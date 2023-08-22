Segway-Ninebot تتجاوز الشحنات بـ 2 مليون وحدة - إعداد سجلات نمو الصناعة، ابتكار اتجاهات سفر جديدة

بكين، 22 أغسطس، 2023 /PRNewswire/ - في 26 يوليو، 2023، أعلنت Segway-Ninebot أن إجمالي شحناتها قد تجاوزت 2 مليون وحدة من الدراجات البخارية الكهربائية مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا في هذا القطاع. في غضون 123 يومًا فقط، حققت Segway-Ninebot 2 مليون وحدة تم شحنها بعد أن وصلت إلى 1.5 مليون في مارس 2023. وبهذا الرقم تتجاوز الرقم القياسي السابق الذي حققته الشركة في هذا القطاع.

وقد شهدت Segway-Ninebot نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. وفي عام 2020، سجلت مبيعات قياسية بأكثر من 100,000 وحدة في عامها الأول. وفي عام 2021، وصلت المبيعات إلى 420 ألف وحدة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العام السابق. وبحلول أغسطس 2022، تجاوزت إجمالي المبيعات للدراجات البخارية الكهربائية في الصين 1 مليون. وفي عام 2022، احتلت Segway-Ninebot المرتبة الأولى في مبيعات النقل الذكي لمسافات قصيرة في الصين. تجاوز حجم مبيعات 618 للعروض الترويجية للمهرجانات عبر الإنترنت عبر جميع القنوات 10 ملايين دولار أمريكي، بزيادة 101% على أساس سنوي في عام 2023.

ويرجع هذا النمو إلى رؤية Segway-Ninebot بخصوص النظام البيئي الجديد للسفر. وخلال السنوات الثلاث الماضية ، أطلقت Segway-Ninebot أكثر من 7 سلاسل جديدة مع ابتكارات مثل عمر البطارية الطويل والقيادة الذكية وإلغاء قفل الاستشعار بالإيماءات. ومن خلال البحث والتطوير المتقدم، تعيد Segway-Ninebot بشكل متكرر تعيين الحدود القصوى للقطاع. وقامت الشركة بتوسيع مجموعة منتجاتها بشكل كبير لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة بتفاصيل دقيقة.

وكعلامة تجارية تمثل شغف الشباب بالحياة والقيادة، فتحت Segway-Ninebot إمكانيات جديدة للتنقل في المناطق الحضرية منذ إطلاق طرازها الأول. واليوم، أصبحت Segway-Ninebot متواجدة في أكثر من 100 دولة ومنطقة في العالم. ولديها أكثر من 11.8 مليون سائق و12 مليون مستخدم مسجلين على تطبيقها. ومن خلال التواصل مع المستخدمين، حصلت Segway-Ninebot على تقديرًا، خاصة بين الشباب.

ويعكس الوصول إلى 2 مليون وحدة خيارات 2 مليون مستخدم يثقون بجودة Segway-Ninebot. تعطي Segway-Ninebot الأولوية للمستخدمين والتكنولوجيا وتستثمر في البحث والتطوير الفعال وتحافظ على معايير الجودة الصارمة. وتسعى دائمًا إلى الابتكار في التقنيات الأساسية والمنتجات وقيادة الصناعة. ومع هذا الإنجاز، تواصل Segway-Ninebot مسيرتها "الذكية والشابة والراقية"، وتحافظ على الجودة والانجازات الثابتة. وستكافئ المستخدمين أيضًا بمنتجات أفضل وخدمات أكثر احترافية وستخلق باستمرار المزيد من المفاجآت والمتعة.

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Segway-Ninebot APAC SOURCE