Sinopec تفوز بجائزة أفضل قضية حماية بيئية في المؤتمر الصيني الأوروبي الأول لأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في فرانكفورت

فرانكفورت، ألمانيا، 16 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تم تكريم شركة الصين للپتروكيماويات، (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـSinopec، المدرجة في بورصة هونج كونج تحت رمز: بجائزة أفضل قضية حماية بيئية في أول المؤتمر الصيني الأوروبي الأول لأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات في فرانكفورت، ألمانيا. أقيم هذا الحدث الحدث في مركز المؤتمرات ميسي فرانكفورت، حيث تم تكريم مساهمات Sinopec المتميزة في التنمية المستدامة.

Sinopec Wins Best Environmental Protection Case at the First Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt.

تحت عنوان معا من أجل المستقبل، عرض المؤتمر أبرز الحالات في عشر فئات، بما في ذلك حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات والابتكار التكنولوجي. وهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار والتعاون بشأن التنمية المستدامة بين الشركات الصينية والأوروبية ووتعميق فهم المجتمعات الصناعية الألمانية والأوروبية للتقدم الذي أحرزته الصين.

عملت KPMG كشريك معرفي، حيث قدمت خدمات مهنية طوال عملية الاختيار. وقد شارك في تنظيم هذا الحدث العديد من المؤسسات البارزة، بما في ذلك غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، ومجموعة الصين الدولية للنشر، وغرفة فرانكفورت للتجارة، ومعرض فرانكفورت الدولي لقطع غيار السيارات، والجمعية الاقتصادية الألمانية الصينية.

لا يؤكد هذا التكريم على قيادة Sinopec في مجال الإشراف البيئي فحسب، بل يعكس أيضًا جهودها المستمرة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة من خلال الممارسات المبتكرة في جميع جوانب العمليات التجارية، من الحوكمة إلى المسؤوليات الاجتماعية.

يؤكد يونغ شينغ يو، المدير الإداري لقسم العلامات التجارية في مجموعة Sinopec، على التزام الشركة بتضمين الاستدامة البيئية في عملياتها الأساسية. وتأكيدا على التزامها بشعار "طاقة أنظف وحياة أفضل"، اعتمدت Sinopec بشكل استراتيجي المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كأساس لاستراتيجيتها التجارية.

تسعى Sinopec، وهي واحدة من أكبر شركات التكرير في العالم وثاني أكبر منتج ومسوق للمنتجات الكيميائية، إلى تحقيق التوازن بين التنمية بين مؤسستها ورفاهية المجتمع. منذ عام 2007، مع إصدار تقريرها الأول عن الاستدامة للسنوات الثمانية عشر التالية على التوالي، عملت الشركة على تعزيز حوكمتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وأمن الطاقة مع التكيف أيضًا مع الاتجاهات مثل كهرباء النقل وتعزيز تحول الطاقة باستمرار.

في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وأمن الطاقة، قام مجلس إدارة Sinopec باستمرار بتحسين هيكل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باستمرار، ونفذت الشركة بنشاط استراتيجية التنمية الخضراء والنظيفة، وعملت على تطوير التحول في مجال الطاقة بشكل تدريجي مع تبني اتجاه كهربة الطاقة في مجال طاقة النقل. ستواصل Sinopec العمل من أجل أن تكون فاعلا رئيسيا في خلق عالم نظيف وجميل، رائد في التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، وحامي الكوكب المشترك.

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