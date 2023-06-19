SHEIN تطلق أول منتج بالتعاون مع نجمة البوب البرازيلية الشهيرة أنيتا ضمن مبادرة EVOLUSHEIN BY DESIGN

تقدم evoluSHEIN x Anitta مجموعة كبيرة من الأساليب التي تتميز بمواد مستدامة وتصنيع مسؤول

لوس أنجلوس, 19 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت SHEIN ، وهي شركة عالمية للبيع بالتجزئة على الإنترنيت لمنتجات الموضة والجمال وأنماط الحياة، اليوم أنها تعاونت مع أنيتا ، نجمة البوب العالمية لإطلاق evoluSHEIN x Anitta، وهو أول منتج بالتعاون ضمن مبادرة evoluSHEIN by Design من SHEIN، والتي سرّعت استخدام المزيد من المواد المستدامة وممارسات التصنيع المسؤولة على مستوى الشركة. تعمل SHEIN على تقليل التأثير البيئي لمنتجاتها مع الطموح إلى الحصول على غالبية المنتجات التي تحمل علامة SHEIN التجارية وفقًا لمعايير evoluSHEIN by Design بحلول عام 2030، مما يكافئ الموردين المسؤولين ويعزز الوعي لدى متابعيها العالميين لعشاق الموضة.

قالت Anitta: "أنا سعيد لأن SHEIN تتخذ خطوة مهمة في الاستدامة وتأثيرها البيئي العام". "نريد جميعًا أن نظهر بمظهر رائع، مع احترام الكوكب والناس أيضًا."

تعرض المجموعة الجديدة البرامج الأساسية الثلاثة التي تركز على البيئة والتي أطلقتها SHEIN في العام الماضي:

1.إن الأنماط المصنوعة من البوليستر المعاد تدويره تدعم التحول بعيدًا عن البوليستر البكر وتساهم في استراتيجية SHEIN لإزالة الكربون.

2.تعتبر أنماط الفسكوز التي لا تشكل خطرا على للغابات جزءًا من التزام SHEIN بمصدر الألياف المشتقة من الخشب من الموردين المحافظين على الغابات القديمة الحيوية.

3.يتم تصنيع العديد من أنماط الإصدارات المحدودة باستخدام المنسوجات التي تم إنقاذها والتي خلفتها ماركات أزياء أخرى، مما يعطي غرضًا جديدًا للأقمشة الزائدة عالية الجودة بدلاً من تركها تضيع في مكب النفايات أو أن يتم حرقها فقط.

يتم تصنيع كل قطعة وفقًا لمعايير evoluSHEIN by Design، والتي تتطلب أن تتكون الملابس من 30٪ على الأقل من المواد المفضلة وأن يصنعها الموردون الذين حققوا درجة عالية من التحقق من الامتثال الاجتماعي والبيئي من خلال عمليات مراجعة لحسابات الأطراف الثالثة. يتم شحن جميع العناصر في المجموعة في عبوات مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

قالت كيترين واتسون، مديرة الاستدامة في SHEIN: "تدعم evoluSHEIN by Design نظامًا دائريًا أكثر يخفف من نفايات النسيج ويقلل من استهلاك المواد الخام الجديدة". "نهدف إلى الاستمرار في تقليل التأثير البيئي لمنتجاتنا مع التعاون مع قادة الصناعة الآخرين لدفع اقتصاد النسيج الدائري إلى الأمام. إن إطلاق هذه المجموعة مع أنيتا هو فرصة للترويج لخيارات الأزياء البديلة والمستنيرة بطريقة تجذب عملائنا وتجلبهم في رحلة التطور لدينا."

مع استمرار SHEIN في تطوير أعمالها من خلال رؤيتها لبناء مستقبل أزياء مرغوب فيه متاح للجميع، فإن evoluSHEIN by Design يلامس العديد من أولويات التأثير الإيجابي للشركة. من بين هذه الأولويات، تحديد مصادر المنتجات بشكل مسؤول، وتحسين كفاءة الموارد وفرص التدوير، وتحسين الحياة في المجتمعات حول العالم. تم تحديد هذه الطموحات، من بين أمور أخرى، في خارطة طريق evoluSHEIN - نهج SHEIN الشامل لمعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية الأكثر أهمية التي تواجه صناعة الأزياء اليوم.

لمزيد من المعلومات حول evoluSHEIN x Anitta، يرجى زيارة shein.com. تابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي #evoluSHEINxANITTA - على إنستغرام @sheinofficial و @shein_us وعلى تيك توك @shein_official و@shein_us .

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نبذة عن SHEIN

SHEIN هو سوق عالمي متكامل يقدم فئات التسوق الموسعة للأزياء ونمط الحياة التي تحمل علامة SHEIN التجارية إلى منتجات من شبكة عالمية من البائعين، وكل ذلك بأسعار معقولة. يقع المقر الرئيسي لـ SHEIN في سنغافورة، ولا تزال ملتزمة بجعل جمال الموضة في متناول الجميع، والاستفادة من منهجية الإنتاج عند الطلب الرائدة في الصناعة منذ عام 2012، من أجل صناعة أكثر ذكاءً واستدامة. وفر المال. عش بأناقة!

نبذة عن أنيتا

أصبحت النجمة العالمية أنيتا المرشحة لجائزة جرامي الفنانة الرائدة لجيل جديد من موسيقى أمريكا اللاتينية، وذلك منذ ظهورها في البرازيل قبل ست سنوات. باعتبارها أشهر نجمة بوب عالمية قادمة من البرازيل، فقد جمعت أكثر من 64 مليون متابع على إنستغرام وحوالي 17 مليون مشترك على اليوتيوب، وحصدت أكثر من 6 مليارات مشاهدة. أصبحت أنيتا مؤخرًا أول مرشحة لجائزة جرامي في فئة "أفضل فنان جديد"، كما تم اختيارها من بين الموسيقيين الـ15 الأكثر تأثيرًا في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بيلبورد.

للتواصل الإعلامي:

ماكسين سيلفا

[email protected]

جيمس تي

[email protected]

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SHEIN Distribution Corporation SOURCE