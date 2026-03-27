SCANOLOGY تقدم SIMSCAN-S Gen2 ، ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد بحجم راحة اليد يوفر دقة 0.015 ملم لفحص عالي الدقة

النظام اليدوي الجديد يساعد المصنعين على التحقق من القياسات الهندسية الحساسة ، وتسريع عمليات الفحص ، والحد من إعادة العمل المكلفة.

هانغتشو ، الصين ، 27 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت "سكانولوجي" (SCANOLOGY)، وهي شركة رائدة في مجال حلول المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد ، عن إطلاق SIMSCAN-S Gen2، وهو جيل جديد من الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد بحجم راحة اليد مصمم لمساعدة الشركات المصنعة على إجراء عمليات فحص عالية الدقة بثقة وسرعة ومرونة أكبر.

يُطلب الآن من المصنعين التحقق من الدقة على مستوى الميكرون مع تقليل وقت الفحص وتقليل إعادة العمل المكلفة. يتعامل الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد SIMSCAN-S Gen2 مع هذه التحديات من خلال الجمع بين الدقة على درجة المقاييس ، والتحكم الهندسي المتقدم ، والتقاط البيانات عالي السرعة في جهاز مضغوط وآلي بالكامل.

فحص ثلاثي الأبعاد عالي الأداء

تم تصميم سلسلة SIMSCAN-S لتلبية متطلبات الفحص الصعبة هذه. مع سحابات نقاط كثيفة على مستوى المقاييس ودقة تصل إلى 0.015 مم ، يلتقط الماسح الضوئي بيانات ثلاثية الأبعاد مفصلة عن الثقوب والأسطوانات والأسطح الحساسة ، مما يوفر أساسًا موثوقًا لتحليل الأبعاد المعقد.

تركيب أسطوانات على الثقوب لقياس مسافات الثقب إلى الثقب

استخراج المقاطع العرضية لقياس المسافات والأقطار

مقارنة بيانات المسح مع نماذج CAD لتوليد خرائط لونية للانحراف

إجراء تجميع افتراضي لتقييم الثغرات والتناسب العام

من مراقبة الجودة القائمة على التجربة إلى مراقبة الجودة القائمة على البيانات

على عكس أساليب الفحص التقليدية التي تعتمد على نقاط قياس محدودة ، يلتقط SIMSCAN-S بيانات ثلاثية الأبعاد كاملة للأسطح ويقارنها مباشرةً مع نماذج CAD.

ويُبرز التجسيد البصري للخرائط اللونية الناتجة بوضوح أدق الانحرافات ، مما يسمح للمهندسين بتحديد المشكلات المحتملة بسرعة في الأسطح الوظيفية والأشكال المميكنة والمناطق الحساسة للتجميع.

يساعد هذا التحول نحو الفحص القائم على البيانات المصنعين على تحسين قابلية التتبع وتقليل الخطأ البشري واتخاذ قرارات الجودة بشكل أسرع.

حل مدمج، ولاسلكي، ومصمم لبيئات العالم الحقيقي

على الرغم من أدائه القوي ، لا يزال SIMSCAN-S Gen2 متنقلاً للغاية؛ حيث يتميز بجسم من سبيكة المغنيسيوم بوزن 560 جرام للتعامل السهل أثناء الاستخدام المطول.

يتيح تصميمه اللاسلكي بالكامل ، مدعومًا بحوسبة الحافة ونقل البيانات اللاسلكية ، إجراء المسح الضوئي المرن في بيئات محدودة أو مرتفعة أو معقدة دون كابلات.

يوفر العرض المتكامل ردود فعل في الوقت الفعلي لضمان جودة البيانات وتدفقات العمل الفعالة.

التقاط بيانات أكثر وأسرع

يوفر حل SIMSCAN-S Gen2 أداء مسح ضوئي عالي السرعة مع:

126 خط ليزر أزرق

ما يصل إلى 8.1 مليون قياس في الثانية

معدلات إطار تصل إلى 180 إطار/ثانية

هذا يتيح للمهندسين التقاط كميات كبيرة من البيانات ثلاثية الأبعاد المفصلة بسرعة ، حتى عند مسح الهندسة المعقدة أو الدقيقة.

مع استمرار التصنيع الذكي في التطور ، ستلعب البيانات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة دورًا متزايد الأهمية في الصيانة التنبؤية، وتحسين العمليات، ومراقبة الجودة في حلقة مغلقة.