SquaredFinancial ترتقي بهوية علامتها التجارية، وتكشف عن شعار مبتكر

فيكتوريا، سيشل, 31 يوليو/تموز 2024 / PRNewswire / -- شهدت شركة سكويرد فاينانشيال الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية تحولًا كبيرًا في العام الماضي، متّبعة الوتيرة الصحيحة باتجاه الأعمال الناجحة. مع انطلاق المرحلة التالية من النمو، تفتخر الشركة بالكشف عن شعارها الجديد، في مبادرة مهمة لتطوير علامتها التجارية تعكس حقبة التطور الجديدة التي انطلقت فيها مؤخرًا. يحافظ الشعار الجديد المعروض أدناه على جوهر الشعار القديم وإرثه، ويُبرز مظهرًا تقدميًا حيويًا وعصريًا، ويجسد حسّ الشركة المتجدد بالطاقة والتفاؤل.

SquaredFinancial elevates its brand identity, revealing its enhanced logo

بفضل خبرة تزيد عن العقدين من الزمن، نجحت سكويرد فاينانشيال في ترسيخ مكانتها في الابتكار في التكنولوجيا المالية، وذلك عبر مواكبة وتيرة التطور التكنولوجي. يؤمن فيليب غانم، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب فريقه، بتقديم حلول ذكية تلبي الاحتياجات المالية المتطورة للمستثمرين. وقد علق غانم قائلا: "نعمل في هذه الصناعة منذ العام 2005، وقد شهدنا التغييرات التي طرأت عليها. بفضل خبرتنا، نعتبر من بين الفاعلين الرئيسيين الذين يواصلون رسم مشهد الصناعة. إن قوة هوية العلامة التجارية هي المفتاح للعمل القوي. إنها الأساس الذي يبنى عليه ولاء العملاء وثقتهم. وبما أننا بحاجة إلى التطور لتلبية احتياجات عملائنا، فإن العلامة التجارية تحتاج أيضًا إلى التطور. يمثل شعارنا الجديد تطورنا باتباع نهج أكثر مستقبلية، ورفعُ هويتنا إلى المستوى التالي مربوط ارتباطًا وثيقًا بالخبرة الواسعة التي نتمتع بها، وجودة الخدمة والابتكار في المنتجات التي نرغب في تقديمها لعملائنا وشركائنا. آمل أن ينال هذا الشعار إعجاب مجتمعنا بقدر إعجابنا به."

علقت دروسولا هادجيساففا، الرئيسة التنفيذية للتسويق، قائلة: بهدف تكريم إنجازات سكويرد فاينانشيال السابقة وإرثها، أبقينا على الألوان والرمز البصري، ما يكشف عن تحوّل سلس ومبتكر في العلامة التجارية، ويعكس استراتيجيتنا نحو طريق تقدمي جديد ومستقبل واعد. باتباع نهج يركز على العميل، تعد تجربة المستخدم أحد اهتماماتنا الرئيسية، ولا بد من اتباع أحدث توجهات العلامات التجارية. يسلط هذا الإنجاز الضوء على التزامنا تجاه عملائنا وشركائنا وموظفينا لجهة أهدافنا الاستراتيجية للتوسع في مواقع جغرافية جديدة والحفاظ على مستوى الخدمة العالي لدينا."

تضمن الشركة انتقالًا سلسًا في عملية تغيير علامتها التجارية على كافة نقاط الاتصال، وهي تحرص على الحفاظ على خدمة ودعم عاليي الجودة لكافة أصحاب المصلحة. سيتم تحديث كافة منصات الشركة بالشعار المبتكر في الأسابيع المقبلة.

نبذة عن شركة SquaredFinancial

تعد SquaredFinancial شركة تكنولوجيا مالية ذات رأس مال جيد تأسست في عام 2005. وتهدف إلى أن تصبح سوقًا شاملاً يلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. مع حوالي عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، فإنها تقدم حلولًا عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية بديهية ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وولعهم بالتداول وإعادة تشكيل مشهد القطاع. كشركة منظمة، فإنها توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات من فئات مختلفة من الأصول.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=Uq1ekCvmViM

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2466085/4833372/SquaredFinancial_Logo.jpg