SkinPen® Precision متوفر الآن من خلال DUBIMED في دول الخليج

ستقوم شركة DUBIMED Medical Supplies Trading LLC بتوزيع SkinPen Precision بالنيابة عن شركة Crown Aesthetics

دالاس، 5 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- ("Crown") Crown Aesthetics ، وهو قسم من Crown Laboratories، Inc.، يسر شركة SkinPen® Precision أن تعلن عن جهاز ("SkinPen")، أول جهاز للوخز بالإبر الدقيقة تم التصريح به من قبل إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، وهي شركة رائدة عالميا في تجديد البشرة، وهو متاح الآن من خلال شركة DUBIMED Medical Supplies Trading LLC في الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان.

وسوف يعود الوصول إلى SkinPen بالنفع بشكل كبير على المتخصصين في الرعاية الصحية في دول الخليج المذكورة وعملائها. سيكون جهاز الوخز بالإبر الدقيقة الأمريكي الأول والأفضل في فئته متاح للمرضى * فالجهاز المتاح اليوم، مدعومًا بمستوى رفيع من خدمة العملاء والتدريب الذي يتوقعه عملاء ومرضى SkinPen Precision في جميع أنحاء العالم.

صرح Andy Moulton، نائب رئيس المبيعات الدولية لشركة Crown Aesthetics: "لقد كان توسعنا الدولي قويًا، والشرق الأوسط مهم جدًا للنمو المستقبلي لمنظمتنا" "تتمع DUBIMED بوضع جيد لتنمية جميع علاماتنا التجارية على مدى السنوات القليلة المقبلة. معاً، نحن ملتزمون بدعم رحلة صحة البشرة لعملائنا من خلال مساعدتهم على تحويل وتحسين مظهر بشرتهم بشكل واضح بدون تدخل جراحي."

وقال Safi Rajab، الرئيس التنفيذي لشركة DUBIMED: "في DUBIMED، نقف باعتبارنا قادة في مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 37 عامًا ونحن ملتزمون بتقديم حلول طبية تجميلية متطورة إلى هذه الأسواق" "نحن فخورون بشكل لا يصدق بإضافة منتجات Crown إلى مجموعة علاماتنا التجارية العالمية عالية الجودة وإتاحة الفرصة لنا لدفع علامة Crown التجارية إلى آفاق جديدة في الخليج".

تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2018 ومدعومة من أكثر من 90 دراسة للتحقق من الصحة *، يعتبر SkinPen Precision جهاز فائق لإعادة تشكيل البشرة تم تصميمه في الولايات المتحدة الأمريكية.

الاستخدام المقصود لـ SkinPen:

الاستخدام المقصود في الولايات المتحدة الأمريكية جهاز طبي من الدرجة الثانية حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية:

نظام SkinPen Precision هو جهاز وخز بالإبر الدقيقة وملحقاته مخصصة لاستخدامها كعلاج لتحسين مظهر التجاعيد في الرقبة لأنواع بشرة Fitzpatrick II - IV وتحسين مظهر ندبات حب الشباب في الوجه مع جميع أنواع بشرة Fitzpatrick للبالغين الذين تبدأ أعمارهم من 22 عامًافما فوق.

علامة CE الأجهزة الطبية الفئة IIa:

الغرض الطبي: نظام SkinPen Precision Microneedling هو جهاز طبي يهدف إلى علاج ندوب حب الشباب في الوجه لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 عامًا أو أكثر.

الأغراض التجميلية: يهدف نظام SkinPen Precision Microneedling أيضًا إلى المساعدة في تحسين المظهر التجميلي للخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات التمدد والندوب الجراحية والمسام المتضخمة وحالات التصبغ (خلل التصبغ).

دول الخليج:

يهدف SkinPen® Precision إلى استخدام العلاج التعريفي بالكولاجين لعلاج الكلف وحب الشباب والندوب الجراحية.

قد تختلف المؤشرات ومناطق معالجة الجسم لـ SkinPen Precision حسب البلد. يرجى زيارة www.skinpeninternational.com

يعمل SkinPen Precision من خلال عمل إصابات صغيرة يتم التحكم فيها لتحفيز استجابة الجسم الطبيعية للشفاء من الجروح وإعادة تشكيل أنسجة الندبات. يتميز SkinPen الحائز على الجوائز بمظهر أمان فائق وقد أثبت فعاليته سريرياً على جميع أنواع بشرة Fitzpatrick. يعاني المرضى من الحد الأدنى من الضرر الخلوي وقليل من وقت التوقف.

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* بيانات Crown Aesthetics في الملف، الولايات المتحدة الأمريكية، 07.2023.

للحصول على ملخص كامل للتجربة السريرية ومعلومات السلامة الهامة بما في ذلك موانع الاستعمال وكيفية استخدام جهاز SkinPen Precision microneedling، تفضل بزيارة www.skinpen.com.

حول Crown Aesthetics

تلتزم شركة Crown Aesthetics، وهي شركة رائدة في مجال التجميل الطبي، بمساعدة العيادات الرائدة في جميع أنحاء العالم على تنمية أعمالها. نقوم بذلك من خلال تقديم نتائج مذهلة في تجديد الشباب وترميم البشرة. ابتكاراتنا ذات التدخل الجراحي البسيط SkinPen®، أول جهاز للوخز بالإبر الصغيرة معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ MicroPen EVO TM، معتمد أيضًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ BIOJUVETM، علامة تجارية جديدة للبشرة الحيوية؛ نظام بلازما غني بالصفائح الدموية (PRP) ProGen PRP® Eclipse؛ و VOTESSE®، نظام صحي للشعر - يعمل بمثابة "بوابة" تدفع المرضى الجدد والراضين عن الخدمة إلى اللجوء إلى العيادات. تحدد Crown Aesthetics التي يقع مقرها في دالاس بتكساس، معايير الصناعة من حيث الفعالية والسلامة والابتكار. ونتيجة لذلك، يقدم عملائنا باستمرار أفضل رعاية تجميلية في هذا المجال. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.crownaesthetics.com.

حول Crown Laboratories ، Inc.

تلتزم شركة Crown، وهي شركة عالمية متكاملة في مجال العناية بالبشرة مملوكة للقطاع الخاص، بتطوير وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات التجميلية للعناية بالبشرة والمنتجات الفخمة والعلاجية التي تعمل على تحسين جودة حياة مستهلكيها طوال رحلة العناية بالبشرة. شركة مبتكرة تركز على علوم البشرة مدى الحياة، والسعي الدؤوب لشركة Crown لتقديم التميز العلاجي وتحسين نتائج المرضى هو السبب في أنها أصبحت رائدة في طب الجلد والتجميل. تم إدراج Crown في قائمة ال 5000 شركة الأسرع نمواً لمدة عشر سنوات وسعت للانتشار في أكثر من 50 دولة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة.www.crownlaboratories.com