Sojern تعلن عن تحسينات النظام الأساسي للجماهير المدعومة بالذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو، 20 يونيو، 2023 -- /PRNewswire/ Sojern منصة التسويق الرقمي الرائدة في صناعة السفر، تعلن عن أحدث نسخة من منصة تسويق السفر Sojern مع جماهير معززة تعمل بالذكاء الاصطناعي. وقد استفادت Sojern من قدراتها طويلة الأمد في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم موسع لأكثر من 10000 مسوق للسفر سنويًا. يشمل العملاء الفنادق والمنتجعات من جميع الأحجام والوجهات والمعالم السياحية وشركات الطيران.

"يحتاج عملاؤنا إلى الاستجابة بسرعة لمشهد التسويق الرقمي سريع التطور، لذلك خلال الوباء، قمنا بتوسيع قدرات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لدينا. كل شيء يبدأ بالبيانات، وتحديداً Sojern Traveler نظام Ecosystem™، الذي يزود منصتنا بمليارات إشارات نوايا السفر من آلاف العلامات التجارية للسفر في كل ركن من أركان العالم،" قال كورت وينشايمر، كبير مسؤولي الحلول في Sojern. "بينما يتصدر الذكاء الاصطناعي العناوين الرئيسية الآن، فإننا نسخر قدراته لسنوات ونحن متحمسون للإعلان عن هذه التحديثات الجديدة. لدينا منافسون يقومون الآن ببناء وظائف الذكاء الاصطناعي، ويمكنني أن أخبركم مباشرة أن الأمر يستغرق عدة سنوات لتطوير وصقل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تدعم منصتنا. إن خبرتنا البالغة 15عامًا وخبرتنا التكنولوجية العميقة تمنحنا ميزة كبيرة في تحقيق النتائج مع الجماهير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أحدث إصدار من منصتنا ".

يقدم جمهور Sojern المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمسوقي السفر ميزة استراتيجية في تحسين استثماراتهم التسويقية. من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يمكن للمسوقين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد، واستهداف شرائح العملاء المناسبة بفعالية لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار وتأثير الأعمال. من خلال تقسيم الجمهور الآلي والتحسين، تتفاعل العلامات التجارية مع الجماهير ذات الصلة في الوقت الفعلي، مما يحقق قدرًا أكبر من الدقة والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. واستجابة للطلب المتزايد على التجربة الشخصية، حيث أعرب 71% عن توقعاتهم للتخصيص من الشركات، فإن نهج Sojern القائم على البيانات يمكّن العلامات التجارية من تقديم حملات مصممة خصيصًا على نطاق واسع مع الالتزام بلوائح خصوصية البيانات. والنتيجة هي استراتيجية تسويقية أكثر استراتيجية وتأثيرًا تدفع عملية اكتساب مسافرين جدد، وتعزز الحجوزات المباشرة، وتزيد من ولاء الضيوف.

فيما يلي التحسينات الرئيسية الثلاثة لجماهير Sojern التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تصميمها لمعالجة أهداف مسوقين السفر، على منصة تسويق السفر Sojern :

تكامل بيانات الطرف الأول غير المتصلة بالإنترنت: من خلال دمج بيانات العملاء في وضع عدم الاتصال - بما في ذلك الوصول الموحد إلى بيانات الحجز التاريخية عبر قنوات التوزيع المختلفة - تمكن Sojern المسوقين من الحصول على رؤية أكبر وتطوير جماهير أكثر قوة. يوفر الجمع بين البيانات غير المتصلة بالإنترنت والجماهير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي رؤى أعمق حول سلوك المستهلك وتفضيلاته، مما يسهل إنشاء حملات مستهدفة وشخصية للغاية. كما تعمل المنصة على إثراء بيانات العملاء غير المتصلين بالإنترنت وتسجيلها، مما يساعد المسوقين على تحديد العملاء الجاهزين للتحويل وتحديد أولوياتهم. بشكل عام، يمكّن هذا التكامل مسوقي السفر من بناء حل تسويقي شامل يعتمد على البيانات، مما يؤدي إلى تحسين المشاركة ونتائج أعمال أفضل. الدعم المعزز لإعادة التنشيط: تتيح منصة Sojern للمسوقين قدرة مميزة على الاستفادة من الجماهير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإعادة تنشيط الضيوف السابقين وأعضاء الولاء. تتيح هذه الإمكانية للمعلنين تحديد العملاء السابقين الموجودين حاليًا في السوق والتفاعل معهم، مما يؤدي إلى زيادة الولاء طوال رحلة العميل. من خلال الجمع بين إعادة التنشيط والتنقيب المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإعادة الاستهداف، تضمن استراتيجية قمع Sojern الكاملة زيادة العائد على الاستثمار وزيادة رضا العملاء. تفعيل الجمهور الموسع: يمكن الآن تنشيط جماهير Sojern المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمزيد من التحكم والمرونة في التنشيط من خلال عرض Traveler Audiences To - Go . يمكن للمعلنين تنشيط هذه الجماهير عبر منصات إعلانية متعددة من اختيارهم، مثل DV360 و Xandr و Meta و YouTube ، مما يوسع نطاق وصولهم ويوفر قدرًا أكبر من الراحة والمرونة.

فائدة أخرى مهمة لجماهير Sojern التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هي التكامل مع شراكات بيانات واسعة النطاق. من خلال إثراء إعادة الاستهداف وإعادة التنشيط والتنقيب عن الجماهير ببيانات من النظام البيئي للمسافرين في Sojern، يكتسب المعلنون رؤية أوسع للعملاء خارج القنوات المملوكة لهم أو منصات وسائط الحدائق المسورة. يضيء استخدام المعرفات الدائمة النقاط العمياء بطريقة متوافقة مع الخصوصية، مما يعزز جودة الجمهور ويتيح التعرف في الوقت الفعلي على المستهلكين في السوق. ونتيجة لذلك، يصل الجمهور المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل فعال إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب بالرسالة الصحيحة.

"في Sojern، كنا نؤمن دائمًا بقدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز تجربة السفر. وأضاف وينشايمر، "إن أحدث تكرار لمنصتنا يفيد عملاءنا في مجال تسويق السفر ومستهلكيهم النهائيين".

من خلال الاستفادة من الإعلانات الرقمية القائمة على البيانات، تكيفت Sojern باستمرار لتلبية الاحتياجات التسويقية المتغيرة لعلامات السفر التجارية. اليوم، تطورت Sojern إلى منصة أعمال قوية. لاكتشاف المزيد حول فوائد الجماهير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحملات تسويق السفر الخاصة بك، تواصل معنا.

نبذة عن Sojern

Sojern هي منصة تسويق رقمية رائدة تم تصميمها لمسوقي السفر. تقوم Sojern بتقديم حلول التسويق متعددة القنوات، المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبيانات نوايا المسافر، من أجل جذب الطلب المباشر. ويعتمد أكثر من 10,000 فندق وموقع سياحي ومجلس سياحة ومُسوِّق للسفر على Sojern للحصول على المسافرين حول العالم وتحويلهم.

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