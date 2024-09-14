SeaBubbles تسرّع وتيرة التنقل البحري المستدام مع SmartBubble واستحواذ استراتيجي

سان جوريو ، فرنسا, 14 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- عززت شركة "سي بابلز" (SeaBubbles) ، الرائد الفرنسي في صناعة القوارب المزعنفة ذات الانبعاثات الصفرية ، التزامها بالانتقال البيئي بإطلاق "سمارت بابل" (SmartBubble)، نموذج القارب الطائر الجديد الذي يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الشهير. هذه السفينة المبتكرة ، المصممة لنقل ما يصل إلى ثمانية أشخاص بسرعة 16 عقدة (30 كم / ساعة) ، تأخذ ركابها في رحلة صامتة وصديقة للبيئة ، مثالية لخدمات سيارات الأجرة المائية والنقل الحضري.

"سمارت بابل": التركيز على التكنولوجيا والتصميم

The SmartBubble (SeaBubbles)

بعد نجاح خطها العام الأول على بحيرة آنيسي؛ حيث شهد مئات الركاب الإحساس الفريد بالطيران على متن "ذا بابل" (The Bubble) (الطراز رباعي المقاعد) ، تصل "سي بابلز" إلى علامة بارزة جديدة مع اعتماد "سمارت بابل" (الطراز ثماني المقاعد) وبراءات الاختراع الأربع الخاصة به، بما في ذلك الألواح القابلة للسحب.

تكنولوجيا "سمارت بابل" موجهة نحو كفاءة استخدام الطاقة. تسمح الأجنحة المغمورة (الألواح) المجهزة بالصفائح التلقائية بالطيران بسرعة منخفضة ، مما يوفر 40٪ من الطاقة المطلوبة. تم تقديم هذا القارب الفريد لأول مرة على الماء في "مهرجان كان لليخوت".

SeaBubbles تعزز خبرة التحكم في الطيران مع الاستحواذ على Neocean

تعلن "سي بابلز" أيضًا عن الاستحواذ على تكنولوجيا "نيوشن" (Neocean)، لتسريع تطوير خبرة التحكم في الطيران ، على وجه التحديد على الألواح "على شكل [حرف "تي" (T)] معكوس". تشتهر شركة "نيوشن" بتطوير "أوفربوت" (Overboat)، وهو قارب قطمران مزعنف يتسم بثبات ومناورة مُثبَتين.

تعتبر "سي بابلز" لاعبًا رئيسيًا في ملاحة القوارب المزعنفة، وهي تقنية تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القوارب ، وخاصةً القوارب المزعنفة الكهربائية. نظام التحكم في الطيران هو عنصر أساسي في تجربة الطيران؛ حيث تم تصميمه لضمان الطيران المستقر من خلال إدارة الميل الميكانيكي للصفائح بشكل ديناميكي واستقلالي على الحواف الأخيرة من الألواح.

"سي بابلز": رؤية مستقبلية

طموح "سي بابلز" هو إحداث ثورة في النقل البحري في المناطق الحضرية والضواحي باستخدام قوارب أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. تُظهر أمثلة مثل حديقة كالانك الوطنية أو المضايق النرويجية أو بحيرات جبال الألب أو قنوات أمستردام مبادرة ملتزمة نحو الحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية من خلال حظر تدريجي على تداول القوارب الحرارية.

يشرح فيرجين سيورات ، الرئيس التنفيذي لشركة "سي بابلز": "تقلل الألواح بشكل كبير من سحب قواربنا ، مما يسمح لقواربنا المزعنفة بالتحرك بسهولة أكبر وبطاقة أقل من القوارب التقليدية؛ ما يمثل مكسبًا كبيرًا على مستوى التكلفة والطاقة". "يمثل الاستحواذ على شركة "نيوشن" نقطة تحول حاسمة ويؤهلنا لمرحلة التصنيع الخاصة بنا. نحن على استعداد لإعادة تعريف مفهوم متعة استخدام القوارب وتقديم قوارب تتوافق مع المعايير البيئية الآخذة في التزايد على مستوى الصرامة ، مع تقديم راحة فريدة خلال الإبحار؛ من خلال صفر ضوضاء ، وصفر أمواج ، وصفر انبعاثات."

"آكسيكوم" (AxiCom) لشركة "سي بابلز" (SeaBubbles)، [email protected]

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