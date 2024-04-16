SSI Schaefer & Noatum للخدمات اللوجيستية: نجاح أكبر نظام لتركيب أنظمة التخزين بالأرفف المتحركة لغرف التبريد في دولة الإمارات العربية المتحدة

استفادت الشراكة من أنظمة التخزين ذات الرفوف المتحركة التابعة لشركة SSI Schaefer لزيادة سعة التخزين بنسبة 90٪، وتوسعت في التعاون السابق لتوفير بنية تحتية حيوية للقاح خلال وباء Covid-19

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- SSI Schaefer ، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال أتمتة المستودعات وحلول تخزين سلسلة التبريد، تعلن عن نتائج شراكتها مع شركة Noatum Logistics Middle East، وهي شركة خدمات لوجستية إقليمية متكاملة لشركة Noatum تقدم الخدمات من البداية إلى النهاية، وهي شركة تابعة لمجموعة AD Ports التي تقود المجموعة المسؤولة عن الخدمات اللوجستية للمجموعة.

من خلال الاستفادة من نظام التخزين ذات الرفوف المتحركة التابع لشركة SSI Schaefer والذي يزيد من سعة التخزين بأكثر من 90٪، أنشأت الشراكة أكبر نظام لتركيب رفوف متحركة لغرف التبريد والتجميد العميق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد جزءًا من مركز التخزين KLP21 التابع لمجموعة AD Ports Group، والذي يقع في منطقة خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد). بالإضافة إلى تعزيز كفاءة التبريد وكثافة التخزين، نجح النظام أيضًا في تعزيز سلامة المستودعات من خلال آليات الأمان المتعددة ووحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة المتطورة (PLC) لتمكين التحكم المخصص والآلي. مع تزايد الطلب على مرافق التخزين في غرف التبريد المتطورة التي تم بناؤها مسبقًا في كيزاد، تلبي الشراكة حاجة رئيسية للعملاء الجدد، مع تسريع نمو الأعمال داخل المنطقة وخارجها.

قالSebastian Cosmin Ilie ، رئيس وحدة الأعمال للمنتجات والمعدات في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة :SSI Schaefer"يشرفنا أن نتعاون مع AD Ports Group وبعدها مع Noatum Logistics Middle East في هذه المشاريع التحويلية. يظهر هذا التعاون قيمنا الأساسية المتمثلة في التزام العملاء وتركيزهم على المدى الطويل، مما يدفع إلى الابتكار والتميز في صناعة الخدمات اللوجستية، مما يتيح لشركائنا تقديم حلول تخزين حديثة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. نتطلع إلى مواصلة رحلتنا الناجحة للنمو والازدهار في المنطقة سويًا."

قالDaniel Berasategui ، المدير العام لشركة Noatum Logistics Middle East والرئيس التنفيذي لشركة Noatum Project Cargo، مجموعة الخدمات اللوجستية، :AD Ports Group"كانت شراكتنا مع SSI Schaefer مهمة في المساعدة في تطوير قدراتنا كمركز لوجستي إقليمي يخدم العديد من القطاعات الصناعية بدءًا من الرعاية الصحية إلى السلع الاستهلاكية سريعة التداول. نظرًا للجمع بين قوة قدرات AD Ports Group وخدمات Noatum اللوجستية المتكاملة للغاية والشبكات العالمية، سنواصل العمل مع شركاء مثل SSI Schaefer لتزويدنا بقدرات رائدة في السوق تكسب ثقة عملائنا للتعامل مع سلسلة القيمة بأكملها - من التصنيع إلى المستخدم النهائي."

تعاون أولي لتقديم بنية تحتية لوجستية حاسمة للقاحات في عصر الوباء

تعود الشراكة المثمرة بين AD Ports Group و SSI Schaefer إلى عدة سنوات. تعاونت AD Ports Group في البداية مع SSI Schaefer لتعزيز تقدمها لتكون أكبر مركز توزيع لتخزين سلسلة التبريد لسلاسل التوريد الصحية والطبية. صممت SSI Schaefer حل للتخزين وقامت بتركيبه وهو VNA (Very Narrow Aisle Pallet Racking) لتحسين سعة تخزين التجميد العميقة الحديثة للمجموعة والتي لعبت دورًا حاسمًا في تخزين وتوزيع أكثر من 260 مليون جرعة من اللقاحات إلى أكثر من 65 دولة في جميع أنحاء العالم كجزء من اتحاد HOPE - وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيادة أبوظبي مصممة لمكافحة انتشار وباء Covid-19.

بالانتقال إلى حلول شركة SSI Schaefer لتحسين مساحة التخزين في سلسلة التبريد وقدرتها على توزيع الأدوية، اختارت مجموعة AD Ports Logistics Cluster Interlock 600 VNA التخزين في رفوف للطبليات الموجهة للمخازن الجافة والمجمدة، والتي تغطي مساحة واسعة تبلغ 8000 متر مربع وتوفر 14000 موضع طبلية. وبفضل حلول التجميد العميق ولوحات المعلومات الرقمية المتقدمة للتحكم البيئي الدقيق، ويمكن الحل من تخزين اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية ضمن نطاق درجة حرارة محددة، حتى منخفضة تصل إلى -25 °مئوية.

نبذة عن SSI Schaefer Group

تعتبر SSI Schaefer Group إحدى الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال تقديم الحلول اللوجستية الشاملة. وتساعد الشركة، من خلال التقنيات والبرامج المبتكرة، كل من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في زيادة كفاءة واستدامة عمليات التخزين والانتقاء والنقل الخاصة بالشركات سالفة الذكر، حيث تقدم الشركة حلول متكاملة تشمل المستودعات المؤتمتة بالكامل والخدمات المخصصة وبرامج الصيانة وكذلك الروبوتات والمركبات الموجهة آليًا، بالإضافة إلى الأنظمة اليدوية وشبه الآلية مثل وحدات التشغيل و التخزين والحاويات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد للشركة: https://www.ssi-schaefer.com/en-asia/

حول Noatum

Noatum، جزء من AD Ports Group، وهي مجموعة رائدة متعددة الجنسيات متخصصة في خدمات النقل والخدمات اللوجستية الشاملة وخدمات عمليات الموانئ.

تنقسم أعمالها إلى ثلاثة مجالات عمل رئيسية:Noatum Maritime ، التي تركز على تقديم الخدمات البحرية؛ Noatum Logistics، وهي مشغل لوجستي شامل؛ و Noatum Terminals، قسم عمليات الموانئ لدينا.

إن اتباعنا نهج متعدد القطاعات في خدماتنا في هذه المجالات الثلاثة يعني أنه يمكننا تقديم حلول شاملة، مع درجة عالية من التخصص والابتكار.

مع وجودها في 31 دولة في جميع الأسواق العالمية الرئيسية والممرات التجارية، تتعامل Noatum مع أكثر من 15450 مكالمة ميناء كل عام، وتحرك أكثر من 14.7 مليون طن من البضائع السائبة والعامة، وتنقل أكثر من 1.6 مليون مركبة. كما أنها تتعامل مع أكثر من 150000 حاوية في المحطات والمستودعات، ويبلغ حجم الحاويات المنقولة أكثر من 560000 حاوية مكافئة.

استحوذت مجموعة AD Ports Group على Noatum لقيادة مجموعة الخدمات اللوجستية للمجموعة في عام 2023.