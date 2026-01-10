Security Solutions التابعة لـ Godrej Enterprises Group تركِّز على استراتيجية النمو في منطقة الشرق الأوسط من خلال مشاركتها في معرض Intersec دبي 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Security Solutions التابعة لـ Godrej Enterprises Group عن مشاركتها في معرض Intersec دبي 2026، الحدث التجاري الدولي الرائد عالميًا في مجالات السلامة، والأمن، والحماية من الحرائق. تُمثل هذه المشاركة مرحلة مهمة في التزام Godrej طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط، التي تخدمها الشركة منذ أكثر من سبعة عقود من خلال شراكة موثوقة مع شركة Zayani & Co. LLC.

تشهد منطقة الشرق الأوسط توسعًا حضريًا سريعًا، مدعومًا باستثمارات مستمرة في البنية التحتية، وتطورات تجارية واسعة النطاق، ومشاريع سكنية فاخرة، ومدن ذكية، ونمو مدفوع بقطاع الضيافة. ويُعزز هذا الزخم تدفق مستمر للوافدين والنمو السكاني، مما يؤدي إلى زيادة ملكية الأصول وتركيز أكبر على بيئات معيشية وعمل آمنة. وبالتوازي مع ذلك، فإن تطور اللوائح التنظيمية لمجال السلامة ومتطلبات الامتثال في المنطقة يسرّع من الطلب على حلول أمنية عالية الجودة ومعتمدة عالميًا.

تماشيًا مع هذه الديناميكيات السوقية، تقدّم شركة Security Solutions التابعة لـ Godrej Enterprises Group محفظة متكاملة من الحلول الأمنية تشمل الخزائن وصناديق الأمانات عالية الأمان، والحلول الذكية والمتصلة، والأنظمة المتكاملة المصممة للبيئات الحضرية الحديثة، والتجارية، والسكنية ذات القيمة العالية. ويستمر موقع دبي كبوابة إقليمية في لعب دور محوري في تسهيل الشراكات والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط الأوسع.

قال Pushkar Gokhale، رئيس Security Solutions في Godrej Enterprises Group: "تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة تحولية كبيرة، ويأتي الأمن في صميم هذا التطور. في شركة Security Solutions التابعة لـ Godrej Enterprises Group، نحن لا نكتفي بالاستجابة للطلب، بل نعيد تشكيله من خلال حلول معتمدة عالميًا مدفوعة بالتقنية، توفر الثقة والابتكار والاستدامة. يُعدُّ معرض Intersec دبي 2026 فرصة لنا لإبراز كيفية تمكين عملائنا المتميزين بأنظمة متقدمة تتكامل بسلاسة مع المدن الذكية، والمساكن الفاخرة، والمساحات التجارية عالية القيمة".

نالت شركة Security Solutions التابعة لـ Godrej Enterprises Group على شهادات من أبرز مختبرات الاختبار الدولية، بما في ذلك ECBS، وCNPP، وVdS، وLPCB، وUL، مما يُعزز مصداقيتها في الأسواق التي يُعد فيها الأداء والموثوقية والامتثال عوامل حاسمة في اتخاذ القرار. وتظل الاستدامة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة، حيث يتم تصنيع الخزائن عالية الأمان المعتمدة وفق EPD بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

في معرض Intersec دبي 2026، ستتواصل أعمال الشركة مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لعرض ابتكاراتها وتوضيح رؤيتها طويلة الأمد للنمو في منطقة الشرق الأوسط.

الجناح S1 – G43 | التاريخ 12-14 يناير | مركز دبي التجاري العالمي

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2645147/Godrej_Enterprises_Group_Logo.jpg