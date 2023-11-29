South Mill Champs تعزز مكانتها السوقية وتستحوذ على سوق المنتجات الطازجة العالمية

ساحة كينيت، بنسلفانيا, 29 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- احتفلت South Mill Champs المتخصصة في (التوريد والانتاج المتكامل للفطر الطازج ومنتجاته الوظيفية في أمريكا الشمالية) باستحواذها على سوق المنتجات الطازجة العالمية، وهي شركة رائدة في انتاج وتوريد المنتجات الطازجة. يعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي مكانةSouth Mill Champs في مساحة الإنتاج الإجمالية، حيث تجمع بين خبرتها في الفطر وتجربة المنتجات الطازجة العالمية مع عناصر الإنتاج المتخصصة.

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قام ميشيل معتوق في عام 2018 بتأسيس فريق إدارة المنتجات الطازجة العالمية الذي يمتلك الخبرة الكلية في صناعة المنتجات لعقود من الزمن مع الالتزام بالجودة. إن تركيز الشركة على علاقات التوريد الخارجية والمباشرة من المزارع يخلق سلاسل قيمة حيث يحصل العملاء على إمدادات فعالة وثابتة، ويتمكن المزارعون من الوصول إلى الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية.

قال مايكل ريتشموند، نائب رئيس المبيعات فيSouth Mill Champs "إن تفاني إدارة المنتجات الطازجة العالمية في الجودة والابتكار وإرضاء العملاء يتماشى بسلاسة مع أهدافنا وقيمنا فيSouth Mill Champs.

وأضاف السيد معتوق"كان هدفنا دائمًا هو تقديم منتجات وخدمات متخصصة من الدرجة الأولى لعملائنا." "وأصبحنا في وضع أفضل لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بعد انضمام المنتجات الطازجة العالمية الآن كجزء من عائلة منتجات South Mill Champs." ويقود السيد معتوق عمليات تحديد مصادر الإنتاج فيSouth Mill Champs.بصفته نائب رئيس مصادر الإنتاج العالمية لاستكمال المسييرة.

يعزز إضافة المنتجات العالمية الطازجة إلى مجموعة شركاتSouth Mill Champs وصولها من خلال شبكة عملائها الحاليين لتوزيع وإعادة تعبئة سلسلة محطات المنتجات المبردة في موقع الاستراتيجي عبر أمريكا الشمالية. تستخدمSouth Mill Champs مزارعها في أمريكا الشمالية، ونفوذها اللوجستي المتقدم لسلسلة التبريد، وشبكة التوزيع لتسهيل عمليات التسليم اليومية السريعة والفعالة إلى جميع الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

حولSouth Mill Champs

مزارع ومورد رائد متكامل لمنتجات الفطر الطازج في أمريكا الشمالية ومنتجات الفطر الوظيفية. يقع مقرها الرئيسي في ميدان كينيت، ببنسلفانيا، وبالشراكة مع عمليات متنامية ومعالجة في كولومبيا البريطانية ومانيتوبا وبنسلفانيا وماريلاند، وهي مورد مبتكر رائد ومهتم بالعميل في الصناعة. تقدم الفطر والمنتجات الغذائية الطازجة الأخرى والخدمات اللوجستية الكاملة والتخزين البارد، ولديها سمعة عالية الجودة والإمدادات الثابتة. تشمل شبكة العملاء لدى الشركة مراكز توزيع سلسلة التبريد عالية الكفاءة في جميع أنحاء الولايات المتحدة متضمنة أتلانتا ودالاس وهيوستن وإنديانابوليس ولوس أنجلوس وساحة كينيت ونيو أورلينز وساكرامنتو ووينتر هافن بولاية فلوريدا.

جاسيكا ويل

مدير مساعد الاتصالات،South Mill Champs.

‎(267) 909-1903

[email protected]

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