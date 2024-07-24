SquaredFinancial تعين فرانسيس لي، الخبير الاقتصادي المخضرم في التكنولوجيا المالية، رئيسًا لآسيا

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SquaredFinancial

24 يوليو, 2024, 11:33 AST

فيكتوريا، سيشيل, 24 يوليو / تموز 2024  /PRNewswire/ -- عيّنت شركة SquaredFinancial الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية "فرانسيس لي" رئيسًا جديدًا لآسيا، لتسريع النمو الإقليمي. هذه الخطوة الاستراتيجية هي جزء من خطة التوسع للشركة لتعزيز وجودها في الأسواق الآسيوية الرئيسية.

 

 

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Francis Lee joins SquaredFinancial
Francis Lee joins SquaredFinancial

يتمتع "لي" بأكثر من عقدين من الخبرة الواسعة في التمويل الدولي، مع التركيز على الأسواق الآسيوية. بفضل خبرته في الفوركس والمشتقات وإدارة المخاطر، اكتسب سمعة الرائد في صناعة التداول في المنطقة. اضطلع "لي" بدور رئيسي في وضع المعيار لعمل التداول المؤسسي والتجزئة الإقليميين. شغل مناصب رفيعة المستوى في مؤسسات مالية بارزة متعددة الجنسيات. كان المدير التنفيذي لشركة ADS Securities هونج كونج، وقاد عملية التنمية الاستراتيجية والعمليات التجارية الشاملة للمجموعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما كان رئيسًا إقليميًا للأعمال التجارية في مصرف "ساكسو بنك"، ما ساعد في بناء عمليات الوساطة في منطقة آسيا. "لي" أكاديمي ومؤلف وأستاذ مساعد في جامعة "فو جين" الكاثوليكية.

سيقود "لي" في دوره الجديد أعمال الشركة في آسيا، وبناء وتوسيع فرق العمل، ودفع النمو القوي وتثبيت موقع سكويرد فاينانشيال في السوق. يأتي تعيينه تماشياً مع التزام الشركة توظيف مجموعة موهوبة من الأفراد المحنكين لتقديم خدمات ذات جودة عالية لعملائها.

قال فيليب غانم، المؤسس والرئيس التنفيذي: "إننا ملتزمون تبني الفرص والتحديات التي لا حدود لها ونواصل توسيع نطاق أعمالنا. يسرني أن أرحب بـ"فرانسيس لي" في فريقنا التنفيذي. فنهجه المبتكر يتماشى مع ثقافة ورؤية SquaredFinancial. أنا واثق من أنه، بفضل معرفته العميقة في الأسواق الآسيوية، سيضع لنا علامة بارزة جديدة في هذه المنطقة الديناميكية."

علّق "فرانسيس لي" على تعيينه رئيسًا لآسيا قائلاً: "لطالما كان فيليب شريكًا طويل الأمد حافظت معه على علاقة وطيدة منذ عصر ADSS. إنني على ثقة تامة بأن ازدهار أي شركة يعتمد على براعة موظفيها، وأؤكد من دون تحفظ أن فريق الإدارة في SquaredFinancial هو من بين الفرق الأكثر استثنائية التي صادفتها في هذا المجال."

نبذة عن شركة SquaredFinancial

تعد شركة SquaredFinancial شركة تكنولوجيا مالية ذات رأس مال جيد تأسست في العام 2005. وتهدف إلى أن تصبح سوقًا شاملاً يلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. مع حوالى عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، تقدم حلولًا عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية بديهية ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون رؤيتهم وولعهم بالتداول وإعادة رسم مشهد القطاع. كشركة منظمة، توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت للمستثمرين مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات من فئات مختلفة من الأصول.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2466083/Francis_Lee_New_Head_of_Asia.jpg

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2466085/SquaredFinancial_Logo.jpg 

 

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