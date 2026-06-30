Sicona تحصل على منحة من وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية بقيمة 45 مليون دولار لفتح منشأة لإنتاج مواد البطاريات في مدينة "وولونغونغ"

سيدني, 30 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- حصلت شركة "سيكونا باتيري تكنولوجيز" (Sicona Battery Technologies) الأسترالية لتكنولوجيا البطاريات على 45 مليون دولار من "وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية" (ARENA) لبناء وتشغيل أول منشأة لإنتاج مواد البطاريات لأنودات السليكون والكربون على نطاق تجاري في منطقة "إيلاوارا".

كجزء من ذلك ، أبرمت "سيكونا" وشركة "بلوسكوب ستيل ليمتد" (BlueScope Steel Limited) اتفاقية حصرية لتقييم التطوير المحتمل للمنشأة داخل منطقة "بورت كمبلا" التابعة لشركة "بلوسكوب".

ستقوم المنشأة الجديدة بتوسيع نطاق إنتاج مواد البطاريات المتقدمة لأنودات السليكون والكربون، التي تحمل اسم SiCx® ، لإنتاج ما يصل إلى 230 طن سنويًا للتأهيل المتقدم للعملاء والمبيعات التجارية.

تعمل تقنية SixC® على تحسين أداء بطاريات الليثيوم أيون من خلال زيادة كثافة الطاقة بأكثر من 20 في المائة وتمكين سرعات الشحن بأكثر من 40 في المائة أسرع من الجرافيت التقليدي.

وهي متوافقة أيضًا مع خطوط إنتاج بطاريات الليثيوم أيون الحالية ، مما يمنح "سيكونا" مسارًا أكثر وضوحًا لتأهيل العملاء، وإبرام اتفاقيات الشراء المسبق، والتوريد على نطاق تجاري مع الشركات العالمية المصنعة للبطاريات والمعدات الأصلية.

سيتم تسليم منحة "وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية" بموجب "مبادرة تطوير تصنيع البطاريات" التابعة للحكومة الأسترالية ، والتي تدعم نمو قدرة تصنيع البطاريات المحلية وتعزز مكانة أستراليا في سلسلة توريد البطاريات العالمية.

إنها تمثل نقطة مصادقة رئيسية لشركة "سيكونا" حيث تنتقل من تطوير التكنولوجيا إلى التوسع التجاري ، حيث يتم تطوير موادها أيضًا للتطبيقات على مستوى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والأدوات الكهربائية، والدفاع، والروبوتات، وغيرها من أسواق البطاريات عالية الأداء بالإضافة إلى المركبات الكهربائية.

سيساعد حقن رأس المال "سيكونا" على تحقيق طموحها في بناء قدرة تصنيع مواد البطارية السيادية في أستراليا ، مع إثبات أن البلاد يمكن أن تتنافس في سلاسل توريد البطارية العالمية ذات القيمة العالية.

قال "كريستيان جوردان"، المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة "سيكونا باتيري تكنولوجيز: "دعم "وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية" هو تأييد رئيسي لتكنولوجيا "سيكونا" وفريقنا وقدرة أستراليا على بناء قدرة لتصنيع مواد البطاريات ذات صلة عالميًا.

"تحتاج الصناعات التي تعمل بالبطاريات إلى أداء أعلى بتكلفة أقل. تم تصميم تكنولوجيا أنودات السليكون والكربون الخاصة بنا لتوفير شحن أسرع وكثافة طاقة أكبر وطريق قابل للتطوير إلى سلاسل إمدادات بطاريات الليثيوم أيون القائمة.

"في حين أن المركبات الكهربائية لا تزال فرصة رئيسية ، فإن بعض الطلب الأسرع نموًا يأتي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات بدون طيار والأدوات الكهربائية. تحتاج هذه التطبيقات حاليًا إلى كثافة عالية من الطاقة والكهرباء، وقد تم تصميم تقنية SiCx® للمساعدة في تلبية هذا الطلب. ستسمح لنا منشأة مدينة "وولونغونغ" بالتحقق من صحة عمليتنا على نطاق تجاري وتقديم تقنية SiCx® للعملاء وتسريع دخولنا إلى أسواق متعددة.

"إنها تُظهر أيضًا أن أستراليا يمكن أن تفعل أكثر من مجرد تصدير المعادن الحرجة غير المعالجة. يمكننا تصنيع مواد متقدمة ، وخلق وظائف ماهرة ، والمنافسة في سلاسل إمدادات البطاريات عالية القيمة التي من شأنها أن تدعم انتقال الطاقة العالمي."

قال "دارين ميلر"، الرئيس التنفيذي لـ "وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية": "تطور "سيكونا" نوعًا من تكنولوجيا البطاريات من الجيل التالي التي يمكن أن تساعد أستراليا على التقدم أكثر في سلسلة توريد البطاريات العالمية.

"إن تحسين أداء البطاريات أمر بالغ الأهمية لتسريع انتشار المركبات الكهربائية ودعم الانتقال إلى اقتصاد صافي الصفر.

"لدى تكنولوجيا "سيكونا" القدرة على تقديم شحن أسرع ومدى قيادة أطول وبطاريات منخفضة التكلفة. خضعت التكنولوجيا لاختبارات مستقلة وتقوم بالفعل بتقييمها الشركات العالمية المصنعة للبطاريات وشركات المركبات الكهربائية ، ما يُبرز إمكاناتها التجارية القوية.

"من خلال دعم منشأة "سيكونا" في مدينة "وولونغونغ"، تساعد "وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية" في بناء قدرة التصنيع المحلية التي تحتاجها أستراليا لتحويل ابتكار البطارية إلى إمدادات تجارية".

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير منشأة مدينة "وولونغونغ" إلى خلق ما يصل إلى 36 وظيفة تصنيع ماهرة، ودعم تطوير القوى العاملة، والتدريب، وشراكات الصناعة المحلية.

إنه يتبع ترخيص مايو 2025 وشراكة استراتيجية مع شركة "هيمادري" (Himadri) في الهند ، بما في ذلك متابعة للاستثمار بقيمة 17.5 مليون دولار أسترالي ، ويأتي لأن "سيكونا" تخطط أيضًا لإنشاء منشأة تجارية تبلغ قدرتها 6500 طن سنويًا ، مع إمكانية توسع طويل الأجل إلى 26500 طن سنويًا.

"سيكونا باتيري تكنولوجيز" (www.siconabattery.com) هي شركة أسترالية لتكنولوجيا البطاريات تعمل على تحسين أداء بطاريات الليثيوم أيون من خلال تكنولوجيا أنودات السليكون والكربون المصممة لزيادة كثافة الطاقة وتحسين معدل الشحن والتفريغ. تم تصميم تقنية SixC® للتوافق مع خطوط تصنيع البطاريات الحالية ، ودعم مصنعي البطاريات وشركاء سلاسل التوريد الذين يسعون إلى الحصول على مواد أنودات ذات أداء أعلى للمركبات الكهربائية، والدفاع، والأدوات الكهربائية، وغيرها من تطبيقات بطاريات الليثيوم أيون.

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