SkyDrive تتوصل إلى اتفاقية أساسية مع Suzuki لبناء طائرات eVTOL، بهدف بدء التشغيل في ربيع 2024 من خلال الاستفادة من مصنع Suzuki Group

باريس وتويوتا، اليابان، 26 يونيو، 2023 /PRNewswire/ - أعلنت شركة SkyDrive Inc (المشار إليها فيما يلي باسم "SkyDrive")، وهي شركة يابانية رائدة في تصنيع طائرات eVTOL (*1) ومقرها مدينة تويوتا، اليابان، في معرض باريس الجوي لعام2023 في 19 يونيو- أنها وقعت اتفاقية أساسية مع شركة Suzuki Motor (المشار إليها فيما يلي باسم "Suzuki") للتعاون في تصنيع طائرات " (*2). SKYDRIVE" eVTOL

الشعار:

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صورة 1: من اليسار، هيديتوشي كوماشيرو (المسؤول الإداري والمدير العام التنفيذي لشركة Suzuki) وتوموهيرو فوكوزاوا (الرئيس التنفيذي لشركة SkyDrive)

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ستنشئ SkyDrive شركة فرعية مملوكة بالكامل (يُشار إليها فيما يلي باسم "شركة التصنيع الفرعية") بغرض تصنيع طائرة eVTOL "SKYDRIVE". وبالشراكة مع Suzuki، ستستخدم شركة التصنيع الفرعية منشأة إنتاج مملوكة لمجموعة Suzuki في محافظة شيزوكا، اليابان، وتهدف إلى البدء في بناء طائرة "SKYDRIVE" eVTOL الخاصة بـ SkyDrive بحلول ربيع عام 2024. وسوف تتعاون Suzuki أيضًا مع شركة التصنيع الفرعية في تأمين الموارد البشرية والقيام باستعدادات أخرى لبدء التصنيع. سيتم الاتفاق على شروط وأحكام أكثر تحديدًا من خلال المناقشات المستمرة.

طائرة eVTOL "SKYDRIVE"، التي سيتم بناؤها في منشأة إنتاج تابعة لشركة Suzuki، هي طائرة خفيفة الوزن تعمل بالطاقة الكهربائية بثلاثة مقاعد مع إمكانات إقلاع وهبوط عموديين.

صورة 2: طائرة "SKYDRIVE" eVTOL

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صورة 3: طائرة "SKYDRIVE" من الداخل

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تعليق من توشيهيرو سوزوكي، رئيس شركة Suzuki Motor "نحن متحمسون للتعاون مع SkyDrive حيث نعمل بطموح على إنشاء منتجات قيمة تساهم في تحقيق عالم يستخدم فيه الناس السماء في وسائل النقل اليومية".

تعليق توموهيرو فوكوزاوا، الرئيس التنفيذي لشركة SkyDrive Inc "في Suzuki، تستند جميع أنشطة التصنيع إلى مفهوم "أصغر وأقل وأخف وأقصر وأكثر أناقة"، وتقوم SkyDrive بتطوير وسائل نقل جوي خفيفة الوزن. وتتعاون Suzuki وSkyDrive منذ مارس 2022 ونحن متحمسون للغاية لأن SkyDrive ستستخدم منشأة إنتاج تابعة لـ Suzuki لبناء الطائرة eVTOL 'SKYDRIVE. وفي سعينا المستمر لتصنيع طائرات آمنة وعالية الجودة للعالم، نحن ممتنون للمعرفة القيمة التي سنتعلمها من Suzuki، الشركة العالمية الرائدة صاحبة الإنتاج الضخم للسيارات. سوف تعمل Suzuki وSkyDrive بشكل وثيق نحو تحقيق الهدف المشترك".

نبذة عن SkyDrive Inc

تم إنشاء SkyDrive رسميًا في يوليو 2018 بعد اختبار المفاهيم والنماذج أولية للسيارات الطائرة من عام 2014 بهدف "أخذ زمام المبادرة في ثورة النقل التي تحدث مرة واحدة في القرن". تتمثل رؤيتها في خلق مستقبل يتمتع فيه الجميع بإمكانية استخدام طائرات eVTOL كوسيلة نقل يومية في اليابان وفي جميع أنحاء العالم. نجحت الشركة في أول رحلة تجريبية مأهولة في اليابان في عام 2019 ، والآن طائرة eVTOL "SKYDRIVE" في طور الحصول على شهادة مكتب الطيران المدني الياباني (JCAB). تم اختيار SkyDrive بصفتها شركة للمشاركة في مشروع النقل الجوي المتقدم (AAM) في إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان. يقع المقر الرئيسي لشركة SkyDrive في تويوتا بمحافظة آيتشي. والرئيس التنفيذي للشركة هو السيد توموهيرو فوكوزاوا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://en.skydrive2020.com/

نبذة عن شركة Suzuki Motor

شركة Suzuki Motor هي إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات في اليابان، كما تُعدّ واحدة من أبرز الشركات المصنّعة للدراجات النارية في العالم. وبالإضافة إلى السيارات، تشمل منتجات الشركة المحرّكات الخارجية للقوارب، والكراسي المتحرّكة التي تعمل بمحرّكات. وتقوم الشركة بتصنيع مجموعة منتجاتها في مصانعها ومن خلال عدّة شركات فرعية ومشروعات مشتركة خارج اليابان. Suzuki, تم إنشائها في 1920, ويقع مقرها الرئيسي في هاماماتسو, محافظة شيزوكا. ويرأس الشركة السيد توشيهيرو سوزوكي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.globalsuzuki.com

ملحوظة للمحرّر:

(* 1) eVTOL هي اختصار للإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي. تتميز طائرات eVTOL بالتشغيل الكهربائي والطيار الآلي المستقل بالكامل والإقلاع والهبوط العموديين. ويسمى أيضًا النقل الجوي المتقدم (AAM) أو النقل الجوي الحضري (UAM).

تم الحصول على المعلومات الواردة أعلاه من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة باليابان (MLIT): https://www.mlit.go.jp/common/001598463.pdf : https://www.mlit.go.jp/common/001598463.pdf (بتاريخ مارس 2023، باللغة اليابانية))

(*2) البيان الصحفي ذو الصلة: https://en.skydrive2020.com/archives/9455

SkyDrive Inc. SOURCE