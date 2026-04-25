Shandong Shenli Rigging تقود مسيرة النمو العالمي من خلال الابتكار

جيننغ، الصين، 25 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تحوّلت شركة Shandong Shenli Rigging Co Ltd من مشروع ناشئ بسيط إلى جهة عالمية بارزة، مدفوعةً بالابتكار المستقل والاستثمار المكثّف في البحث والتطوير.

تتخصص شركتنا، ومقرها في مدينة جيننغ بمقاطعة شاندونغ، في تصنيع منتجات وملحقات التجهيز ومستلزماتها، بالإضافة إلى إنتاج مكونات تُستخدم في أنظمة السكك الحديدية عالية السرعة والقطارات الخفيفة.

تُعدّ منتجات التجهيز مكوّنات أساسية تُستخدم في عمليات رفع الأحمال الثقيلة وتثبيتها ورفعها وسحبها وربطها وتأمينها. تُستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في قطاعات متعددة، مثل قطاع البناء، وقطاع النقل، والهندسة البحرية.

على مدى أكثر من ستة عقود من التطور، اكتسبنا خبرة عميقة ومتراكمة في مجال تصنيع منتجات التجهيز. اليوم، نستطيع تزويد مكونات الرفع والتثبيت الحيوية إلى 134 دولة ومنطقة حول العالم.

تُعدّ الدقة مطلبًا بالغ الأهمية في هذا القطاع، حيث إن أي انحرافات طفيفة في عمليات التشكيل قد تؤدي إلى مخاطر جسيمة تتعلق بالسلامة. في هذا السياق، قام فريق البحث والتطوير لدينا بتطوير منتجات تجهيز عالية الدقة مخصّصة للبيئات شديدة البرودة، مع الحفاظ على دقة الأبعاد ضمن هامش لا يتجاوز 0.08 مليمتر.

ومن بين أبرز ابتكاراتنا الرائدة منتج التجهيز من الفئة 120، والذي تم تطويره على مدى ثلاث سنوات. يتميّز هذا المنتج بقوة شد تبلغ 120 كجم لكل مليمتر مربع، ويُعدّ من بين أعلى درجات المنتجات جودةً في صناعة تجهيزات الرفع على مستوى العالم.

كما قمنا أيضًا بتطوير نظامٍ قائم على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف العيوب والانحرافات في عمليات التشكيل، مما أسهم في إطالة عمر المنتجات إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة قدرتها على تحمّل الأحمال بأكثر من 30%.

نولي اهتمامًا كبيرًا للابتكار والبحث والتطوير، ونمتلك حاليًا أكثر من 300 براءة اختراع وطنية، كما أن استثماراتنا السنوية في البحث والتطوير تمثّل بشكلٍ مستمر أكثر من 4.5% من إيرادات المبيعات.

نقدّم اليوم أكثر من 7,000 مواصفة مختلفة من المنتجات. جميع منتجاتنا حاصلة على شهادات اعتماد وفقًا لأهم المعايير الدولية، بما في ذلك علامة CE في الاتحاد الأوروبي، وشهادة TÜV في ألمانيا، واعتماد DNV في النرويج.

سجّلت علامتانا التجاريتان المستقلتان "SLR" و"DUKE" نموًا في الصادرات بنسبة 13.5% على أساس سنوي خلال العام الماضي، في حين توسّعت حصتنا في الأسواق العالمية بنسبة 20% على أساس سنوي.

"ما إن تتصافح مع Shenli حتى نصبح أصدقاء إلى الأبد"، حسبما قال Du Daping، رئيس شركة .Shandong Shenli Rigging Co., Ltd إن اختيار Shenli يعني اختيار الأمان. وهذا ليس مجرد شعار، بل التزامٌ راسخ ووعدٌ حافظت عليه الشركة لأكثر من ستة عقود. وهو أيضًا تعبير عن ثقة تمتد إلى 134 دولة حول العالم.