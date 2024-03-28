Sinopec تطرح تقريرها السنوي لعام 2023، وتحقق إيرادات بقيمة 444.81 مليار دولار أمريكي مع نمو بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي

بكين، 27 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت China Petroleum & Chemical Corporation (رمزها في HKG: 0386، ويشار إليها لاحقًأ بـ "Sinopec") مؤخرًا التقرير السنوي لعام 2023، وكشفت عن الإيرادات التشغيلية للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والتي بلغت 3.21 تريليون يوان (444.66 مليار دولار أمريكي) مع أرباح تشغيلية بلغت 86.828 مليار يوان (12.03 مليار دولار أمريكي). )، بنمو قدره 14.5 بالمئة على أساس سنوي؛ وبلغت الأرباح العائدة للمساهمين 58.31 مليار يوان (8.08 مليار دولار أمريكي) بينما بلغت ربحية السهم 0.487 يوان.

Sinopec Files 2023 Annual Report, Hits USD 444.81 Billion Revenue with 14.5 Percent Year-On-Year Growth

ووفقًا لمعايير المحاسبة الصينية للمؤسسات التجارية (ASBE)، بلغ صافي أرباح Sinopec العائدة على مساهمي الشركة الأم 60.463 مليار يوان (8.37 مليار دولار أمريكي)، وبلغت الأرباح الأساسية للسهم 0.505 يوان. وحققت Sinopec تدفقًا نقديًا تشغيليًا قدره 161.475 مليار يوان (22.37 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 38.9 في المئة.

وكذلك بلغت Sinopec مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز المكافئ، وحجم معالجة النفط الخام، وحجم التوزيع الإجمالي للمنتجات النفطية المكررة المحلية، وذلك على النحو التالي:

أنتجت 70.92 مليون طن من مكافئ النفط والغاز، بزيادة 3.1 بالمئة على أساس سنوي؛

وأنتجت 37.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بزيادة 7.1 بالمئة على أساس سنوي؛

وعالجت 258 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 6.3 بالمئة على أساس سنوي؛

وقامت بتوزيع 188 مليون طن من المنتجات المكررة في الصين، بزيادة 15.8 بالمئة على أساس سنوي؛

أنتجت 14.314 مليون طن من الإيثيلين، بزيادة 6.5 بالمئة على أساس سنوي.

وفي ضوء ما تقدم، تتولى شركة Sinopec زمام المبادرة من خلال إستراتيجية متكاملة تركز على تحسين العمليات ومزايا الشبكة والاستثمار المستمر في البحث والتطوير التكنولوجي.

وكذلك تواصل Sinopec تعزيز عمليات الاستكشاف، فقد حققت نجاحات كبيرة غير مسبوقة في منطقة Shunbei New Zone في Tarim Basin، وميثان طبقة الفحم العميقة في Ordos Basin، وزادت من التقدم المحرز في مشروع Project Deep Earth والمنطقة التجريبية الوطنية للنفط الصخري في شنغلي جيانج، بمعدل استبدال يبلغ 131%. لاحتياطيات النفط والغاز محليًا وأرباح العام بأكمله من حيث أعمال الغاز الطبيعي المسال.

وتعمل المجموعة على رفع مستوى التحول من خلال الابتكار، باعتباره المحرك الرئيسي لهذه العملية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لمعالجة التقنيات الأساسية وتعميق الجهود البحثية. وفي عام 2023، تقدمت شركة Sinopec بطلب للحصول على 9601 براءة اختراع محلية وأجنبية وحصلت على 5483 ترخيصًا.

قال Ma Yongsheng، رئيس Sinopec: "بالنظر إلى المستقبل، ستركز Sinopec بشكل أكبر على خلق قيم أكبر، وتنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، إلى جانب تعزيز التحول، وتوسيع نطاق الربح لتحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من مزايا المجموعة المتمثلة في سلسلة الصناعة الكاملة والسوق والعلامة التجارية والتكنولوجيا والمواهب."

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