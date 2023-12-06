Sharaf DG Energy وEnact تعلنان عن معالم الشراكة الإماراتية لتسريع نشر الطاقة النظيفة

على خلفية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي هذا الأسبوع، أعلن فريق Sharaf DG Energy وEnact بشكل مشترك عن المعالم الرئيسية لنجاحهم في نشر الطاقة النظيفة في سوق الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Enact Solar ، المنصة الرقمية الذكية الحائزة على جوائز والتي تُحدث ثورة في الطريقة التي يتم بها التخطيط لمشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة وتنفيذها والإشراف عليها، عن إنجاز هام في تنفيذ الطاقة مع Sharaf DG Energy. تم إطلاق Sharaf DG Energy في عام 2017، وقد أكملت الآن أكثر من 85 ميجاوات من المشاريع التجارية/الصناعية وأكثر من 1100 مشروع سكني في سوق الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون النشط من Enact. Sharaf DG Energy هي جزء من مجموعة Sharaf التي يقع مقرها في دبي وتعمل في 60 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا، وتوظف أكثر من 11000 شخص.

وقال نيليش خالكو، الرئيس التنفيذي لشركة Sharaf DG: "نحن متحمسون للنمو المستمر لسوق الطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع، ونتطلع إلى توسيع شراكتنا مع Enact". قال رامكومار سنكاري، المدير المالي ورئيس الأعمال، قسم الطاقة في Sharaf DG: "منذ أن أطلقنا أعمالنا في مجال الطاقة الشمسية في عام 2017، استخدمنا منصة Enact لمساعدة الآلاف من عملاء الطاقة الشمسية السكنية والشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول إلى الطاقة الشمسية في المنطقة من خلال حلول متصلة بالشبكة وخارجها، مما أدى إلى توسيع نطاق جهود التواصل لدينا خلال الإطلاق الأولي وإدارة تنفيذ المبيعات بشكل عام".

وباعتبارها منصة حقيقية ذات وجهين، لا تقوم Enact بأتمتة تصميم الطاقة الشمسية ومقترحاتها فحسب، بل تستفيد أيضًا من منصة البرامج السحابية الشاملة الخاصة بها لتحسين رحلة شراء وملكية العملاء النهائيين لأنظمة الطاقة الشمسية والتخزين. يتمتع كل عميل للطاقة الشمسية في Sharaf DG بإمكانية الوصول إلى تطبيق Enact Consumer الذي يتتبع توفير الطاقة الشمسية وأداء النظام وفوائد تعويض ثاني أكسيد الكربون.

وقال ديب تشاكرابورتي، الرئيس التنفيذي لشركة Enact: "تولد مشاريع الطاقة الشمسية التي تنشرها شركة Sharaf DG Energy في سوق الإمارات العربية المتحدة أكثر من 140 ألف ميجاوات في الساعة من الطاقة النظيفة كل عام، أي ما يعادل تعويض حوالي 100 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون (CO2)." وأضاف ديب: "نحن ممتنون لشركة Sharaf DG Energy لإتاحة هذه الفرصة لإحداث فرق في المناخ وتسريع وتيرة الطاقة النظيفة في المنطقة".

نبذة عن Enact

تم تصميم منصة برمجيات Enact الحائزة على جوائز لتحويل الطاقة النظيفة وتسريعها على مستوى العالم. Enact هي المنصة الوحيدة ذات الوجهين التي تسمح للمستخدمين السكنيين والتجاريين بتبسيط رحلة الشراء والملكية الكاملة للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وهي مصممة من قبل Enact ويقدمها متخصصون محليون في مجال الطاقة الشمسية. تتيح Enact أيضًا لآلاف المتخصصين في أكثر من 25 دولة بيع وتسليم المشاريع وإدارة أصول الطاقة الشمسية لتحقيق أداء طويل المدى. تفضل بزيارة https://enact.solar/ لمعرفة المزيد.

نبذة عن Sharaf DG Energy