Shanghai Electric تشارك فرصة تعاون طويلة الأجل مع Siemens، لتعزيز الابتكار في مجال الطاقة الجديدة والرعاية الصحية

شنغهاي، 12 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- ناقشت Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) (" الشركة ") فرصة التعاون طويل الأجل مع سيمنز لتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة في زيارة قام بها مؤخرًا كبار المسؤولين التنفيذيين من Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) وSiemens Energy. تستعد مجموعتا الطاقة والرعاية الصحية للسعي إلى مزيد من التعاون لدعم بناء صين أكثر صحة وخضرة، والاستفادة من العلاقات الثنائية المرتفعة بين الصين وألمانيا وتكثيف التعاون في العمل المناخي لدفع الاستدامة والابتكار لقطاعات متعددة.

في 5 يوليو، استقبلت لينغ وي تشينغ، رئيسة مجلس الإدارة في Shanghai Electric'، زيارة قامت بها إليزابيث ستودينغر، عضو مجلس الإدارة الإداري في شركة Siemens Healthineers، إلى مقر شركة Shanghai Electric'، تلتها رحلة قام بها كريم أمين، نائب الرئيس التنفيذي في شركة Siemens Energy، في نفس اليوم. خلال الاجتماعات، عقدت Shanghai Electric محادثات مع المندوبين رفيعي المستوى من Siemens، شريكها القديم في الطاقة الجديدة والمعدات الطبية المتطورة، لمناقشة النتائج المثمرة لتعاونهم التي دفعت الابتكار في قطاع الرعاية الصحية في الصين والبحث عن إمكانيات لرفع مستوى تآزرهم لتطوير حلول أكثر مراعاة للبيئة لتخزين الطاقة ومصادر الطاقة الجديدة.

قالت لينغ وي تشينغ، "لقد سمح لنا التعاون بين Shanghai Electric وSiemens بالاستفادة الكاملة من خبراتنا وقدراتنا في مختلف الصناعات والأسواق والتقنيات لتعزيز البحث والتطوير والابتكار في منتجاتنا، حيث حققت فرق العمل في الشركتين العديد من الإنجازات المثيرة للإعجاب على مدى العقود الماضية. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع شركة سيمنز لدفع الابتكار المحلي للمعدات الطبية، وتحسين مرافق الصحة العامة في الصين على المستوى الشعبي، وتمكين الصين من بناء نظام طاقة آمن ومنخفض الكربون وفعال، مما يعود بالنفع على المزيد من المواطنين الصينيين من خلال تقديم المزيد من الرعاية الصحية عالية الجودة وحلول الطاقة المستدامة".

وفي معرض تسليط الضوء على الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في الصين، شددت إليزابيث ستودينغر على أن الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، التي تضع استراتيجية لتعزيز تصنيع المعدات الطبية المحلية والابتكار التكنولوجي، ستجلب المزيد من فرص التعاون للشركتين. وقالت: "ترغب Siemens Healthineers في العمل جنبًا إلى جنب مع Shanghai Electric لتسريع تطوير القطاع الطبي في الصين، وتحسين معايير الصحة والنظافة في الصين، والمساهمة في تحقيق رؤية" الصين الصحية 2030".

أقر كريم أمين بالإنجازات الرائعة للتعاون بين Shanghai Electric وSiemens وقدم رؤى حول تطوير أعمال Siemens Energy. "تهدف شركة Siemens Energy إلى تعميق التعاون الاستراتيجي مع شركة Shanghai Electric لدعم جهود الصين لتحقيق تحول في الطاقة. وهذا يعني أننا سنزيد الاستثمار في البحث والتطوير، ونستكشف بنشاط التطبيقات الجديدة للتكنولوجيا الجديدة، ونقدم المنتجات والخدمات بجودة أفضل. وبينما نقدم المزيد من الدعم الفني لمساعدة الصين على تسريع تحقيق هدف "الكربون المزدوج"، فإننا نتوقع أيضًا التعاون مع شنغهاي إلكتريك لتحقيق المزيد من الاختراقات في قطاع الطاقة الجديد".

جاءت الزيارة بعد أن عقد كبير المسؤولين الصينيين أول مشاورات حكومية شخصية مع المستشار الألماني أولاف شولتز منذ تفشي كوفيد-19 في يونيو، حيث أعرب كبار المسؤولين في البلدين عن استعدادهم لتعزيز التعاون في مجال التنمية منخفضة الكربون وتسريع انتقالهم إلى اقتصاد أكثر ملاءمة للمناخ. مع استمرار بكين وبرلين في العمل بشكل مشترك على قضايا مثل إزالة الكربون من العمليات الصناعية، ومضاعفة سياسات التحول إلى التنقل الصديق للمناخ، وبناء الاقتصاد الدائري، سيتم تقديم فرص جديدة للشركتين للبناء على شراكتهما التي استمرت عشرين عامًا لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المتجددة والرعاية الصحية.

منذ الاستحواذ على شركة Westinghouse Electric منذ أكثر من عقدين، كانت Siemen شريكًا رئيسيًا لشركة Shanghai Electric في قطاع الطاقة، حيث شاركت الشركتان في تطوير حلول طاقة نظيفة وفعالة مع مشروع مشترك، Shanghai Electric Power Generation Equipment. تتباهى الشركة بحصة سوقية تبلغ 40 في المائة، وقد تجاوزت إيراداتها 150 مليار يوان من خلال معدات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي سجلت العديد من الأرقام القياسية للأداء والسعة والانبعاثات الكربونية المنخفضة.

يمثل عام 2022 بداية شراكة جديدة بين Shanghai Electric وSiemens Healthineers، والتي من خلالها تتطلع الشركتان إلى تعزيز الابتكار المحلي في المعدات الطبية في جميع أنحاء الصين وتحسين الوصول إلى الموارد الطبية عالية الجودة لمؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. أكدت الشركتان تعاونًا عميقًا في مختلف المجالات في اتفاقية تشمل أنظمة الأعمال وتطوير المنتجات وخدمات ما بعد البيع، مما يسهل نمو Shanghai Electric في القطاع الطبي المزدهر في الصين.

نبذة عن Shanghai Electric

شركة Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول نظام صناعي ذكي صديقة للبيئة على المستوى الدولي، ولديها حضور في جميع أنحاء العالم، وتكرّسُ أيضا مجهوداتها في الطاقة الذكية والتصنيع الذكي والتكامل الرقمي. مع التركيز على التنمية منخفضة الكربون والتحول الرقمي من خلال فتح ساحات جديدة وتعزيز محركات النمو الجديدة، ستسعى Shanghai Electric جاهدة لتكون رائدة في السعي لتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، وإنتاج معدات الطاقة الجديدة، وتوطين المعدات المتطورة، والاستفادة من الفرص غير المحدودة في نظام بيئي صناعي مبتكر جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين.

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