Sinotruk تسبق إلى الأمام لتصبح أكبر شركة تكنولوجية في العالم

جينان، الصين, 4 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- في 2 مارس، تم عقد مؤتمر جائزة SinoTruk للابتكار العلمي والتكنولوجي السنوي لعام 2024 بشكل رائع، لتكريم ومكافأة الإنجازات العلمية والتكنولوجية الكبرى والمواهب المبتكِرة المميزة منذ 2022، لتخطيط ونشر العمل المبتكر القادم في مجال العلوم والتكنولوجيا. حضر المؤتمر Tan Xuguang، رئيس ومدير عام مجموعة Shandong Heavy Industry Group ورئيس مجموعة الصين الوطنية للشاحنات الثقيلة، وألقى تقرير حول العمل الابتكاري العلمي والتكنولوجي - "التقدم بثبات، مع احتضان التغيير في العلم والتكنولوجيا".

Image_1 Pic2

خلال السنوات الخمس الماضية، استثمرت Sinotruk ما يقارب من 15 مليار يوان في البحث والتطوير، وهو مجموع ما تم استثماره في الخمسة عشرة سنة السابقة. قامت أيضًا بالمعايرة مقارنة بالمعايير العالمية وأسست بشكل تدريجي نظام بحث وتطوير كامل ومستقل. وصلت القوة التكنولوجية لـ Sinotruk إلى طليعة الصناعة الوطنية. أعادت Sinotruk تشكيل معيار "Yellow River" للشاحنات الثقيلة باستخدام التكنولوجيا، حائزة على المرتبة الأولى في الصين، وتقود مؤشراتها التكنولوجية العالية الصناعة. ارتفعت حصتها السوقية في سوق الشاحنات الثقيلة من 16.5% في عام 2018 إلى 26% في عام 2023، وتصدرت الترتيب في الصين لمدة عامين متتاليين. في 2023، تجاوز حجم التصدير 130,000 مركبة للمرة الأولى، بزيادة 2.6 مرة مقارنة ب5 سنوات سابقة، ما يجعلها أكبر شركة ذات علامة تجارية واحدة من حيث الصادرات على مستوى العالم.

دعا Tan Xuguang جميع المهندسين إلى إبقاء مهمتهم في رأسهم، وأن يكونوا واقعيين ومثابرين في الابتكار، وتحقيق إنجازات طويلة الأمد من خلال عشر سنوات من العمل الشاق المكرس. تعلموا من التعاون العالمي، وانموا وأصبحوا مواهب من خلال تدريب المشاريع، وحققوا الإنجازات من خلال خلق القيمة بشكل مستمر. حققوا معناكم في الحياة، واسعوا بحيوية وشغف وأنتم بعمر صغير. لننطلق مجددًا نحو مستقبل أفضل لصناعة الشاحنات الثقيلة لهذا القرن وأفضل صناعة شاحنات ثقيلة في العالم!

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2353005/Image_1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2353013/Pic2.jpg