Seoul Robotics تستكشف الشراكة في مجال البحث والتطوير في مجال القيادة الصناعية الذاتية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي (ATRC) في الإمارات العربية المتحدة

سيول، كوريا الجنوبية, 11 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- شاركت شركة Seoul Robotics، وهي شركة رائدة في مجال القيادة الصناعية الذاتية، مؤخرًا في مناقشات مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي (المشار إليها في ما يلي بِـ"ATRC") في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستكشاف آفاق الشراكة للبحث والتطوير المشتركين في هذا المجال.

From left: Hyejun Moon, CSO of Seoul Robotics, Teresa Ro / Country Head of ADIO, William Lay, Executive Director of ATRC, Gustavo Santos, Acting Chief Researcher of Technology Innovation Institute (TII), Nizar AlSchekhli, Senior Director PMO of TII, Hanbin Lee, CEO of Seoul Robotics, Hemyan Al Meraikhi, Government Affairs Project Manager of ATRC, Cristina Munoz, PMO of TII, Hyunji Han, Marketing & BD Coordinator of ADIO, Evan Thomas, BD Manager of Seoul Robotics, Chris Park, BD Manager of ADIO

تم إجراء هذا الحوار خلال زيارة قام بها مسؤولو ATRC إلى المقر الرئيسي لشركة Seoul Robotics في سيول، كوريا الجنوبية، في 28 فبراير/شباط. ركزت المناقشات على التعريف بشركة Seoul Robotics وتبادل الأفكار حول الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية لسوق القيادة الصناعية الذاتية، مع التركيز على فرص التعاون المحتملة عبر البحث والتطوير.

وركزت المناقشات على الروبوتات ذاتية القيادة، وكان برنامج القيادة الصناعية الذاتية الخاص بشركة Seoul Robotics هو أحد المجالات التي تم تسليط الضوء عليه، وهو برج التحكم من المستوى 5 (برنامج LV5)، والذي حظي بالاهتمام لتطبيقه المحتمل في قطاع لوجستيات السيارات داخل سوق الشرق الأوسط. يمكّن برنامج LV5 المركبات غير ذاتية القيادة من العمل بقدرات المركبات ذاتية القيادة. أكملت شركة Seoul Robotics بالفعل عقودًا مع العديد من شركات تصنيع السيارات الآسيوية لتنفيذ تقنيتها وتتقدم حاليًا خلال مرحلة ما قبل التحقق (PoC).

يهدف ATRC، الذي تأسس عام 2020، إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للبحث والتطوير من خلال تعزيز نظام بيئي تكنولوجي متطور. مع الأولويات الاستراتيجية في مجال الطيران والفضاء؛ والغذاء والزراعة؛ والرعاية الصحية؛ والسلامة والأمن؛ والاستدامة والبيئة والطاقة؛ والنقل، يجذب المجلس أفضل المواهب على مستوى العالم لدفع التقدم التحويلي في هذه القطاعات، وتسريع الابتكار وتعزيز الشراكات العالمية من أجل التقدم والازدهار المتبادل.

تم اختيار كوريا الجنوبية كوجهة افتتاحية لجهود التعاون العالمية التي يبذلها ATRC هذا العام، حيث كانت شركة Seoul Robotics هي الشركة الناشئة الوحيدة من بين 13 منظمة زارها المجلس خلال رحلتهم.

أعرب لي هان بن، الرئيس التنفيذي لشركة Seoul Robotics، عن أهمية زيارة ATRC والمناقشات حول الشراكة كدليل على الميزة التنافسية التي تتمتع بها Seoul Robotics في قطاع القيادة الصناعية المستقلة. وذكر أيضًا أن "الزيارة التي تم تسهيلها من خلال مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي (ADIO) يمكن أن تؤدي إلى مزيد من المناقشات حول فرص الاستثمار في جولة ما قبل الاكتتاب العام لشركة Seoul Robotics".

تأسست شركة Seoul Robotics في عام 2017، وقد رسخت مكانتها كفاعل رئيسي في سوق برمجيات القيادة الصناعية المستقلة، حيث تخدم كبرى شركات تصنيع المعدات الأصلية العالمية للسيارات. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 3 مليارات وون كوري وهامش ربح إجمالي بنسبة 55% في العام الماضي، حيث يأتي 80% من مبيعاتها من السوق العالمية. كما تخطط شركة Seoul Robotics لجولة ما قبل الاكتتاب العام لهذا العام بهدف الإدراج في بورصة كوسداك بحلول عام 2025، بهدف جذب أفضل المواهب وتعزيز مكانتها التنافسية من خلال جهود البحث والتطوير المركزة.

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