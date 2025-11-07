SOBOKUYA تتعاون مع Nikken Sekkei Dubai في إطار أسبوع دبي للتصميم 2025، الذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر

- سيتم تأسيس الفرع في دبي ليكون أول قاعدة لشركة SOBOKUYA في الشرق الأوسط -

هوكوتو، اليابان، 7 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تُشارك .SOBOKUYA Co., Ltd، الشركة اليابانية الرائدة في الهندسة المعمارية والتي تجمع بين تقنيات النجارة التقليدية ومبادئ التصميم المستدام، في أسبوع دبي للتصميم 2025، المقام خلال الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر، بالتعاون مع Nikken Sekkei Dubai FZ-LLC. إلى جانب هذه المشاركة، ستقوم SOBOKUYA في نوفمبر بتأسيس أول قاعدة لها في الشرق الأوسط، تحت اسم SOBOKUYA FZ-LLC، في حي دبي للتصميم (d3)، لتوسيع أنشطتها على المستوى العالمي.

الصورة 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108870/202510308125/_prw_PI1fl_k774afEM.jpeg

"Chatai" – مساحة معاصرة فريدة تجمع بين الحداثة وروح ثقافة الشاي اليابانية

خلال الحدث، ستقدّم شركتا SOBOKUYA وNikken Sekkei Dubai تركيبًا فنيًا بعنوان "Chatai (منصة الشاي)"، يعيد ابتكار مفهوم chashitsu (غرفة مراسم الشاي اليابانية)، ومستوحى من أكشاك الشوارع، ليصبح فضاءً معاصرًا يجمع بين الجمال الشعري والتصميم العصري، موفّرًا تجربة للتواصل والتأمل. يمزج تركيب "Chatai" بين هدوء chashitsu وحيوية اللقاءات اليومية، ليُجسد شكلاً جديدًا من الضيافة الثقافية، حيث يمكن للزوار الالتقاء، وتبادل الأحاديث، والتأمل معًا في تجربة مُلهمة.

تم بناء هذا التركيب من إطار خشبي مكعب يبلغ ارتفاعه 5.6 أمتار، وصممه حرفيو SOBOKUYA في اليابان يدويًا باستخدام تقنيات الربط التقليدية. بعد إنشاء نموذج مجسم بالحجم الطبيعي، تم شحن التركيب إلى دبي وإعادة تجميعه في الموقع بواسطة نفس الحرفيين، ليُجسد بذلك الدقة والتواضع والدفء المميز للحرفية اليابانية في سياق عالمي.

الصورة 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108870/202510308125/_prw_PI2fl_M09A27Uv.jpeg

الصورة 3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108870/202510308125/_prw_PI3fl_9GhCr0i9.jpeg

الصورة 4: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108870/202510308125/_prw_PI4fl_Dv64434s.jpg

الصورة 5: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108870/202510308125/_prw_PI5fl_0D6NV6wL.jpg

نبذة عن أسبوع دبي للتصميم

يُقام أسبوع دبي للتصميم سنويًا في حي دبي للتصميم (d3)، ويُعدُّ أكبر مهرجان إبداعي في الشرق الأوسط، حيث يجمع المصممين والمعماريين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف كيفية مساهمة التصميم في ربط المجتمعات. وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون، يعمل الحدث كجسر يربط بين الصناعات الإبداعية العالمية والإقليمية.

SOBOKUYA دبي – مركز للاستدامة والتبادل الثقافي

يُمثل تأسيس SOBOKUYA دبي الخطوة التالية للشركة بعد أن فتحت أبوابها في هانوي ومدينة هو تشي منه في فيتنام. يقع المكتب الجديد في قلب d3، مركز المنطقة للتصميم والفن والصناعات الإبداعية، مما يُتيح لشركة SOBOKUYA التواصل المباشر مع شبكة دولية من المعماريين والمصممين والمطورين. وإزاء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة، ترى SOBOKUYA أن الهندسة المعمارية الخشبية التقليدية اليابانية – التي وُلدت من احترام عميق للطبيعة – تقدِّم حكمة خالدة لمستقبل مستدام. من خلال تواجدها في دبي، تهدف الشركة إلى مشاركة جمال تقنيات الربط الخشبية، والمواد الطبيعية، والحرفية القائمة على الاهتمام بالبيئة مع العالم أجمع.

رؤية مستقبلية

من خلال مقرها الجديد في دبي، تخطط SOBOKUYA للتوسُّع إلى أوروبا وجنوب آسيا وأفريقيا، من خلال تطوير مشاريع معمارية وداخلية تجمع بين البساطة اليابانية، وجمالية وابي-سابي، والوظائفية العصرية. تقدّم الشركة تفسيرًا متميزًا لأسلوب "Japandi"، حيث تطوّر هذه التقاليد اليابانية الأصيلة لتجسّد soboku (البساطة الرصينة)، وkeinen no aji (جمال مرور الزمن في المواد والأشياء)، وteshigoto no nukumori (الدفء المفعم بالروح في الحرف اليدوية). من خلال التعاون مع شركاء يشاركونها الرؤى عبر مختلف المناطق، تسعى SOBOKUYA إلى نقل جوهر الحياة الطبيعية والوئام الثقافي عبر الهندسة المعمارية، مبتكرةً بذلك مشاهد معمارية جديدة تربط بين الإنسان والمكان والغاية.

معلومات الشركة

.SOBOKUYA Co., Ltd

المدير الممثل: Hisashi Imai

المقر الرئيسي للشركة: مدينة هوكوتو، ياماناشي، اليابان

المكاتب: طوكيو / هانوي / مدينة هو تشي منه / دبي

المواقع الإلكترونية:

https://sobokuya.life

https://sobokuya.ae

النشاط الرئيسي:

تصميم وبناء المنشآت السكنية والتجارية والعامة؛ وتجديد المنازل التقليدية؛ وإدارة أعمال الطعام والتجزئة.

للتواصُل: Tomomi HATSUSHIKA، العلاقات العامة، .SOBOKUYA Co., Ltd، الهاتف: ‎+81-551-30-7817 ، البريد الإلكتروني: [email protected]