة طاقة الرياح دورًا حاسمًا في تعزيز تحول الطاقة وضمان أمن الطاقة في ظل هدف الصين "الكربون المزدوج". تكرس SANY نفسها لتصبح رائدة عالميًا في توفير معدات وخدمات الطاقة النظيفة، وهي ملتزمة بتطوير تعاون أوسع وأعمق مع البلدان الأفريقية لإنشاء مجتمع أخضر ومستدام.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2162006/FAN5865.jpg



الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2162007/FAN6637.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SANY Group SOURCE