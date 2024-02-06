Shandong Heavy Industry تستضيف Global CEO Conference للاحتفال بعقدين من نموها على الصعيد الدولي

ويفانغ، الصين، 6 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في الرابع من فبراير، اجتمع القادة من كل أنحاء العالم في ويفانغ، الصين، لحضور مؤتمر Shandong Heavy Industry - Weichai Power Global CEO Conference (مؤتمر شاندونغ الخامس للصناعات الثقيلة – مؤتمر ويتشاي باور العالمي للرؤساء التنفيذيين)، ذلك الحدث الذي اجتذب 58 من كبار المسؤولين التنفيذيين وغيرهم من كبار المديرين التنفيذيين من عمليات Shandong Heavy Industry Group (المشار إليها لاحقًا باسم "المجموعة") من 14 دولة ومنطقة. لقد أتاح الاجتماع منصة للقادة الدوليين، إلى جانب نظرائهم من العلامات التجارية المحلية للمجموعة، بغرض تحديد معالم الاتجاه المستقبلي للمجموعة واستكشاف الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق نمو متواصل في مختلف الصناعات العالمية.

كان السيد Tan Xuguang، رئيس مجلس إدارة مجموعة Shandong Heavy Industry Group وWeichai Power، رئيسًا للفعالية، وألقى خطابًا رئيسيًا بعنوان "كسب احترام العملاء العالميين من خلال القوة". وفي خطابه، تحدث السيد Tan عن مسيرة المجموعة المثيرة للإعجاب على مدار العشرين عامًا الماضية، وهي فترة كان من أبرز سماتها التوسع على نطاق عالمي من خلال عمليات إعادة التنظيم الإستراتيجية والتكامل بين الثقافات المتنوعة للشركات، مما أدى إلى تعاون فعال ونجاحات مشتركة بين قطاعات الأعمال المتنوعة. وأوضح السيد Tan أن: "التطلع إلى إنشاء شركة ذات مستوى عالمي وضمان رفاهية موظفينا البالغ عددهم 150 ألف موظف على مستوى العالم هو الحلم الذي يوحد بيننا جميعًا."

وفي خطوة إستراتيجية مهدت الطريق لإجراء تحول كبير على مستوى القطاع، كان استحواذ شركة Weichai Power على Zhuzhou Torch Spark Plug في عام 2005 بداية الرحلة اللافتة لمجموعة Shandong Heavy Industry Group نحو التكامل والتقدم الصناعي العالمي. نشأت المجموعة كشركة متخصصة في تصنيع المحركات، وسرعان ما تطوَّرت ورفعت من مستواها من خلال تقديم أول مجموعة لنقل الحركة بمعايير ذهبية في العالم. وقد سبَّب هذا التطور مزيدًا من التوسع في قطاعات متنوعة، منها المركبات التجارية والآلات الزراعية ومعدات البناء والخدمات اللوجستية الذكية ومعدات النقل البحري. وأدى هذا التنويع المتعمد إلى تعزيز مكانة Shandong Heavy Industr في طليعة مجال المعدات الصناعية، وكمجموعة رائدة متعددة الجنسيات في الصين ذات تأثير دولي عملاق. ولقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية السنوية للمجموعة إلى 72 مليار دولار أمريكي، مع مؤشرها العابر للحدود الوطنية الذي يجسد انتشارها العالمي بنسبة 48.57%.

كانت مجموعة Shandong Heavy Industry Group في طليعة انتهاج التعاون المفتوح، وزيادة التحالفات المكونة من العلامات التجارية الإستراتيجية بشكل منهجي. تشتمل استثمارات مجموعة الشركات الآن على أسماء معروفة مثل Weichai Power، وChina National Heavy Duty Truck، وShaanxi Heavy Duty Automobile، وWeichai Lovol Intelligent Agriculture Technology، وShantui Construction Machinery Co., Ltd.، وZhongtong Bus. وبالإضافة إلى الإنجازات المحلية، تفتخر المجموعة بحيازاتها الكبيرة في شركات عالمية بارزة مثل شركة Ferretti الإيطالية، ومجموعة KION الألمانية وLinde Hydraulics، وشركة Dematic and PSI الأمريكية، وشركة Moteurs Baudouin الفرنسية. ومع إنشاء مراكز الابتكار التكنولوجي في أكثر من 10 دول، تقدم Shandong Heavy Industry حلول المنتجات والخدمات في أكثر من 150 دولة ومنطقة. تقود المجموعة السوق العالمية في مجال المحركات الثقيلة، وناقلات الحركة الثقيلة، ومبيعات الشاحنات الثقيلة، في حين تُعتبر منتجاتها من الرافعات الشوكية الصناعية واليخوت الفاخرة علامات تجارية عالمية من الدرجة الأولى. وفي عام 2023، أعلنت المجموعة عن زيادة غير مسبوقة بنسبة 33% على أساس سنوي في إيرادات التشغيل ومضاعفة الأرباح، مما يمثل الأداء المالي الأكثر نجاحًا في تاريخها.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد السيد Tan على الأهمية البالغة لجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لرفع مستوى المنظمة إلى مكانة بارزة عالميًا. ودعا إلى إدخال تحول شامل على معنى العمل كرئيس تنفيذي، وحث الحضور على أن يصبحوا رواد أعمال ماهرين من الناحية التكنولوجية يجسدون أدوار المفكرين ذوي الرؤى والمهندسين المهرة ويلتزمون بالأداء المثابر والشمول الثقافي. وأوضح السيد Tan أنه من خلال اعتماد نظرة عالمية وتوجه إستراتيجي ونهج منهجي، يتم تكليف هؤلاء القادة بمهمة خلق قيمة معززة للعملاء ووضع الشركة كقوة محترمة عالميًا في قطاع المعدات الصناعية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2333906/Shandong_Heavy_Industry_Hosts_Global_CEO_Conference_to_Celebrate_Two_Decades_of_International_Growth.jpg