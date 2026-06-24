Shepherd Safety Systems تعلن عن توسعها الدولي بافتتاح فرع جديد في أبوظبي

ميدلاند، تكساس، 24 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Shepherd Safety Systems، وهي مزوّد رائد في مجال تقنيات كشف الغاز المتقدمة وتقنيات السلامة الصناعية، عن توسعها في الأسواق الدولية من خلال افتتاح فرع جديد في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. يمثل هذا التوسع محطة بارزة في مسيرة الشركة، إذ تنقل إلى سوق الشرق الأوسط سريع النمو أكثر من 15 عاماً من الخبرة التشغيلية وتقنيات السلامة المثبتة الكفاءة من قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية.

وفي إطار استراتيجية النمو الدولي، بدأت Shepherd Safety Systems دعم العمليات إلى جانب مُشغّل أمريكي كبير في الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم تقنيات كشف الغاز المتقدمة المصممة لتحسين السلامة التشغيلية والرصد البيئي والتخفيف من المخاطر في الوقت الفعلي في عمليات الطاقة المعقدة. وبفضل خبرة Shepherd الواسعة في أسواق متعددة في أمريكا الشمالية، أصبحت الشركة مؤهلة لدعم نطاق واسع من التطبيقات الصناعية، من الحفر والإكمال إلى مرافق الإنتاج والبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال والعمليات البحرية والأصول الصناعية الحيوية.

"نفخر بتوفير تقنيات كشف الغاز المثبتة الكفاءة والخبرة التشغيلية التي طورناها في حوض برميان إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. وقد أتاح لنا العمل إلى جانب شركات النفط الدولية في الشرق الأوسط مواصلة تعزيز السلامة التشغيلية والكفاءة، مع إظهار قيمة التقنيات المبتكرة والمجرّبة ميدانياً على نطاق عالمي."

تشمل محفظة التقنيات لدى Shepherd Safety Systems أنظمة كشف الغاز الثابتة والمحمولة من الجيل التالي، وقدرات المراقبة عن بُعد، وحلول السلامة المتكاملة المصممة لبيئات المنبع والبيئات الصناعية ذات المتطلبات العالية. من خلال الاستفادة من سنوات الخبرة الميدانية في تكوينات النفط والغاز الصخري في أمريكا الشمالية، تهدف الشركة إلى تزويد المشغلين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بأداء السلامة المعزز والموثوقية التشغيلية وحلول المراقبة الذكية.

يتيح افتتاح فرع أبوظبي لشركة Shepherd Safety Systems تقديم الدعم للعملاء محلياً في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، كما يجعل منه محوراً لاستراتيجية نمو الشركة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والمحيط الهادئ. يعزز إنشاء حضور إقليمي دائم قدرة Shepherd على توفير دعم فني سريع الاستجابة وخبرة تشغيلية وحلول سلامة قابلة للتوسع لمشغلي الطاقة الدوليين في بيئات تشغيل تتزايد تعقيداً.

يعكس هذا التوسع أيضاً تنامي الطلب العالمي على أنظمة كشف الغاز الذكية القادرة على توفير أزمنة استجابة أسرع، وتحسين وضوح البيانات، وتقديم رؤى السلامة التنبؤية، وتعزيز الثقة التشغيلية عبر بيئات البنية التحتية الحيوية. مع استمرار المشغلين في إعطاء الأولوية للسلامة والامتثال واستمرارية التشغيل، تتمتع Shepherd Safety Systems بمكانة فريدة تؤهلها لدعم مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز في المنبع والمصب، ومرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال ومعالجته، والعمليات البحرية وعمليات السفن، والتصنيع الصناعي، ومشاريع البنية التحتية للطاقة واسعة النطاق.

نبذة عن Shepherd Safety Systems

تأسست Shepherd Safety Systems في ميدلاند بولاية تكساس، وهي متخصصة في كشف الغاز الصناعي الثابت والشخصي، وتكاملات أنظمة جاهزة للذكاء الاصطناعي، وخدمات الدعم التشغيلي لقطاع النفط والغاز والقطاع الصناعي. تواصل الشركة توسيع حضورها في الأسواق المحلية والدولية من خلال حلول سلامة قائمة على التكنولوجيا، وشراكات استراتيجية في القطاع، والتزام راسخ بالتميز التشغيلي.