Shanghai Electric تستعرض ابتكارات الطاقة الخضراء في معرض Enlit Asia 2024 ، وتقدم منتجات مصممة لتمكين ماليزيا من الانتقال الأخضر

Shanghai Electric Showcases Green Energy Innovations at Enlit Asia 2024, Bringing Products Designed to Empower Malaysia for Green Transition.

كوالالمبور ، ماليزيا ، 14 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت "شنغهاي إلكتريك" (Shanghai Electric) SEHK (SEHK: 2727 ، SSE: 601727) عن أحدث ابتكاراتها في مجال الطاقة في معرض "إنليت آسيا 2024" (Enlit Asia 2024)، وهو المؤتمر والمعرض الرائد لقطاع الكهرباء والطاقة في جنوب شرق آسيا ، والذي يُعقد في مدينة كوالالمبور بماليزيا ، من 8 أكتوبر إلى 10 أكتوبر. عرضت شركة شنغهاي إلكتريك محفظتها الشاملة من الابتكارات في مجال الطاقة ، من خلال كابينة المعرض التي تضم تقنيات الطاقة الخضراء الشاملة التي تسلط الضوء على أحدث إنجازاتها في طاقة الفحم النظيفة، والطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين ، وتكنولوجيا الطاقة المتعددة، مما يوفر للحاضرين العالميين لمحة عن أحدث منتجات شركة شنغهاي إلكتريك المصممة لتسهيل الانتقال العالمي نحو الطاقة الخضراء.

استجابةً للنمو السريع للطاقة الشمسية في آسيا ، عرض قطاع "مجموعة توليد الطاقة" التابع لشركة شنغهاي إلكتريك أحدث منتجاته من شركة "هنسي سولار" (Hency Solar) لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة. ومن بين هذه الوحدات، وحدات الوصلات المتغايرة من سلسلة Creator 210R، ووحدات TOPCon من سلسلة Pioneer 210R ، والتي توفر معدل ثنائي الوجه يصل إلى 90٪ وإنتاجية بحد أقصى 640 واط. قدمت الشركة أيضًا إنتاجها من حلول الطاقة الشمسية من سلسلتيّ "Intellectual" و "Edgeless" اللتين ظهرتا لأول مرة في معرض "إس إني إي سي - بي في - باور إكسبو" (SNEC PV Power Expo) السابع عشر، واللتان تعطيان الأولوية للسلامة والتحسين في الوقت الفعلي والصيانة السريعة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

في قطاع طاقة الهيدروجين ، قدمت شنغهاي إلكتريك ابتكاراتها عبر سلسلة قيمة الهيدروجين بأكملها ، من الإنتاج إلى التخزين، والتزوّد بالوقود، والاستفادة. في الكابينة، عرضت الشركة تقنياتها الرائدة في الصناعة للتحليل الكهربائي للماء القلوي والتحليل الكهربائي للماء باستخدام غشاء تبادل البروتون، مع سلسلة Z من الجيل التالي للمحللات الكهربائية القلوية التي أطلقتها حديثًا، والتي تحتل مركز الصدارة، والتي حددت معيارًا صناعيًا جديدًا مع أقصى كثافة تيار بقدرة 10000 أمبير/متر مربع واستهلاك طاقة منخفض بشكل ملحوظ للتيار المباشر يصل إلى 4.1 كيلووواط/ساعة لكل متر مكعب عادي بقدرة 4000أمبير/متر.

على مستوى تخزين الطاقة ، قدمت شنغهاي إلكتريك مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة ، بما في ذلك تخزين الهواء المضغوط ، وتخزين بطاريات الليثيوم ، وتخزين بطاريات التدفق ، وتخزين طاقة العجلة المتحركة ، والتخزين الحراري للملح المنصهر ، والمزودة بميزات تمكين المرافق لتوفير كهرباء موثوقة وميسورة التكلفة ومستدامة مع ضمان أمن الشبكة والمرونة على المدى الطويل.

خلال المعرض ، عرضت الشركة مجموعة واسعة من المعدات الأساسية والمنتجات الرائدة ، مثل أنظمة تخزين طاقة الهواء المضغوط ، والتخزين الحراري للملح المنصهر ، وأنظمة التبادل ، بالإضافة إلى حلول مصممة خصيصًا لتخزين الطاقة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية ، إلى جانب إمدادات الطاقة الاحتياطية من مورّدات الطاقة غير المنقطعة ، وجميعها جذبت انتباه الزوار الذين شاركوا في مناقشات مع شركة شنغهاي الكهربائية للشراكات المستقبلية وفرص التعاون.

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