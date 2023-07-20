Shandong Energy و Huawei تطلقان أول نموذج تجاري كبير للذكاء الاصطناعي في العالم لقطاع الطاقة

جينان، الصين, 20 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- في 18 يوليو 2023 Shandong Energy Group (Shandong Energy) وHuawei و Yunding Technology أطلقوا بشكل مشترك نموذج Pangu Mine، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي تجاري كبير في العالم لقطاع الطاقة. الهدف من النموذج هو تعزيز تطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة التعدين وتحويل تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على مستوى ورشة العمل إلى تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على مستوى المصنع.

Li Wei, Chairman of Shandong Energy Group Co., Ltd shared speech

قال Li Wei، رئيس مجلس إدارة شركة Shandong Energy: "الزملاء المسافرون يفكرون بشكل متماثل. بصفتها شركة رائدة عالميًا في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومزودًا للأجهزة الذكية، تشارك Huawei هدف Shandong Energy المتمثل في التحول الرقمي. الشركتان متكاملتان مع بعضهما البعض ويعزز كل منهما الآخر. نهدف إلى تحسين مستوى الذكاء في صناعة التعدين من خلال توسيع عمق واتساع تطبيق الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات مختلفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي باستمرار لتقديم المزيد من التشغيل الآلي وتحقيق كفاءة أكبر وتقليل كثافة اليد العاملة وتحسين السلامة في صناعة التعدين".

بصفتها رائدة في أول استخدام تجاري في العالم لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة في قطاع الطاقة، بدأت Shandong Energy وYunding Technology وHuawei في تنفيذ أول مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتعدين. تم تطويرها بناءً على التحقق التجريبي من نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة في الإنتاج الصناعي. هناك إجمالي 21 سيناريو تطبيق يتعلق بـ 9 أنشطة تشغيلية، وهي تعدين الفحم وحفر الأنفاق والنقل الأولي والنقل الإضافي والرفع ومراقبة السلامة ومنع انفجار الصخور وإعداد الفحم وفحم الكوك.

تمثل انفجارات الصخور مشكلة صعبة بشكل خاص في التعدين. الوسيلة الأساسية لمنع انفجارات الصخور هي حفر ثقوب لإزالة الضغط، والتي جودتها شئ هام. تمكنت Shandong Energy من مواجهة هذا التحدي في مناجم الفحم في Lilou و Xinjulong من خلال نشر نموذج الذكاء الاصطناعي الكبير. من خلال قدرات التعرف البصري، يمكن للنموذج تحليل جودة الحفر لتخفيف التوتر بذكاء، ومساعدة موظفي الوقاية من انفجار الصخور في التحقق من الجودة، مما يقلل من عبء عمل المراجعة بنسبة 82%. كان الأمر يستغرق ثلاثة أيام لإكمال مثل هذه الفحوصات؛ والآن تم تقصير الوقت إلى 10 دقائق، بمعدل قبول 100%.

أنشأت Shandong Energy وYunding Technology وHuawei مركز ابتكار مشترك في بداية عام 2022. ولجعل المناجم أكثر ذكاءً، قدموا نموذج Pangu، الذي يتميز بإدارة العمليات المنفصلة والإنتاج الذكي، ومعالجة البيانات داخل الحرم الجامعي، وقابلية التكرار على نطاق واسع، والتعلم والتحليل من عينات صغيرة. يستفيد نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي في مركز الابتكار المشترك من التدريب المركزي واستدلال الحافة، والتنسيق السحابي والتعلم بالاستخدام والتحسين دون توقف. يتكون نظام إدارة الذكاء الاصطناعي للمركز من إدارة المجموعة وتنفيذ مناجم الفحم. تحولت إدارة إنتاج الفحم من كونها تفاعلية ويدوية كثيفة إلى كونها استباقية وذكية.

قال Zou Zhilei، رئيس مجلس إدارة شركة Huawei Mine BU: "سيستمر الذكاء الاصطناعي في تعزيز الارتقاء بصناعة التعدين، ويلعب دورًا مهمًا في جعل إنتاج الفحم أكثر أمانًا وصديق للبيئة وشبه أوتوماتيكي بالكامل. ستواصل Huawei الغوص بعمق في تحول الصناعة، وجعل القدرات القوية لنموذج Pangu متاحة لمجموعة واسعة من الصناعات. سنمكّن الشركاء ونعمل معهم لحل مشاكل الصناعة في سيناريوهات محددة، مما يخلق قيمة أكبر. وقد أدى إطلاق أول نموذج تجاري لـ Pangu Mine إلى ضخ زخم جديد في التطوير عالي الجودة لصناعة التعدين وقطاع الطاقة ككل".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2156254/Li_Wei__Chairman_of_Shandong_Energy_Group_Co___Ltd.jpg

Huawei SOURCE