SBFC Finance تظهر لأول مرة في بورصات الهند الوطنية وبومباي

SBFC Finance ، الشركة المالية غير المصرفية الرائدة في عموم الهند ( NBFC) ، تظهر لأول مرة في بورصة نيويورك الوطنية وبورصة لندن البريطانية

جمع الاكتتاب العام 10250 مليون روبية هندية ستستخدمها SBFC لزيادة نمو دفتر قروضها

تتخصص SBFC في قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المضمونة والقروض مقابل الذهب عبر شبكتها الوطنية المكونة من 152 فرعًا في 18 ولاية وإقليمًا اتحاديًا

مومباي، الهند, 16 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- SBFC Finance، الشركة المالية غير المصرفية الرائدة في الهند (NBFC)، ظهرت اليوم لأول مرة في البورصة الوطنية الهندية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). اجتذب الاكتتاب العام للشركة طلبًا مرتفعًا بين المستثمرين، مع زيادة الاكتتاب في الإصدار بنسبة 74 مرة خلال عملية تقديم العطاءات قبل الإدراج. جمع الاكتتاب العام 10250 مليون روبية هندية ستستخدمها SBFC لزيادة نمو دفتر قروضها.

إطلاق العنان لإمكانات رواد الأعمال في الهند

تأسست SBFC Finance لإطلاق العنان للإمكانات الإبداعية لرواد الأعمال في الهند وتقديم الخدمات المالية لتلبية احتياجاتهم. منذ البداية، ركزت SBFC على فرصة خدمة 70 مليون من أصحاب الأعمال الصغيرة في الهند، الذين يمثلون ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولكن لم تخدمهم المؤسسات المالية الأكبر في الهند.

تقدم SBFC الآن خدمات مالية عبر 18 ولاية وإقليمًا اتحاديًا، وهي متخصصة في قروض الأعمال الصغيرة المضمونة والقروض مقابل الذهب.

قال Aseem Dhru، المدير الإداري والمدير التنفيذي لـ SBFC Finance: "نحن فخورون بأننا وصلنا إلى هذا الإنجاز الهائل لشركة SBFC". "يبدأ الاكتتاب العام فصلًا جديدًا مهماً في مهمتنا للشراكة مع رواد الأعمال في الهند في رحلتهم إلى الازدهار لأعمالهم وعائلاتهم. ستواصل SBFC إعادة تصور الإقراض، من خلال توسيع شبكتنا وابتكار منتجاتنا لتلبية احتياجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الهند، والتي تعد محرك اقتصاد البلاد".

قال Mahesh Dayani، الرئيس التنفيذي للأعمال في SBFC Finance: "لقد كان جهدًا جماعيًا رائعًا لنجعل SBFC تصل إلى هذه اللحظة من رحلتنا مع الحفاظ دائمًا على العميل في مركز كل ما نقوم به". "ما زلنا نركز جدًا على بناء منصة يمكنها الوصول إلى قلب الهند للعثور على العملاء الذين يستحقون فرصة للازدهار كأصحاب أعمال وتعزيز رفاهية مجتمعاتهم".

"في عام 2017، انطلقنا في حلم بناء مؤسسة مالية عالمية من شأنها أن تدعم رواد الأعمال والشركات في الهند برأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. واليوم هو علامة فارقة في تحقيق هذه الرؤية" هذا ما قاله Richard Chandler، رئيس مجلس إدارة Clermont Group، المساهم الأكبر في SBFC. "مع ارتفاع الطبقة الوسطى، ومع تحول الاقتصاد إلى التحول الرقمي بشكل متزايد، ومع دخولنا" القرن الهندي" ستستمر SBFC في التطور لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة، التي تعتبر حيوية للغاية لاقتصاد البلاد".

نبذة عن SBFC Finance

تأسست SBFC في عام 2017 برغبة في مساعدة رواد الأعمال في الهند في رحلتهم إلى الرخاء. تتخصص SBFC في قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المضمونة والقروض مقابل الذهب والقروض السكنية بأسعار معقولة وإدارة القروض. منذ إنشائها، SBFC نمت إلى 152 فرعًا وأكثر من 3000 موظف في 18 ولاية وإقليمًا اتحاديًا. شغفنا هو فهم احتياجات عملائنا وتقديم منتجات سحرية تلبيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة SBFC.com .

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