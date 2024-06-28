SquaredFinancial تطلق التداول الاجتماعي على MetaTrader 4، حل وظيفي يوفر الراحة والفعالية

فيكتوريا، سيشيل, 28 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- التزامًا منها تلبية احتياجات المتداولين الاستثمارية وتقديم الراحة والفعالية لهم، تقدم الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، سكويرد فاينانشيال، التداول الاجتماعي على منصة MetaTrader 4 (المشار إليها في ما يلي بِـ"MT4"). يمنح هذا الحل الوظيفي المتداولين، الذين يجب أن يكون لديهم فهم للمخاطر المحتملة، سهولة نسخ التداول على هذه المنصة المتوافقة مع معايير الصناعة والمفضلة لدى المتادلوين.

SquaredFinancial Social Trading on MT4

يمكن الآن أن ينسخ محبّي منصة MT4، سواء أكانوا مبتدئين أم محترفين، أهم استراتيجيات التداول مع السيطرة الكاملة على مواقفهم. بذلك، يمكن للمتداولين الاستفادة من التداول الاجتماعي بغض النظر عن منصة MetaTrader التي يفضلونها. إنه حل متعدد الخوادم يسمح لمتداولي MT4 بنسخ استراتيجيات المحترفين على MT5. من الممكن أيضًا لمتداولي MT5 اتباع الاستراتيجيات على MT4.

منذ إنشائها في العام 2005 ومع ما يقارب عقدين من الخبرة في صناعة التكنولوجيا المالية، اعتمدت شركة SquaredFinancial على التكنولوجيا لتقديم الشمول المالي وخدمة موثوقة عالية الجودة وتجربة تداول سلسة لعملائها من خلفيات مختلفة. المتداولون المهتمون بهذا المنتج مدعوون إلى زيارة موقع الشركة على sqfin.com/ar لفتح حساب وبدء رحلتهم.

نبذة عن شركة SquaredFinancial

تعد شركة SquaredFinancial شركة تكنولوجيا مالية ذات رأس مال جيد تأسست في العام 2005. وتهدف إلى أن تصبح سوقًا شاملاً يلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. مع حوالى عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، تقدم حلولًا عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية بديهية ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وولعهم بالتداول وإعادة تشكيل مشهد القطاع. كشركة منظمة، توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت للمستثمرين مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات من فئات مختلفة من الأصول.