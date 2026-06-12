Seclore تطلق منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" لتأمين البيانات في نطاق دعم الذكاء الاصطناعي - تقديم القيمة في ساعات ، وليس أشهر

القدرة الجديدة تجمع بين اكتشاف البيانات السياقية ، وتحديد أولويات المخاطر ، والتصحيح لمساعدة المنظمات على تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات

سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، 12 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "سيكلور" Seclore ، شركة استخبارات أمن البيانات ، عن التوافر العام لمنصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات"، وهي قدرة جديدة داخل منصة ARMOR مصممة لمساعدة المنظمات على اكتشاف وفهم وحماية البيانات الحساسة على مستوى بيئات المؤسسات وبيئات الذكاء الاصطناعي.

مع تسريع وتيرة تبنّي الشركات للذكاء الاصطناعي ، يواجه قادة الأمن تحديًا متزايدًا؛ وهو فهم البيانات الحساسة الموجودة في جميع أنحاء المنظمة ، وأين توجد، ومن يمكنه الوصول إليها ، وما إذا كانت محمية بشكل كافٍ قبل استهلاكها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. بدون هذه الرؤية ، تخاطر المنظمات بالكشف عن الملكية الفكرية والمعلومات المنظمة وغيرها من البيانات الحاسمة للأعمال.

في حين أن العديد من حلول "إدارة وضعية أمن البيانات" (DSPM) تركز في المقام الأول على اكتشاف البيانات الحساسة ، غالبًا ما تكافح المنظمات لتحديد النتائج التي تشكل أكبر خطر ، وكيف تؤثر هذه المخاطر على الأعمال التجارية ، وما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بعد ذلك. تم بناء منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" لمعالجة هذه الفجوة من خلال الجمع بين اكتشاف البيانات مع الذكاء السياقي والنتائج القائمة على التعافي.

في صميم منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" يوجد نهج (الثالوث الدلالي) من "سيكلور"، الذي يقوم بتقييم البيانات من خلال ثلاثة أبعاد؛ هي: المحتوى والسياق، والنية. بدلاً من الاعتماد فقط على مطابقة الأنماط أو القواعد المحددة مسبقًا، تسعى منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" إلى فهم ماهية البيانات ، ولماذا تهم الأعمال التجارية ، وكيفية استخدامها. على عكس أنظمة "إدارة وضعية أمن البيانات" التي تتطابق مع التعبيرات النمطية والأنماط التي ترى ببساطة سلسلة من الأحرف ، فإن منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" تفهم ما تعنيه البيانات للعمل. هذا السياق يقلل من الإيجابيات الكاذبة التي تؤدي إلى تآكل ثقة المحللين ويسمح لفرق الأمن بتحديد أولويات أوجه التعرض التي تشكل مخاطر تجارية حقيقية. وهذا يتيح للمنظمات تحديد الأصول الحساسة بدقة أكبر مثل الملكية الفكرية ، والبرمجيات المصدر، والأسرار التجارية، والسجلات المنظمة، والبيانات المستخدمة من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تبدأ منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" بالاكتشاف والتصنيف بمجرد توصيل المستودعات ، مما يساعد المنظمات على اكتساب الرؤية في البيانات الحساسة دون تدريب نموذجي طويل، أو دورات ضبط واسعة، أو إنشاء قواعد يدوية. يقوم الحل تلقائيًا بتحديد أولويات النتائج بناءً على مخاطر العمل ، مما يتيح لفرق الأمن التركيز على أوجه التعرض الأكثر أهمية.

قال الدكتور "فيشال جوري" ، الرئيس التنفيذي لشركة "سيكلور": "تتسابق كل منظمة لتفعيل عمل الذكاء الاصطناعي على بياناتها. ما سيتعلمونه بسرعة هو أن وكيل الذكاء الاصطناعي آمن فقط بقدر السياق المحيط بالبيانات التي يلمسها". قمنا ببناء منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" "لتعريف هذا السياق، والملكية، والنية عند المصدر. هذا هو ما يحول "إدارة وضعية أمن البيانات" إلى أساس لتبنّي الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث تحكم البيانات كيفية استخدامه بغض النظر عن من يلتقطها؛ سواءً كان الإنسان أو الوكيل."

تم تصميم منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" لدعم البرامج الأمنية الجاهزة للذكاء الاصطناعي ، مما يساعد المنظمات على تحديد وتصنيف البيانات الحساسة قبل الوصول إليها من قبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمساعدين، والوكلاء، وتدفقات عمل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. من خلال توفير فهم أوضح لمخاطر البيانات وملكيتها ، فهي تتيح للمنظمات تعزيز الحوكمة مع تسريع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي المسؤول.

تم تصميم منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" أيضًا لنقل المنظمات إلى ما هو أبعد من الاكتشاف إلى العمل. يمكن دمج النتائج في تدفقات العمل الحالية للأمن، والخصوصية، والامتثال أو توسيع نطاقها إلى منصة ARMOR الأوسع ، حيث يمكن أن يدفع ذكاء البيانات التصنيف الآلي، والحماية، والمراقبة، والاستعداد للتدقيق. يساعد هذا المنظمات على ضمان أن البيانات الحساسة تظل محمية طوال دورة حياتها، بغض النظر عن مكان تخزينها، أو مشاركتها، أو استخدامها.

يتم تشغيل الحل داخل بيئة سحابة مخصصة ، بدون استدعاءات واجهات برمجة مستخدم خارجية ، ولا يتم تمرير أي بيانات إلى النماذج اللغوية الكبيرة من طرف ثالث ، ولا يتم الاحتفاظ بأي بيانات حساسة. يمكن حاليًا نشر منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" على خدمتيّ الحوسبة السحابية AWS و GCP ، مع وجود المزيد من عمالقة الحوسبة السحابية على خارطة الطريق ، ودعم المنظمات التي تعمل بموجب سيادة البيانات وتفويضات توطين البيانات في أكثر من 34 دولة.

يؤدي إطلاق منصة ARMOR لـ "إدارة وضعية أمن البيانات" إلى تعزيز رؤية "سيكلور" لذكاء أمن البيانات ، مما يساعد المنظمات على الحصول على رؤية مستمرة لبياناتها الحساسة ، وفهم المخاطر المرتبطة بها ، واتخاذ إجراءات مستنيرة مع انتقال المعلومات عبر المستخدمين، والتطبيقات، والمنصات السحابية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

حول Seclore

"سيكلور" هي شركة لذكاء أمن البيانات لعصر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات ، مما يساعد المنظمات على تحويل البيانات ومخاطر الذكاء الاصطناعي إلى جاهزية. نظرًا لأن البشر والذكاء الاصطناعي يقرأون، ويولّدون، ويتصرفون بشكل متزايد على بيانات المؤسسات، فإن نماذج الأمن التقليدية تكافح من أجل مواكبة ذلك. تؤمّن "سيكلور" البيانات نفسها ، مما يتيح الثقة والتحكم في أي مكان يعمل فيه البشر والذكاء الاصطناعي. من خلال الذكاء الواعي للسياق الذي يتكيف مع تحركات البيانات عبر المستخدمين، والتطبيقات، والسحب، ووكلاء الذكاء الاصطناعي ، تسمح "سيكلور" للمنظمات باستخدام الذكاء الاصطناعي بثقة، ومشاركة بياناته، وتوسيع نطاقه دون إبطاء التعاون أو فقدان السيطرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: seclore.com.

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