SKE S5000 تستهدف تحقيق مبيعات في أسواق أمريكا الشمالية والشرق الأوسط

شينزين، الصين، 28 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- العلامة التجارية الجديدة للـ Vaping SKE ، تحقق اختراقات جديدة في أسواق أمريكا الشمالية والشرق الأوسط مع إدخال S5000، أحدث إضافة إلى سلسلة CRYSTAL. سيتم طرح المنتج لأول مرة في كندا والإمارات العربية المتحدة. يأتي ذلك بعد الإطلاق الناجح للعلامة التجارية لسلسلتها CRYSTAL في المملكة المتحدة في عام 2021. SKE مع مبيعات استثنائية في المملكة المتحدة، ارتفعت لتصبح واحدة من أفضل ثلاث علامات تجارية للـ vaping في البلاد في عام 2022. مع طرح S5000 في السوقين، تستعد SKE لتحقيق إنجاز جديد في الأداء.

تقدم سلسلة CRYSTAL من SKE، المعروفة بتصميمها الشبيه بالكريستال عالي الجودة، جهاز S5000 المحسن. يتميز غلافه بنمط تمويه متدرج تحت طلاء لؤلؤي، مما يجعله يتألق مثل النجوم ويضمن جذب الانتباه. العرض المتزايد يضيف إلى تطورها. يتكون الجزء الخارجي الشبيه بالكريستال من مادة PCTG، وهي مادة من الدرجة الغذائية توفر نقاء الزجاج وكثافته. مع لمعان براق استثنائي، تقاوم هذه المادة التآكل الكيميائي وهي غير ضارة تمامًا للمستخدمين، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتغليف الخارجي للمنتج.

يقدم S5000 حاليًا مجموعة من عشر نكهات كلاسيكية، بما في ذلك نكهة الجليد البارد والتي تقدم مذاقًا "باردًا" فريدًا ومنعشًا. على وجه الخصوص، فإن نكهات مثلجات الليمون والبطيخ والكرز هي الأكثر لفتًا للنظر ويجب تجربتها لأولئك الذين يقدرون تجربة الـ vaping المنعشة والباردة. يوفر S5000 ثلاثة مستويات خفيفة من محتوى النيكوتين: 2% و 3.5% و 5%، مما يسمح للمستخدمين باختيار مستوى مناسب بناءً على تفضيلاتهم، مما يضمن لهم الاستمتاع بتجربة تدخين مثالية دون المساس برفاهيتهم.

S5000 عبارة عن سيجارة إلكترونية عالية السعة تتميز بملء سائل إلكتروني لمرة واحدة بسعة 13 مل. هذه السعة الكبيرة تسمح بما يصل إلى خمسة آلاف نفخة بينما تضمن بطاريتها القابلة لإعادة الشحن طول العمر. مع عدم الحاجة إلى استبدال الخراطيش أو إعادة التعبئة أو الاستخدام المتكرر للمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة، يلبي S5000 حقًا رغبة المستخدمين في الحصول على سيجارة إلكترونية مريحة يمكنها تقديم تجربة تدخين رائعة في أي وقت وفي أي مكان.

تأسست SKE من قبل فريق SKE من شركة Shenzhen SKE Technology Co., Ltd، وهي مجموعة ديناميكية من الشباب المتحمسين الذين لديهم شغف مشترك بأحدث التقنيات والمغامرات. ينعكس استكشافهم للتكنولوجيا المتطورة في فلسفة العلامة التجارية، بهدف جعل العلامة التجارية رائدة في صناعة السجائر الإلكترونية.

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