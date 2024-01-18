Secretariat تضيف فريقًا استشاريًا للتحقيقات والتنظيم في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Secretariat، الشركة الاستشارية المتخصصة في النزاعات العالمية والاقتصاد والشهود الخبراء، عن توسيع مكتبها في دبي من خلال إنشاء فريق جديد يتخصص في التحقيقات العالمية وخدمات الامتثال. سيتولى قيادة الفريق الخبراء الذين انضموا إلى الشركة أخيرًا، والمعترف بهم على مستوى العالم: بهافين شاه (Bhavin Shah)، وستيفن ميلينجتون (Stephen Millington)، ومي مهنى (May Mhanna)، حيث انضم كل منهم في منصب "عضو منتدب".

Bhavin Shah - Managing Director - Secretariat May Mhanna - Managing Director - Secretariat Stephen Millington - Managing Director - Secretariat

بهافين شاه تمتد مسيرته المهنية لأكثر من 20 عامًا، إذ يساعد العملاء في التعامل مع المسائل القانونية المعقدة، وإجراء تحقيقات متعددة الاختصاصات، وتوجيه المفاوضات التنظيمية، وإدارة الأزمات، وتنفيذ استراتيجيات قوية لمكافحة غسل الأموال (AML). وتشمل خبرته العالمية التعاون مع مجالس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين، والجهات التنظيمية الحكومية، وشركات المحاماة الرائدة التي تعمل في العديد من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية، وصناديق الثروة السيادية، وكيانات القطاع العام، والمؤسسات الحكومية. وقد قدم الاستشارات بشأن حالات فشل الشركات البارزة، وإجراءات الإنفاذ، والمراقبة التنظيمية، وخطط العلاج التنظيمية للعلامات التجارية والمؤسسات المالية العالمية المعروفة.

ستيفن ميلينجتون هو خبير في المحاسبة القضائية والتحقيقات المالية والنزاعات ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. ولقد عمل على المستوى الدولي طوال مسيرته المهنية، وكان من ضمن ذلك عمله في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من عقد كامل، حيث قاد العديد من التحقيقات عبر الحدود التي تتطلب كشف البنى والمعاملات المعقدة، بما في ذلك تتبع تلك المعاملات من خلال كيانات وولايات قضائية متعددة. ولطالما قدم المشورة للمديرين التنفيذيين ومجالس الإدارات والمنظمين والهيئات الحكومية بشأن أفضل الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التحقيقات واسترداد الأموال. ولتنوع خبراته في عدد من الصناعات، فهو معروف بأسلوبه المنهجي في حل المشكلات المالية المعقدة، وتحقيق الحلول الفعالة، واسترداد الأموال.

مي مهنى تتمتع بخبرة تزيد عن 17 عامًا في تقديم المشورة للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الارتباطات المالية والتشغيلية. وتشمل خبراتها التعامل مع مجموعة متنوعة وكبيرة من العملاء، بما في ذلك الهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمتعددة الجنسيات، لا سيَّما في مجال الخدمات المالية والقطاعات العامة. وتضمن مجالات خبرتها التحقيقات والمراقبة الجنائية، وإدارة الأزمات والمواقف الخاصة، ومراجعات الإصلاح الواسعة النطاق، والجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال (AML)، واستراتيجية الشركات، واستشارات السياسة العامة.

يقول دون هارفي (Don Harvey)، المدير العام لـ Secretariat: "إن إضافة هذا الفريق المتميز والموهوب هو توسع طبيعي لقدرتنا على معالجة المخاطر المعقدة لدى العملاء والتحديات التنظيمية والقانونية التي يواجهونها، وذلك من خلال مهارات التحقيق والامتثال ذات المستوى العالمي التي تشمل الصناعات والمناطق الجغرافية العديدة. ويعتبر كل عضو في الفريق مستشارًا موثوقًا به لعملاء مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الشهيرة، مما يضيف عمقًا كبيرًا إلى فريقنا الدؤوب والخبير في Secretariat."

وفي حديثه نيابة عن الفريق، قال المدير العام بهافين شاه: "إن السمعة الممتازة لـ Secretariat وقدراتها المتعددة التخصصات لا مثيل لها. وتعد الشركة المنصة المثالية بالنسبة لنا إذ نقوم بتنويع طرق وآليات مساعدة العملاء في معالجة المسائل التحقيقية والتنظيمية العالية المخاطر التي يواجهونها يوميًا." ويضيف العضو المنتدب ستيفن ميلينجتون قائلاً: "توفر Secretariat الفرص لفريقنا لاستغلال خبراته وتنمية مسيرته المهنية بطرق لا حصر لها. ونحن متحمسون لمساعدة الشركة في النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها."

سيعمل الفريق من مكتب جديد يقع في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في الوحدة 1207، برج إندكس.

معلومات عن Secretariat

يتمتع خبراء Secretariat بثقة العملاء بهم في المسائل القانونية والمخاطر والشؤون التنظيمية الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم. ومع وجود ما يقرب من 500 متخصص في المراكز التجارية والتحكيمية الرئيسية، تعتمد مكاتب المحاماة الشهيرة والشركات الرائدة والمؤسسات المؤثرة على خبرتنا في النزاعات والاقتصاد والطب الشرعي وتحليل البيانات من أجل التصدي للتحديات التجارية والقانونية المعقدة بوضوح وثقة. اعرف المزيد على www.secretariat-intl.com.

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