SOCAR Broker تنضم إلى نخبة شركات التأمين العالمية الكبرى

حققت SOCAR Broker إنجازًا كبيرًا في قطاع التأمين بحصولها على رخصة Lloyd's المرموقة، ونجحت في ترسيخ مكانتها كقوة لا يستهان بها في سوق التأمين.

تركيا, 21 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- حصلت شركة SOCAR Sigorta ve Reasürans Brokerliği، التابعة لشركة SOCAR Türkiye، أكبر تكتل صناعي متكامل في البلاد، على تصريح للعمل وسيطًا معتمدًا في Lloyd's، السوق الرائدة عالميًا في مجال التأمين وإعادة التأمين التي لها باع طويل من التميز في هذا المجال، ونجحت شركة SOCAR Broker في رفع مكانتها إلى مكانة بارزة على مستوى العالم بحصولها على رخصة Lloyd's، وهو امتياز لا يتمتع به سوى نخبة قليلة من بين أكثر من 300 ألف وسيط للتأمين حول العالم.

تستعد شركة SOCAR Broker لتقديم خدمات أفضل لعملائها كونها رابع مؤسسة تحصل على رخصة Lloyd's من بين 195 وسيطًا لخدمات التأمين في تركيا بأكملها، وستتمكن من الوصول إلى شبكة كبيرة من شركات التأمين وإعادة التأمين، من خلال الاستفادة من مكانتها الجديدة التي اكتسبتها بعدما أصبحت أحد وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في سوق Lloyd's بلندن، مما يعزز قدرتها على تقديم مجموعة واسعة وشاملة من خدمات التأمين وإعادة التأمين لعملائها.

تعمل شركة SOCAR Broker على توسيع دائرة عملائها بتقديم حلول متنوعة لوساطة التأمين وإعادة التأمين بدعم من فريق عمل يتمتع بالخبرة والتمرس في هذا المجال، ولكنها تركز بشكل خاص على تقديم خدماتها للشركات التابعة لشركة SOCAR Türkiye وعملائها، وتتعاون شركة SOCAR Broker كذلك مع شركات رفيعة المستوى في قطاعي التأمين المحلي والعالمي، حتى تتمكن من أن تقدم لعملائها من الشركات والأفراد خيارات لا مثيل لها لخدمات التأمين وإعادة التأمين، فهي تفتخر بتقديمها أفضل الشروط والضمانات الموثوقة في السوق.

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