SK E&S، تعزز "شراكة الهيدروجين منخفض الكربون" في COP28... من أجل تسريع حياد الكربون العالمي

في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( COP28 ) الذي سيعقد في الثاني من دجنبر/كانون الأول، وقعت شركة SK E&S "مذكرة تفاهم عالمية لبناء أكبر مصنع للهيدروجين منخفض الكربون في كوريا" مع شركائها العالميين والحكومات المحلية.

ناقش هذا الحدث، الذي استضافته بشكل مشترك اللجنة الرئاسية الكورية المعنية بحياد الكربون والنمو الأخضر، الاستراتيجيات الناجحة لإنشاء مشروع هيدروجين منخفض الكربون في كوريا مع جنرال إلكتريك GE Vernova ، و Air Liquide Engineering & Construction ، وتشنغتشونغ الجنوبية*، و Korea Midland Power .

*تشنغتشونغ الجنوبية: حكومة محلية تقع في وسط جمهورية كوريا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة

Participants of the ‘Global MOU for the construction of the largest low-carbon hydrogen plant in Korea’ are capturing a moment in a commemorative photo. From left to right: [Participant 1: Roger Martella, CSO of GE Vernova], [Participant 2: Dominique Rouge, Vice President of Air Liquide Engineering & Construction], [Participant 3: Kim Tae-heum, Governor of Chungcheongnam-do], [Participant 4: Kim Kwang-il, Vice President of Korea Midland Power], [Participant 5: Kwon Hyung-kyun, Vice President of SK E&S] Participants of the ‘'Global Collaboration for the Low-Carbon Hydrogen Value Chain’ are capturing a moment in a commemorative photo. From left to right:, [Participant 1: David Livingston, Senior Advisor for Energy at the U.S. Climate Special Envoy], [Participant 2: Fatih Birol, Executive Director of the International Energy Agency (IEA)], [Participant 3: Kim Kwang-il, Vice President of Korea Midland Power], [Participant 4: Kim Sang-hyup, Chairman of the Presidential Commission on Carbon Neutrality and Green Growth of the Republic of Korea], [Participant 5: Roger Martella, CSO of GE Vernova], [Participant 6: Kim Tae-heum, Governor of Chungcheongnam-do], [Participant 7: Kwon Hyung-kyun, Vice President of SK E&S], [Participant 8: Kang Kyung-sung, Vice Minister of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea]

سيول، كوريا الجنوبية، 3 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- تعاونت شركة SK E&S مع شركاء عالميين لإنشاء أساس لصناعة الهيدروجين المحلية منخفضة الكربون*، بدعم من الحكومة المحلية. إنهم يخططون لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى التأسيس المبكر للنظام البيئي الهيدروجيني المحلي والمساهمة في حياد الكربون العالمي.

* الهيدروجين منخفض الكربون: يتم إنتاج الهيدروجين عن طريق تعديل الغاز الطبيعي باستخدام تقنية التقاط وتخزين الكربون (CCS) المطبقة لالتقاط وتخزين انبعاثات الكربون أثناء عملية استخراج الهيدروجين.

أعلنت شركة SK E&S عن توقيع مذكرة تفاهم عالمية في الثاني من دجنبر/كانون الأول (بالتوقيت المحلي) في COP28، وهو مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ الذي يعقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويتضمن الاتفاق التعاون مع GE Vernova(GE) ، وAir Liquide Engineering & Construction، وتشنغتشونغ الجنوبية، وKorea Midland Power(KOMIPO) لتطوير أكبر مشروع للهيدروجين منخفض الكربون على نطاق واسع في كوريا في مدينة بوريونج في تشنغتشونغ الجنوبية.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستلعب شركة SK E&S دورًا رئيسيًا في الإنتاج المستقر وتوريد 250 ألف طن من الهيدروجين منخفض الكربون سنويًا واستخدامه للتنقل وتوليد الطاقة. كما أعلنت SK E&S أيضًا عن خطة لاستخدام تقنية CCS (التقاط الكربون وتخزينه) لالتقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء عملية إنتاج الهيدروجين وتخزينه في حقل غاز مستنفد.

ستقوم شركة Air Liquide Engineering & Construction وشركة GE العالمية المتخصصة في مجال الهيدروجين بتزويد المعدات الرئيسية لمصنع الهيدروجين. وستقوم شركة Air Liquide Engineering & Construction بالتعامل مع معدات إنتاج وتسييل الهيدروجين، في حين ستقوم جنرال إلكتريك GE بتصنيع توربينات تعمل بالهيدروجين والغاز الطبيعي. وستوفرتشنغتشونغ الجنوبية الدعم الإداري والتصاريح لمشروع الهيدروجين، وستدعم KOMIPO إدارة المشروع والصيانة لبناء المصنع بأكمله.

كما عقدت شركة SK E&S، التي شاركت في COP لأول مرة، حدث "التعاون العالمي من أجل سلسلة قيمة الهيدروجين منخفض الكربون" في الجناح الكوري لـ COP مع اللجنة الرئاسية الكورية المعنية بحياد الكربون والنمو الأخضر. وتضمن الحدث عروضاً تقديمية حول دور الهيدروجين في عصر تحول الطاقة، كما تم الكشف عن التقنيات المتعلقة بالهيدروجين الخاصة بالشركتين الموقعتين على مذكرة التفاهم GE وAir Liquide Engineering & Construction.

نبذة عن SK E&S

SK E&S هي عضو في مجموعة SK، ثاني أكبر تكتل في كوريا، وحصلت على مكانتها باعتبارها المزود الخاص الأول للغاز الطبيعي المسال كأول وأكبر شركة غير مملوكة للدولة تكمل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال في كوريا. إلى جانب أعمال سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال، تقود شركة SK E&S جهود خفض الكربون من خلال الطاقة المتجددة والهيدروجين وحلول الطاقة. واستنادًا إلى هذه الأعمال الرئيسية، ستقوم شركة SK E&S بالانتقال إلى "المحفظة الخضراء" الفريدة وتصبح شركة رائدة عالميًا في قطاع الطاقة الخضراء في العالم.

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