SCE 2023 يعرض ابتكارات الصين في مركبات الطاقة الجديدة المتصلة الذكية (NEVs)

تشونغتشينغ، الصين, 5 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من iChongqing - يستعد "معرض الصين الذكية" 2023 (SCE 2023) للانطلاق في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر في مركز تشونغتشينغ الدولي للمعارض، مع مواضيع سنوية تتضمن "مركبات الطاقة الجديدة المتصلة الذكية" (NEVs) و "الصين الرقمية"، كما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا.

All the 7 exhibition halls of the Smart China Expo 2023 open to the media on 3rd September. (Photo Luo Jia)

يناقش المعرض هذا العام ثورة النقل الذكي من خلال تحسينات مثل جدولة حركة المرور في الوقت الفعلي ومواقف السيارات الذكية والإدارة الرقمية للمركبات. ويمتد المعرض على 12 مجالًا فرعيًا، تتضمن بطاريات الطاقة وقمرات القيادة الذكية كما أنه يجمع أكثر من 310 من الأقطاب الصناعية مثل Changan و Seres.

يمكن للحضور توقع رؤى من كبار الأكاديميين الصينيين وقادة الصناعة من عمالقة مثل STMicroelectronics و Dassault Systèmes و Ford. كما ستعقد جلسة حوارية تضم كبار المسؤولين التنفيذيين من Microsoft و IBM و Tencent للتعمق في التطبيقات التجارية لنماذج الذكاء الاصطناعي ونمو الصناعة فيما يتعلق بالشبكات الذكية.

قسم "المعدات والتصنيع الذكي" سيسلط الضوء على الاختراقات التكنولوجية في الروبوتات الذكية وأجهزة الاستشعار عالية الدقة، والتي تضم 69 شركة صناعية عملاقة مثل China Aerospace Science and Industry Corporation Limited وChina Electronics Technology Group Corporation.

ودفع التركيز بشكل خاص على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية قسم الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات، ويجمع 43 مؤسسة رئيسية تتضمن Huawei و Alibaba و China Unicom. يتحدث هذا القطاع عن استخدام التقنيات في تطوير المدن والرعاية الصحية والتعليم في الواقع.

يستقطب المعرض قادة قطع غيار السيارات العالمية، بما في ذلك Bosch و CATL، وجبابرة من مجال NEV، مثل BMW و BYD و NIO، للمشاركة. علاوة على ذلك، من المقرر أن يشارك سفراء ممثلون عن 27 دولة مثل المكسيك والأرجنتين، مع تسليط الضوء على مسابقة حاضنات الأعمال الصينية السويسرية التي تضم أكثر من 20 فريقًا عالميًا.

شاركت سنغافورة بنشاط في رعاية SCE منذ عام 2020 وستواصل شراكتها من عام 2023 إلى عام 2025. قال Chu Bin، نائب مدير مبادرة العرض التوضيحي بين الصين وسنغافورة (تشونغتشينغ) حول "المكتب الإداري للاتصال الاستراتيجي": "ستعرض سنغافورة، التي تشارك في استضافة الحدث هذا العام، براعتها التكنولوجية مع كشك مساحته 1000 متر مربع".

يستمتع الزوار بما يقرب من 3000 ابتكار من أكثر من 480 من قادة الصناعة والكشف عن مركبات الطاقة الجديدة المتصلة الذكية (NEVs) من وراء الكواليس. منذ بدايته في عام 2018، لقد حقق SCE نجاحًا باهرًا لمدة خمس سنوات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2023/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2200561/All_the_7_exhibition_halls_of_the_Smart_China_Expo_2023_open_to_the_media_on_3rd_September___Photo_L.jpg

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