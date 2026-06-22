SEGULA Technologies تؤكد توسّعها في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح مكتب لها في مدينة الرياض

باريس والرياض، المملكة العربية السعودية, 22 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- من خلال افتتاح مكتبها في الرياض، تؤكد مجموعة الهندسة الفرنسية SEGULA Technologies تعزيز حضورها المحلي والتزامها بتوسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية.

تقوم شركة SEGULA Technologies بتنفيذ مشاريع في المملكة منذ عدة سنوات لصالح عملاء مختلفين، ولا سيما في منطقة جدة. من خلال ترسيخ وجودها رسميًا في قلب العاصمة السعودية، تتموضع المجموعة بالقرب من مراكز صنع القرار بهدف الاستجابة للتحديات الصناعية التي تواجهها المملكة.

"لتحقيق رؤيتها 2030 الرامية إلى اقتصاد محلي متنوع وديناميكي، تحرص المملكة العربية السعودية على تطوير قطاع التصنيع لديها. سيسمح لنا افتتاح مكتبنا في الرياض بالمساهمة في هذا التوجه من خلال المشاركة في المشاريع الصناعية التي تُعد محورية للاقتصاد المحلي، إلى جانب نقل خبراتنا الدولية لتدريب المهندسين والفنيين السعوديين على المهارات الأساسية في هندسة الإنتاج. الهدف هو وضع المهندسين المحليين في قلب هذا المشروع الوطني"، حسبما قال رضا بلامين، مدير شركة SEGULA Technologies في المملكة العربية السعودية

يوجد حاليًا نحو 50 شخصًا في مكتب الرياض، معظمهم من المتخصصين في هندسة الإنتاج. تهدف المجموعة إلى مضاعفة عدد موظفيها هناك بحلول نهاية عام 2026، والوصول إلى 300 موظف بحلول عام 2030.

مجموعة شاملة من الخدمات في قطاعات السيارات، والطيران، والطاقة، والسكك الحديدية

يوفر مكتب الرياض الجديد مجموعة شاملة من الخدمات التي تغطي دورة حياة المنتج بالكامل، بدءًا من التصميم وحتى خدمات ما بعد البيع، مع التركيز على أربعة قطاعات رئيسية:

السيارات: مجموعة شاملة من الخدمات عبر سلسلة القيمة بأكملها

الطيران: خدمات هندسية متخصصة في أعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة ( MRO ) للطائرات المروحية والطائرات لصالح كبرى الشركات الأوروبية

الطاقة والبيئة: حلول هندسية متكاملة لصناعة النفط والغاز، والمرافق العامة، ومعالجة النفايات، إضافةً إلى نشر وتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

السكك الحديدية: الهندسة الخاصة بالصيانة، والتحديث وإعادة التأهيل، والاختبار والتشغيل، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التركيب والأنظمة.

لدعم هذا العرض، تعتمد شركة SEGULA Technologies في المملكة العربية السعودية (المسجلة باسم "SEGULA Technologies Company") على قوة شبكتها الدولية، من خلال تعزيز أوجه التآزر مع مراكز خبرتها في الهند والصين ورومانيا وتركيا والمغرب وتونس.

يأتي افتتاح هذا المكتب في إطار استراتيجية التوسع التي تتبناها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط. افتتحت شركة SEGULA Technologies بالفعل مكتبًا في أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) قبل ثلاث سنوات، وتهدف إلى ترسيخ وجودها في دول أخرى في المنطقة خلال المستقبل القريب.

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