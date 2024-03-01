South Mill Champs وGrupo APAL تقيمان مشروعًا مشتركًا إستراتيجيًا لزيادة إنتاج الفطر في المكسيك

كينيت سكوير، بنسلفانيا, 1 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة South Mill Champs، وهي شركة رائدة في أمريكا الشمالية لزراعة وتوريد الفطر الطازج وأغذية الفطر، أنها دخلت في شراكة عبر الحدود مع Grupo APAL من أجل تشكيل مشروع مشترك مكسيكي بنسبة 50/50، وهو Royal Champs S. de R.L. de C.V.

ستقوم Royal Champs وتصميم وتنفيذ عمليات التسميد وزراعة الفطر في مواقع متعددة في المكسيك بشكل أساسي للاستيراد والإدراج في سلسلة التوريد الواسعة لشركة South Mill Champs في الولايات المتحدة وكندا.

GRUPO APAL Royal Champs

وعلَّق Mike Pia Jr.، نائب رئيس نمو الأعمال في شركة South Mill Champs قائلاً: "يعكس هذا التوسع خطوة إستراتيجية إلى الأمام في التزامنا بتقديم الفطر الطازج والأعلى جودة يوميًا من الساحل إلى الساحل. وستسمح لنا الشراكة مع Grupo APAL بالتركيز على خبرتنا الواسعة في إنتاج الفطر وإدارة سلسلة التوريد. ويظهر التوسع المكسيكي، بالإضافة إلى التوسعات في كولومبيا البريطانية وبنسلفانيا في السنوات الأخيرة، التزامنا بتحديث وقيادة الابتكار في مجال الفطر في كل أنحاء أمريكا الشمالية."

وأضاف Armando Paredes Arroyo، رئيس Grupo APAL: "يسعدنا أن نتشارك مع South Mill Champs لتوسيع مجال إنتاج الفطر في المكسيك. إن خبرتنا في إنتاج الأغذية والخدمات اللوجستية في المكسيك، جنبًا إلى جنب مع الريادة المؤكدة لشركة SMC في هذه الصناعة، ستضمن التنفيذ الناجح لهذا المشروع المهم."

Grupo APAL هي شركة استثمارية خاصة يملكها السيد Paredes Arroyo، وهو منأصحاب شركات إنتاج الألبان ومورد ومساهم في شركة Alpura، وهي شركة لمنتجات الألبان يقع مقرها في مكسيكو سيتي.

تخطط Royal Champs لبدء العمل في وقت لاحق من هذا العام في منشأة متكاملة ومبتكرة على الطراز الهولندي لإنتاج الفطر، تشمل المرحلة الثالثة من التسميد ومزارع إنبات الفطر وعمليات التعبئة، على موقع مساحته 257 فدانًا بالقرب من كويريتارو بالمكسيك.

معلومات عن South Mill Champs:

تعد South Mill Champs إحدى الشركات الرائدة في مجال زراعة وتوريد الفطر الطازج وأطعمة الفطر في أمريكا الشمالية. ويقع المقر الرئيسي لشركة South Mill Champs في ميدان كينيت بولاية بنسلفانيا، ولديها عمليات أخرى لتنفيذ النمو والمعالجة في كولومبيا البريطانية ومانيتوبا وبنسلفانيا وميريلاند، وهي شركة رائدة ومبتكرة في مجال التوريد الذي يركز على العملاء في هذا المجال. تقدم SMC الفطر وغيره من المنتجات الغذائية الطازجة والخدمات اللوجستية الكاملة والتخزين البارد، وتتمتع بسمعة طيبة في الجودة العالية والإمدادات الثابتة. وتشمل شبكة الشركة مراكز توزيع سلسلة تبريد عالية الكفاءة في كل أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك أتلانتا، ودالاس، وهيوستن، وإنديانابوليس، ولوس أنجلوس، وكينيت سكوير، ونيو أورليانز، وساكرامنتو، ووينتر هيفن بفلوريدا.

Jessica Weil

المديرة المساعدة لشؤون الاتصالات، South Mill Champs

‎(267) 909-1903

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