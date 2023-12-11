SquaredFinancial تقدّم إطارًا محسّنًا لمنع الاحتيال وتكشف عن شبكة احتيال

صياغة استراتيجية متقدمة لمنع الاحتيال وملاحقته بيقظة

ماهي، سيشيل, 11 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تعطي شركة SquaredFinancial أهمية كبيرة لمعايير الشفافية وتكرّس نفسها بقوة لمكافحة الممارسات الخادعة عبر تطوير إطار متقدم لمنع الاحتيال. وإدراكًا من الشركة لحوادث الخداع المالي الأخيرة في صناعة التداول، تعمل بشكل فعال على تعزيز فريق الامتثال والمخاطر وتعزيز العمليات والبروتوكولات للكشف عن أي أنشطة احتيالية ومعالجتها على الفور.

ويتطلب النهج الشامل لمنع الاحتيال وإدارته أدوات قوية بغية إجراء تقييمات شاملة للمخاطر وتحديد نقاط الضعف المحتملة وتحديد أولويات التخفيف من المخاطر.

SquaredFinancial’s enhanced fraud prevention

وتتمثل الخطوة الأولى نحو مكافحة الاحتيال الرقمي بشكل فعال في فهم أشكال الاحتيال التي تحدث بانتظام في قطاع التكنولوجيا المالية. وتشمل بعض أنواع الاحتيال الأكثر شيوعًا سرقة الهوية والتصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وهجمات الروبوتات التي يمكن منعها عبر إنشاء بنية تحتية مرنة لتكنولوجيا المعلومات والتركيز الثابت على الأمن السيبراني. وفي مجال وساطة الفوركس، تتكرر الأنشطة الاحتيالية ويجري التخطيط لها من الشبكات أو الأفراد الذين يستغلون الشروط والأحكام ويطبقون خطط تداول لإساءة استخدام العمولة ومخططات المكافآت الأخرى.

التكيف مع مشهد الاحتيال المالي المتطور باستمرار

لطالما استهدفت شبكاتُ الاحتيال على مر السنين الشركات، واستغلت خطط التداول وكبدتها خسائر كبيرة. وعلى هذا النحو، تم استخدام خطط مثل عناوين IP والأجهزة المشتركة لاستغلال أنظمة التداول والاستفادة من مخططات المكافآت.

دراسة حالة احتيال حديثة والإجراءات المتخذة

بدأت SquaredFinancial في نوفمبر 2023 تحقيقًا داخليًا بعد كشف الإجراءات المخادعة لأحد شركائها. وتمكنت الشركة باستخدام أدوات التحليل الداخلية، من تحديد المخالفات بسرعة وتدخلت على الفور، ما منع المزيد من الاستغلال. وقد أكد Craig Jenkins، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال، قائلًا: "تمكنا من الكشف عن حالة المعتدين الأخيرة من خلال برنامجنا المستخدم لتحديد الأنماط المشبوهة، ما كشف لنا عن شبكة من أنشطة التداول المتصلة. وكشف فحص شامل أن العشرات من "العملاء" ينخرطون في صفقات منسقة من الموقع نفسه، من الكمبيوتر نفسه حتى، لإساءة استخدام الظروف المواتية التي نقدمها، باستخدام مستندات مزيفة لتجاوز عمليات التحقق الخاصة بنا.

"فاتخذنا إجراءات فورية؛ وجرى تعليق الحسابات، وإخطار الشركاء."

ملتزمون بالحفاظ على الثقة

تلتزم SquaredFinancial بشدة وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها، الحفاظ على الثقة التي بنتها مع عملائها وشركائها على مر السنين وتواصل الاستثمار وتحسين منتجاتها وخدماتها جنبًا إلى جنب مع مكافحة الاحتيال. ونظرًا لأن حماية العملاء هي أولويتها القصوى، تتعهّد بتحديد أي سلوك مشبوه والقضاء عليه لصالح كافة أصحاب المصلحة المتعاملين معها.