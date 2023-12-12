Sibedge توسع نطاق وصولها إلى سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترحب بمدير إقليمي جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستعرض خبرتها في مؤتمر جيتكس

تتوسع Sibedge بكل فخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المدير الإقليمي الجديد سمير شماس. كان مؤتمر جيتكس بمثابة أول ظهور لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يدل على التزامنا تجاه سوق تكنولوجيا المعلومات المتنامي.

كليرمونت، أستراليا، 12 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Sibedge، وهي شركة هندسة برمجيات متكاملة لأتمتة الأعمال والتحول الرقمي، أن تعلن عن دخولها سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ((MENA، مما يسلط الضوء على معلم مهم في رحلة التوسع العالمية للشركة. ومع التزامها القوي بتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة، فإن Sibedge متحمسة لجلب خبرتها في تطوير البرمجيات المخصصة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

انضم سمير شماس، وهو متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات ذو خبرة وخلفية قوية في مبيعات تكنولوجيا المعلومات، إلى فريق Sibedge كمدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعكس تعيينه التزام Sibedge بتأسيس حضور قوي وتقديم خدمة استثنائية في هذا السوق الديناميكي. تمتد مسيرة سمير المهنية في مبيعات تكنولوجيا المعلومات لأكثر من عقد من الزمن. قبل انضمامه إلى Sibedge، تولى سمير أدوارًا قيادية في مؤسسات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك CoinsPaid، وSTREIT Group، وSDV Consulting Engineers، ومجموعة الفلاحي AlFalahi .

كما أعرب أليكس كالينين، الرئيس التنفيذي لشركة Sibedge، عن اعتزازه بهذا الفصل الجديد من النمو. وقال: "يعد التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءًا مهمًا من نمو Sibedge، ويسعدنا أن يقود سمير شماس جهودنا هناك. حيث أن خبرته الصناعية تتوافق بشكل مثالي مع مهمتنا المتمثلة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات المستوى العالمي، لا سيما في قطاعي البناء والتكنولوجيا المالية. ونحن على ثقة من أن عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيستفيدون بشكل كبير من هذه الشراكة ويتطلعون إلى تطوير حلول إدارة البيانات في المنطقة.

شاركت Sibedge، لبدء عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤتمر جيتكس المرموق، وهو حدث تكنولوجي سنوي يجذب قادة الصناعة والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. كان لدى Sibedge جناح مخصص في المؤتمر حيث عرضت الشركة مجموعتها الشاملة من الخدمات والمنتجات. وكان المؤتمر بمثابة منصة مثالية لعرض قدرات Sibedge لجمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز العلاقات التجارية الجديدة.

تتطلع Sibedge إلى رحلة مثيرة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي ملتزمة بتقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات المخصصة التي تمكن الشركات والمؤسسات في المنطقة في طريقها إلى أتمتة الأعمال والتحول الرقمي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: سمير شماس، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Sibedge، بريد إلكتروني: [email protected]

نبذة عن Sibedge

Sibedge هي شركة هندسة برمجيات كاملة الدورة لأتمتة الأعمال والتحول الرقمي. على مدار أكثر من 17 عامًا، نجحنا في تنفيذ أكثر من 350 مشروعًا في أكثر من 27 دولة.