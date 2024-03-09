SquaredFinancial تُعلن عن عرضها الترويجي الخاص بمناسبة شهر رمضان المبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ --

تطلق شركة SquaredFinancial الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، عرضها الترويجي الخاص بشهر رمضان المبارك، لتمكين المستثمرين من إطلاق إمكاناتهم في الشهر الفضيل. يتيح هذا العرض الحصري للمتداولين فرصة التداول من دون سواب لمدة 30 يومًا مع رافعة مالية تصل إلى 1:2000 والاختيار من مجموعة واسعة من الأدوات المالية، من الفوركس إلى المعادن، مع استخدام منصات رائدة في الصناعة، بما في ذلك منصتيّ التداول العالميتين MT4 وMT5.

تلتزم SquaredFinancial تلبية الاحتياجات المالية للمستثمرين باختلاف مجالاتهم واهتماماتهم، وتقديم منتجات وخدمات متطورة لهم، ويسرها أن تقدم هذه الحزمة الترويجية الخاصة لرفع مستوى تجربتهم المالية. وتحظى ابتكارات الشركة ونموها التكنولوجي وعروضها التنافسية بالتقدير من قبل هيئات بارزة. وعلى هذا النحو، حازت SquaredFinancial مؤخرًا جائزة أفضل تطبيق تداول Best Trading Mobile App للعام 2023 عن تطبيق الهاتف المحمول الشهير الخاص بها، ما يعزز سجلها التقديري.

ندعو المشاركين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذا العرض الترويجي إلى زيارة موقع الشركة الإلكتروني لقراءة الشروط والأحكام، والتعرف على المزيد من التفاصيل وتسجيل اهتمامهم.

معلومات عن SquaredFinancial

SquaredFinancial هي شركة تكنولوجيا مالية ذات رأس مال قوي، وقد تأسست في العام 2005. وتهدف إلى أن تصبح متجرًا شاملاً يلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. وبفضل نحو عقدين من الخبرة في مجال التكنولوجيا المالية والتداول، فإنها تقدم حلولاً عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، ممن يبحثون عن بوابة استثمار سهلة ومتطورة. وتتمتع الشركة بقيادة من خبراء السوق والقيادة ممن يجمع بينهم شغف التداول ورؤية لإعادة تشكيل هذا المجال. وباعتبارها شركة ممتثلة للوائح التنظيمية، فإنها توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات من فئات الأصول المختلفة. أطلقت SquaredFinancial مؤخرًا تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول الخاص بها وحساب الودائع المبتكر الخاص بها.

تحذير من المخاطر: العقود مقابل الفروقات هي منتجات تتمتع برافعة مالية عالية. ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على درجة عالية من المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لكافة المستثمرين. فيمكن أن يحدث زيادة أو نقصان في قيمة الاستثمار، كما يمكن أن يفقد المستثمرون رأسمالهم الذي استثمروه. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه أي شخص أو كيان، عن أي خسارة أو ضرر كلي أو جزئي يحدث بسبب، أو ينتج عن، أو يتعلق بأي معاملات متعلقة بالعقود مقابل الفروقات.

بيان إخلاء مسؤولية: ليس الهدف من هذا الموقع تقديم خدمات الاستثمار لمواطني بعض الولايات القضائية مثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي/ المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والدول المدرجة في مجموعة العمل المالي (FATF) بما في ذلك: إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وسوريا، وبيلاروسيا، وميانمار (بورما)، وروسيا، وجنوب السودان، وفنزويلا، واليمن. يجب أن يكون عمرك 18 عامًا، أو تبلغ السن القانونية كما هو محدد في بلدك، لتتمكن من التسجيل للحصول على حساب.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1987371/Squared_Financial_Logo.jpg