Sojern توسع حلولها لتجارب العملاء لتشمل القارة الأوروبية

سان فرانسيسكو، 16 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Sojern ، منصة التسويق الرقمي الرائدة المتخصصة في مجال السفر، اليوم عن توفر مجموعة حلول تجارب العملاء الخاصة بها في أوروبا. وسيتم إطلاق تلك الحلول بدايةً في إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيرلندا، على أن يليهما فرنسا والبرتغال. في عام 2023، استحوذت Sojern على منصة VenueLytics ، وهي منصة رائدة في مجال تجارب العملاء في مجال الضيافة، وعلى إثر ذلك، أدمجت المنصة قدرات VenueLytics مع قدرات Sojern Travel Marketing لتكوين مجموعة حلول تجارب العملاء (GES).

وقد شهدت الرابطة الآسيوية الأمريكية لمالكي الفنادق (AAHOA) في أمريكا الشمالية تحسنًا كبيرًا في رضا العملاء وزيادة جديدة في إيرادات المطاعم منذ تطبيق حلول GES. صرح السيد Dhiren Masters، المدير الإقليمي لرابطة AAHOA في شمال تكساس، قائلًا: "لقد عززت منصة Sojern بشكل ملحوظ رضا النزلاء في فنادقنا. فهي أتاحت لفريق العمل لدينا إمكانية الوصول إلى بياناتٍ لحظية تساعد في تقديم تجربة سلسة للنزلاء. فضلًا عن كونها مصدرًا إضافيًا لحصول مطعمنا على الإيرادات".

استكمالًا للنجاح الذي حققه إطلاق الحلول في البداية، تعمل Sojern على توسيع نطاق حلول تجارب العملاء الخاصة بها في أوروبا، بما في ذلك التعاون مع منصة GetYourGuide ، وهي منصة رائدة تساعد المسافرين على اكتشاف وحجز تجارب مميزة مثل جولات المشي ودروس الطهي المحلية وتذاكر الدخول السريع إلى المعالم السياحية وغيرها المزيد، وذلك عبر 10,000 مدينة حول العالم. هذا وقال السيد Emil Martinsek، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى GetYourGuide: "تظهر بياناتنا في GetYourGuide تحولًا واضحًا في تفكير النزلاء. فهم لا يكتفون فقط بالبحث وحجز الجولات والأنشطة الترفيهية في وقت مبكر من تخطيط رحلاتهم، بل إنهم يقومون بذلك بشكل متزايد عبر الإنترنت. ونحن نركز على تطوير وترسيخ التقنيات التي تساعد المسافرين على اكتشاف وحجز تجارب تستحق السفر من أجلها بسهولة".

يطالب نزلاء الفنادق بالحصول على تجارب شخصية مخصصة لهم - والفنادق ملزمة بتلبية رغباتهم

يبحث النزلاء اليوم عن تجارب شخصية، وينجذبون إلى العلامات التجارية التي تقدم ذلك لهم على وجه التحديد. وفقًا لدراسة استقصائية حديثة، يعتقد 65% فقط من نزلاء الفنادق أن الفندق الذي ينزلون به "يعرفهم"، بينما يعتقد 62% منهم أن الفندق سمعهم حقًا. الأكثر من ذلك، 60% فقط من النزلاء راضون عن التواصل الاستباقي مع الفندق، و65% فقط راضون عن قدرته على تقديم تجارب شخصية مخصصة لهم. وفي هذا الصدد، تعمل حلول تجارب العملاء على أتمتة اتصالات النزلاء مع تزويد الفنادق بنبض مشاعر النزلاء، مما يتيح لموظفي الفندق تقديم اللمسات الخاصة التي تجعل الفندق يبرز عن غيره من الفنادق.

الارتقاء بتجربة المسافرين

تقدم Sojern منذ عام 2007 لأصحاب الفنادق الأدوات اللازمة لتعزيز الحجوزات المباشرة وبناء علاقات تتسم بالولاء مع النزلاء وتعظيم الإيرادات. ومع إضافة حلول تجارب العملاء GES، أصبح بإمكان مسوقي الفنادق الآن التواصل مع المسافرين قبل وأثناء وبعد إقامتهم في الفنادق لتحسين صافي إيراد كل غرفة (RevPAR). توفر حلول تجارب العملاء من Sojern لأصحاب الفنادق إمكانية الوصول إلى أدوات آلية ضمن نموذج مرن يتناسب مع احتياجات أعمالهم.

وتشمل حلول Sojern لتجارب العملاء ما يلي:

• نظام Smart Concierge القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي AI: يعمل نظام Smart Concierge القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي AI على أتمتة الردود على أكثر من 500 سؤال شائع يطرحه النزلاء وذلك عبر الرسائل النصية SMS، وتطبيق Facebook Messenger، وWhatsApp، والمحادثات الآلية على الموقع الإلكتروني، الأمر الذي يتيح لموظفي الفندق التركيز على التفاعلات الشخصية المباشرة مع النزلاء، مع جمع بيانات قيمة حول ما يرغبون فيه وما يحتاجون إليه. وقد حقق نظام Smart Concierge القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي AI زيادة تصل إلى 600% في تفاعل النزلاء ومشاركاتهم، وانخفاضًا بنسبة 65% في مكالمات مكتب الاستقبال، وانخفاضًا بنسبة 56% في عمليات تدقيق جودة العلامة التجارية.

• برنامج Reputation Manager: كشفت بيانات Sojern أن كل مراجعة سلبية يمكن أن تكلف الفندق ما بين 1000 دولار إلى 5000 دولار أمريكي في خسائر الإيرادات وفقدان القيمة الإجمالية للعميل. يعزز برنامج Reputation Manager من قدرة أصحاب الفنادق على جمع ومراجعة الملاحظات بكفاءة وعناية فائقة. حيث يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بصياغة ردود فورية على تعليقات العملاء سواء أثناء الإقامة أو عبر الإنترنت، كما يبسط عملية تصعيد المشكلات التي تظهر في الوقت الفعلي إلى أعضاء الفريق أو المديرين المعنيين. وقد حقق عملاء Sojern، بفضل برنامج Reputation Manager، زيادة متوسطة تبلغ 35% في صافي نقاط الترويج على مدى ثلاثة أشهر.

• جناح تسويق النزلاء: يوفر جناح تسويق النزلاء لأصحاب الفنادق القدرة على بناء علاقات حقيقية مع النزلاء من خلال الاستخدام الفعال للبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة SMS وتطبيق WhatsApp وميزات الدردشة للتواصل معهم طوال رحلة العميل. وبفضل التواصل المستمر والمخصص، يمكنهم تعزيز الحجوزات المباشرة والإيرادات الإضافية وتعزيز الولاء على المدى الطويل. وقد حقق بعض عملاء منصة Sojern أكثر من 5000 دولار يوميًا من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني باستخدام جناح تسويق النزلاء.

صرحت Celine Chaussegros، نائبة رئيس قسم الممتلكات لدى منصة Sojern، قائلة: "في سوق يعاني من نقص الموظفين، تضع التوقعات المتزايدة للتجارب المخصصة طوال رحلة العميل ضغطًا غير مسبوق على الفنادق.ويسعدنا في Sojern تقديم حلول تجارب العملاء الخاصة بنا في أوروبا لتمكين أصحاب الفنادق هناك من تجاوز مرحلة الحجز، مما يوسع رقعة عرض منتجاتنا لنصبح منصة تسويق شاملة. وتتيح منصة Sojern Travel Marketing الرائدة تحقيق التواصل المستمر مع النزلاء على مدار رحلتهم بالكامل، وذلك بفضل أحدث التقنيات المستخدمة في هذا الصدد". وأضافت: "نلتزم بتقديم حلول مبتكرة لقطاع السفر من خلال الاستفادة من البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي AI والتكنولوجيا لتحقيق نتائج مؤثرة. بواسطة حلول تجارب العملاء الخاصة بنا، نقوم بتحليل وتوحيد والتصرف بناءً على البيانات المستمدة من أنظمة إدارة وتسويق الفنادق المتنوعة، مما يسمح لشركة Sojern بتعزيز روابطها داخل قطاع الضيافة".

تمنح حلول تجارب العملاء من Sojern مسوقي الفنادق الأدوات اللازمة لتحسين قنوات التسويق لديهم بأكملها. أطلقت منصة Sojern مؤخراً دليل مسوق الفنادق: دليل إرشادي لاستخدام مسارات التسويق ، لمساعدة مسوقي الفنادق على الاستفادة من نهج تسويقي شامل وإنشاء استراتيجية موحدة. لتحميل نسختك اضغط هنا .

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