Sendbird تكشف عن AI Chatbot السهل الاستخدام والمصمم خصوصًا للشركات الصغيرة

سيول، كوريا الجنوبية، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت منصة الاتصالات الرائدة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة Sendbird،برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، AI chatbot، والذي تم تصميمه بحيث يتسم بسهولة الإعداد وعلى نحو مخصص لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB) في مختلف القطاعات التي تواجه العملاء مباشرة، مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية. يهدف هذا الحل ذو التكلفة المعقولة والذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية إلى تعزيز مشاركة العملاء وتقديم الدعم المناسب لهم. ويمكن للشركات الوصول إلى حزمة البدء في استخدام AI chatbot التي تقدم ميزات مثل إنشاء شخصيات الدردشة الآلية، وإثراء المعرفة، وتكامل سير العمل، وتحليلات تتبع الأداء، وكل ذلك من دون الحاجة إلى امتلاك مهارات تقنية بعينها.

Any small business with a website can now create an AI chatbot in minutes

وفضلاً عن ذلك، كشفت Sendbird عن حزمة متقدمة، وهي Pro، التي تتمحور حول المطورين، والتي تعمل على تبسيط تكامل تطبيقات الهاتف المحمول وتوفر المزيد من سلاسة سير العمل واستدعاءات الوظائف لاتصالات برامج الجهات الخارجية. تعمل هذه الاتصالات على تمكين روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي AI chatbot من تحسين قدراته وتعظيم إمكاناته التنافسية. على سبيل المثال، يمكن لـ AI chatbot تقديم توصيات مخصصة لرحلات الطيران أو أماكن الإقامة أو المنتجات.

ويتكامل AI chatbot غير ذي التعليمات البرمجية من Sendbird بسلاسة مع Sendbird Desk، وهو حل خدمة العملاء عبر الدردشة داخل التطبيق، مما يوفر للشركات مكتب مبيعات أو دعمًا موحدًا تواجه عملاءها من خلالهما. ويعزز هذا التكامل نهج أتمتة الكفاءة، مع الحفاظ على فهم دقيق للدعم البشري، ما يؤدي إلى استجابات أسرع وأكثر دقة ومن ثم زيادة رضا العملاء.

صُمم AI chatbot من Sendbird استنادًا إلى منصة اتصالات في الوقت الفعلي يثق بها قادة الصناعة مثل Rakuten وPaytm وTraveloka وCarousell وPayPay وYahoo وDoorDash وKrafton، الأمر الذي يضمن التكامل السلس مع كل من مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. وهذا يتيح للشركات تبسيط عمليات الدعم، وتوفير الوقت، وتخصيص الموارد بشكل فعال، بما يتجاوز توقعات العملاء.

وأكَّد John S. Kim، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في Sendbird، على أهمية وضع تقنيات الذكاء الاصطناعي في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: "اليوم، تستخدم الشركات الكبيرة والعلامات التجارية الاستهلاكية الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للتعامل مع عملائها. لكن لا قِبل للشركات الصغيرة بالمنافسة في هذا المجال. وباستخدام برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من دون تعليمات برمجية AI chatbot، نطمح في جعل هذه التكنولوجيا في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة."

لاستكشاف الفوائد بشكل مباشر، يمكن للشركات الوصول إلى النسخة التجريبية المجانية من AI chatbot من Sendbird على sendbird.com/products/ai-chatbot . بالإضافة إلى ذلك، لتعزيز دعم العملاء الفائق والمشاركة بشكل أكبر، انتقل إلى Sendbird Desk على sendbird.com/products/customer-support .

معلومات عن Sendbird

Sendbird هي منصة اتصالات شاملة تعمل على تمكين تطبيقات الويب والهاتف المحمول من خلال تجارب مستخدم قابلة للتخصيص. تعمل واجهات برمجة التطبيقات المتطورة من Sendbird على فتح الأبواب أمام إمكانات روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ورسائل الإشعارات الأحادية الاتجاه والدردشة ومكالمات الفيديو والبث المباشر، والمصممة خصوصًا للاستخدام في التجارة والتسويق ودعم العملاء الاستثنائي. تحظى Sendbird بثقة رواد المجال، مثل Rakuten وPaytm وTraveloka وCarousell وPayPay وYahoo وDoorDash وKrafton، وتدعم أكثر من 7 مليارات تفاعل شهريًا لأكثر من 4 آلاف تطبيق حول العالم.

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