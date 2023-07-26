Sinopec تمهد الطريق لنمو عالي الجودة في صناعة البتروكيماويات باستخدام أساليب مبتكرة في القيادة وكفاءة الطاقة وتحسين الاستهلاك

بكين، 26 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- Ma Yongsheng رئيس China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386، "Sinopec")، قد أشار إلى أن صناعة البتروكيماويات في الصين تتطلع إلى تعديل وتحول عميقين في أوقات التغيير في منتدى اتجاهات تطوير صناعة البتروكيماويات في سياق أهداف" الكربون المزدوج" الذي تم استضافتها ("المنتدى") في 22 يوليو في بكين.

China's first million-ton CCUS project----Qilu Petrochemical-Shengli Oilfield CCUS Demonstration Project Carbon Dioxide Transmission Pipeline.

وأشار Ma إلى أنه "مع تعهد الصين بذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، فإن الطلب العالمي والمحلي على النفط سيصل إلى ذروته أيضًا، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمنتجات الكيميائية الرئيسية في الصين". "تحتاج صناعة البتروكيماويات إلى أخذ زمام المبادرة لتسريع التحول والتحديث استجابة للتحديات واستكشاف مسار تطوير عالي الجودة يركز على بناء مزايا فريدة".

نفذت Sinopec خطة "تحسين كفاءة الطاقة" و "عمل المؤسسة الخضراء"، واتخذت نهجًا شاملاً لتنفيذ ثمانية إجراءات رئيسية لذروة الكربون لتعزيز تحويل الطاقة. في عام 2022، استعادت Sinopec أكثر من 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. منذ أن أدخلت خطة "تحسين كفاءة الطاقة" في عام 2014، نفذت 5000 مشروع وفروا 8.36 مليون طن من الفحم القياسي.

يؤدي هيكل الطاقة وتحسين الاستهلاك إلى مستقبل أكثر اخضرارًا

تعمل Sinopec بنشاط على تعديل هيكل الطاقة نحو أهداف تنمية الطاقة النظيفة، ووضع قطاعات طاقة متعددة لتحقيق نمو تكميلي، وتعزيز Project Deep Earth مع اختراقات مستمرة في استكشاف وإنتاج الغاز الصخري والنفط الصخري، وتعزيز إنتاج، وآليات الإمداد والتخزين والمبيعات، للنفط والغاز وتعزيز مكانتها الرائدة في التدفئة الحرارية الأرضية واستخدام الحرارة المهدرة مع دفع تصنيع وقود الكتلة الحيوية إلى الأمام.

يعد التسابق لتطوير الهيدروجين الأخضر، وهو مصنعها التجريبي للهيدروجين الأخضر في مدينة كوكا في شينجيانغ، والذي يستخدم الآن الطاقة الشمسية لتوليد الهيدروجين الأخضر، أول وأكبر منشأة للهيدروجين الأخضر من الطاقة الشمسية إلى الهيدروجين في العالم بسعة سنوية تزيد عن 10000 طن متري. كما أطلقت Sinopec مشروع الهيدروجين الأخضر لطاقة الرياح الشمسية في منغوليا الداخلية، وهو أكبر مشروع كيميائي لفحم الهيدروجين الأخضر في العالم.

في الآونة الأخيرة، حقق حقل يوانبا للغاز التابع لشركة Sinopec، وهو أول حقل غاز حراري فائق الكبريت بعمق 7000 متر في العالم، إنتاجًا تراكميًا للغاز الطبيعي يتجاوز 30 مليار متر مكعب، مما يقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 40 مليون طن.

ولتعزيز العمليات الخضراء منخفضة الكربون واستخدام الطاقة النظيفة على نطاق واسع، تعمل Sinopec على تحسين هيكل استهلاك الطاقة وتعزيز الاستبدال الجزئي للفحم بكريات الكتلة الحيوية وتوسيع نطاق ترقية وتطبيق المعدات الكهربائية للحفر والتكسير وإصلاح الآبار وأكثر من ذلك، وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح.

عززت الشركة جهودها في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة واسترداد ثاني أكسيد الكربون عالي التركيز لزيادة تحسين كفاءة استخدام الموارد. في عام 2022، أغرقت أكثر من 650 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون في خزانات النفط، وأكملت أول مشروع صيني لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، وهو حقل نفط Qilu-Shengli CCUS، وأطلقت تشغيل أول خط أنابيب لنقل ثاني أكسيد الكربون عالي الضغط لينقل ثاني أكسيد الكربون المحتجز من مشروع CCUS لمزيد من الإزاحة والتخزين وتحفيز الآبار.

تهدف Sinopec إلى دفع التنمية الراقية والخضراء والذكية لصناعة البتروكيماويات إلى الأمام، وتعمل على تمكين تحول الطاقة من خلال التقنيات المبتكرة والخضراء والمنخفضة الكربون. لقد أنشأت إزاحة وتخزين مدفوع بثاني أكسيد الكربون في خزانات منخفضة النفاذية، وغمر مائي عالي الكفاءة في خزانات ذات نفاذية متوسطة إلى عالية، وإنتاج بارد للنفط السميك، وتكامل طاقة متعدد القطاعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، وأكثر من ذلك.

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