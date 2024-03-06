SINGAUTO تعقد مؤتمرًا عالميًا للموردين، لتمهيد الطريق للتوسع الدولي

تيانجين، الصين، 6 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر SINGAUTO Global Supplier Conference، الذي انعقد في تيانجين، الصين، في 3 مارس 2024، تحت شعار "النمو معًا والتحرك نحو الابتكار"، كشفت SINGAUTO عن S1، وهي مركبة توصيل حضرية ذكية وخفيفة الوزن، تدمج الابتكار الهندسي مع التكنولوجيا المتطورة. ومن خلال الاستفادة من نقاط قوتها في تصميم المنتجات والتكنولوجيا والأنظمة البيئية، تبشر SINGAUTO بعصر جديد من التوسع الدولي اعتمادًا على مركباتها التجارية الكهربائية.

تتميز S1 بتصميم أمامي يسمح بسهولة الدخول والخروج بخطوة واحدة، وتسهيل التشغيل وتقليل المجهود البدني من حانب سائقين. يوفر الحل استخدامًا محسنًا للمساحة وتجربة قيادة فائقة، ما يبرهن على جهود البحث والتطوير الهائلة التي تبذلها شركة SINGAUTO. وفي الوقت الحالي، أنشأت الشركة مراكز عالمية للبحث والتطوير في الصين وسنغافورة، قوامها فريق متخصص مكون من 200 خبير في البحث والتطوير ومجموعة أعمال تضم 75 براءة اختراع، تم إقرار معظمها في الأسواق الدولية الرئيسية.

وقد جمع المؤتمر عددًا من قادة الصناعة ذوي السمعة الطيبة الذين تبادلوا وجهات نظرهم حول اتجاهات القطاع وإمكانات النمو. وقام Liang Yangbing، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Haidilao، إحدى مجموعات المطاعم الرائدة في الصين، بتسليط الضوء على اعتماد صناعة الخدمات الغذائية على لوجستيات سلسلة التبريد. وأشار إلى أن شاحنات SINGAUTO الكهربائية تلبي المتطلبات البالغة الأهمية لعمليات السلسلة من أجل إدارة دقيقة لدرجة الحرارة، وتحقيق الكفاءة اللوجستية، وتلبية معايير سلامة الأغذية الصارمة. إن التركيز على الشاحنات المبردة يضع أمام شركة SINGAUTO فرص توسع كبيرة. وعلاوة على ذلك، حضر ممثلون من العديد من الموردين، من بينهم مركز فحص السيارات CATARC (ووهان)، وWuxi Sunda Intelligent Automation & Engineering للأتمتة والهندسة الذكية، وBeijing Jingwei Hirain Technologies، وQingdao Zhuoyingshe Technology، وJIMU Intelligent Technology، ومجموعة CALB Group، وأعربوا عن إيمانهم القوي بمسار نمو SINGAUTO.

تتطلع شركة SINGAUTO دائمًا إلى اختراق السوق العالمية، ومواءمة جهودها في البحث والتطوير مع معايير الاتحاد الأوروبي مع الاستفادة من الاستثمارات الدولية لإنشاء شبكة إنتاج عالمية في الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية ومناطق أخرى. وبدعم من صناعة السيارات المتقدمة في الصين، قامت شركة SINGAUTO بتوسيع حضورها الدولي بسرعة، ما أدى إلى تسريع تطوير منتجاتها وزيادة رأس المال والإنتاج وشبكات المبيعات في كل أنحاء العالم. واستشرافًا للمستقبل، تخطط الشركة مواصلة تعزيز وتوسيع نظامها البيئي العالمي، بهدف بناء مستقبل أكثر إشراقًا مع شركائها في شتى بقاع العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2354551/SINGAUTO_Convenes_Global_Supplier_Conference__Setting_the_Stage_for_International_Expansion.jpg