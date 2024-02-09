Soh، مؤسس BeyonCa، يشجع على إنشاء نظام بيئي جديد للسيارات وسط تجزئة سلسلة التوريد والتحول القائم على الذكاء الاصطناعي

بكين، 9 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في اجتماع مائدة مستديرة استثماري عُقد مؤخرًا مع شركة Barron's China، دعا رجل الأعمال السنغافوري Weiming Soh، وهو شخصية محنكة في صناعة السيارات والرئيس المؤسس لشركة BeyonCa للسيارات الكهربائية الذكية المتميزة، إلى إنشاء شركة نظام بيئي صناعي جديد لمعالجة التجزئة في سلسلة التوريد التقليدية.

وقال: "أخذت الصين زمام المبادرة على مستوى العالم لما تتمتع به من الريادة، وفعالية التكلفة، والبراعة الهندسية القوية في التحول إلى الكهربة، حيث باتت أكبر مصدر للسيارات في العالم. ومع ذلك، فإن تعطيل سلسلة التوريد التقليدية الناجم عن تراجع العولمة، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19، هو حقيقة لا يُمكن إغفالها."

وشدد Soh على أن "صناعة السيارات الكهربائية يجب أن تنشئ نظامًا بيئيًا جديدًا بأدوار جديدة ونماذج تعاون، وتشكيل الاتجاه المستقبلي للصناعة وتسهيل إعادة العولمة"، مضيفًا أن الأدوار بين بعض مصنعي المعدات الأصلية وبعض، وأيضًا بين مصنعي المعدات الأصلية وشركاء سلسلة التوريد، سوف تتغير من علاقات شراء بسيطة إلى شراكات متكاملة.

ومن وجهة نظر Soh، فإن النظام البيئي الجديد يتماشى مع التغييرات في صنع السيارات، والسمات، والأدوار، والوظائف المصاحبة للمركبات الكهربائية والذكية، والتي تمتد من داخل السيارة، إلى ما حولها، وخارجها.

بالنسبة لما في داخل السيارة، فيتضمن منصة معيارية تشتمل على الشاسيه الشبيه بلوح التزلج، وحزمة بطارية قابلة للتطوير، ومجموعة نقل الحركة الإلكترونية، ومنصة أجهزة الحوسبة المركزية E/E، والبنية التحتية، والحالة الصلبة، والجزء العلوي من الهيكل، وهو ما ينعكس بشكل أساسي في التصميم والاتصال، كما أشار Soh.

ويتعلق ما حول السيارة بالبنية التحتية للشحن، بما في ذلك تقنيات الشحن السريع، وV2X، وتبديل البطارية.

وأخيرًا، يهدف التوسع إلى ما هو أبعد من السيارة إلى تزويد العملاء بتجربة مستخدم متكاملة، تتضمن خدمات مثل التأمين والرعاية الصحية، والتي يتم تسهيلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الرؤية عبر الكمبيوتر، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعرف على الفيديو/الكلام.

واستطرد Soh قائلاً: "مع التقديم السريع لطرز قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال السيارات، أصبحت السيارات الذكية النقطة المحورية للمنافسة المستقبلية في صناعة السيارات الكهربائية. وهذا يدل على التحول الجاري في عملية الإنتاج ونموذج الأعمال، مما يشير إلى أن مصنعي المعدات الأصلية لم يعد بإمكانهم العمل بشكل معزول سواء مجالات البحث والتطوير أو الإنتاج الصناعي أو السوق والتطوير والتشغيل من قِبل المستخدم. وتبشر هذه الحتمية بظهور نظام بيئي صناعي جديد يتميز بالبحث والتطوير التعاوني، والملكية الفكرية المشتركة، وبيانات الحلقة المغلقة، وأمور أخرى."

في عام 2021، أسس Soh، جنبًا إلى جنب مع فريق متميز من خبراء الصناعة، شركة BeyonCa. وتهدف BeyonCa، التي تم دفعها للتنافس مع سلاسل السيارات الراقية مثل Mercedes-Benz، وBMW، وAudi، إلى رسم ملامح فئة السيارات الكهربائية الذكية الفائقة الجودة من خلال تصميمها الرائع بقيادة مصمم Bentley السابق، Dirk van Braeckel، والحرفية الدقيقة، والتجارب الذكية، والخدمات المستندة إلى السيناريوهات داخل السيارة وحولها وخارجها.

وبدعم من المستثمرين الاستراتيجيين Renault وDongfeng، أقامت BeyonCa شراكة استراتيجية مع حكومة مقاطعة تشجيانغ، ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة Al Faisaliah Group Holding Company (AFG)، وهي مجموعة استثمارات متنوعة بارزة مقرها في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بهدف تنمية سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل انتشار السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط من 1% حاليًا إلى نحو 20-27% بحلول عام 2030، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل انتشار السيارات الكهربائية في مناطق جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ من 1% حاليًا إلى نحو 30% - 45%. وقال Soh في الاجتماع: "ستكون هذه المناطق النقاط المحورية لتوسع أعمالنا الدولية."

وأكَّد أن سلسلة التوريد المثالية هي أعظم ميزة لصناعة السيارات في الصين. فلم يعد الوصول إلى العالمية يقتصر فقط على تصدير المركبات الكاملة؛ بل أهم من ذلك أنه ينطوي على المغامرة في الخارج مع شركاء سلسلة التوريد لإنشاء نظام بيئي في الأسواق المحلية. وهذا يدل على عولمة النظام البيئي، مما يتيح جهود توطين أفضل.

وقال: "يجب أن يعتمد التوطين على مزيج من الموارد المحلية، وسيكون مقر مركز تطوير كفاءة الذكاء الاصطناعي والنظام البيئي الخاص بنا في سنغافورة، التي تلتزم بأن تصبح مركزًا عالميًا، في حين أن إندونيسيا والفلبين، اللتين تتمتعان بموارد خام النيكل الوفيرة، مناسبتان لإنشاء قواعد معالجة هنا."