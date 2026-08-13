Stanbic IBTC Bank يعزز قدراته في الخدمات المصرفية للمعاملات عبر الترقية إلى FinnAxia® 9.0 من نوكليوس سوفتوير

لاغوس، نيجيريا، 13 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- نجح Stanbic IBTC Bank، العضو في مجموعة ستاندرد بنك، وشركة نوكليوس سوفتوير، وهي شركة رائدة في توفير حلول الإقراض والخدمات المصرفية للمعاملات، في الانتقال إلى FinnAxia® 9.0، في إنجاز مهم ضمن شراكتهما الممتدة منذ سنوات والتزامهما المشترك بدفع عجلة الابتكار في الخدمات المصرفية للمعاملات.

يتجلى في هذا الإنجاز تعاون المؤسستين على مدى أكثر من عقد لتعزيز قدرات الخدمات المصرفية للمعاملات وتحقيق قيمة أكبر لعملاء الشركات والمؤسسات. في ظل تطور توقعات العملاء وتزايد طلب الشركات على خدمات مصرفية سلسة تُقدَّم في الوقت الفعلي ومدعومة رقميًا، يواصل Stanbic IBTC Bank ونوكليوس سوفتوير التركيز على تسخير التقنية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم نمو الأعمال.

يعزز الانتقال إلى FinnAxia® 9.0 منصة Stanbic IBTC Bank للخدمات المصرفية للمعاملات، ويقوي قدرة البنك على توفير حلول المدفوعات المتكاملة والتحصيلات وإدارة السيولة وإدارة النقد. تدعم الترقية مرونة أكبر في مختلف العمليات، وتحسن الأتمتة والترابط، وترتقي بالتجارب الرقمية للعملاء، وتوفر أساسًا قابلًا للتوسع للنمو والابتكار مستقبلًا.

تشهد الخدمات المصرفية للمعاملات في أنحاء أفريقيا مرحلة جديدة من التحول، إذ يتزايد طلب الشركات على المدفوعات في الوقت الفعلي، وخدمات التجارة الرقمية، والإدارة الذكية للسيولة، والتجارب المصرفية المترابطة. لذلك تستثمر المؤسسات المالية في منصات تقنية حديثة تتيح تسريع وتيرة الابتكار مع الحفاظ على القدرة على الصمود والأمن، وتقديم خدمات تركز على العملاء. يتماشى اعتماد FinnAxia® 9.0 مع استراتيجية Stanbic IBTC Bank الأوسع نطاقًا لتسخير التقنية في تحقيق قيمة للعملاء والحفاظ على معايير عالية من التميز التشغيلي.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال Eric Fajemisin، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمعاملات في :Stanbic IBTC Bank

«تمتد علاقتنا مع نوكليوس سوفتوير على مدى عقد، وتندرج ضمن التزامنا الأوسع بمواصلة تعزيز الحلول والخدمات التي نقدمها لعملائنا. ومع استمرار تطور الخدمات المصرفية للمعاملات، نواصل التركيز على الاستثمار في القدرات التي تمكّن الشركات من العمل بسرعة أكبر ورؤية أوضح وثقة أعلى. ويسهم الانتقال إلى FinnAxia® 9.0 في تعزيز منصتنا للخدمات المصرفية للمعاملات وقدرتنا على تقديم حلول مبتكرة وفعالة تركز على العملاء في بيئة سريعة التغير».

وعن هذا التطور أيضًا، قال Jesuseun Fatoyinbo، رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات في :Stanbic IBTC Bank

«تتمحور الخدمات المصرفية للمعاملات اليوم حول تقديم تجارب ذكية وسلسة وسريعة الاستجابة للعملاء. ويعزز هذا التطوير قدرتنا على تبسيط مسارات العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية واستحداث قدرات جديدة بوتيرة أسرع. وهو يجسد التزامنا المستمر بدعم العملاء بحلول تتطور بما يواكب احتياجات أعمالهم وطموحاتهم للنمو».

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال Parag Bhise، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي في نوكليوس سوفتوير:

«نثمّن علاقتنا الممتدة منذ سنوات مع Stanbic IBTC Bank، ويسعدنا دعم جهود البنك المتواصلة لتعزيز قدراته في الخدمات المصرفية للمعاملات. وقد صُمم FinnAxia® 9.0 لمساعدة المؤسسات المالية على مواكبة توقعات العملاء المتطورة من خلال تحسين الأتمتة والترابط والكفاءة التشغيلية».

يمثل الانتقال إلى FinnAxia® 9.0 أحدث خطوة في التعاون المستمر بين Stanbic IBTC Bank ونوكليوس سوفتوير لتعزيز قدرات الخدمات المصرفية للمعاملات وتقديم حلول مبتكرة تواكب الاحتياجات المتغيرة للشركات. ومن خلال الجمع بين نهج Stanbic IBTC Bank الذي يركز على العملاء والخبرة التقنية لنوكليوس سوفتوير، تواصل الشراكة تحقيق مزيد من الكفاءة والمرونة والقيمة لعملاء الشركات والمؤسسات.

وبفضل الاستثمار المتواصل في التقنية والابتكار والتميز في الخدمة، يواصل Stanbic IBTC Bank التركيز على تقديم حلول للخدمات المصرفية للمعاملات تركز على العملاء وتمكّن الشركات من إدارة السيولة بفعالية، وتحسين العمليات، والمشاركة بثقة في اقتصاد رقمي يزداد ترابطًا. وتظل نوكليوس سوفتوير ملتزمة بدعم المؤسسات المالية بحلول تقنية متقدمة تساعد على تسريع التحول الرقمي ودفع عجلة النمو المستدام.

نبذة عن نوكليوس سوفتوير

شركة Nucleus Software Exports Ltd. مدرجة للتداول العام (531209BSE: ) (NSE: NUCLEUS)، وهي شركة متخصصة في المنتجات البرمجية تقدم منتجات الإقراض والخدمات المصرفية للمعاملات إلى المؤسسات المالية الرائدة عالميًا.

تقدم نوكليوس سوفتوير حلولًا ثورية في مجال التكنولوجيا المالية إلى 200+ بنك ومؤسسة مالية في 50 دولة، وتدعم إقراض الأفراد، وتمويل الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الإسلامي، وتمويل السيارات، وتمويل السيارات التابع للشركات المصنّعة، وإدارة النقد، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، والخدمات المصرفية للمعاملات، وغيرها. تدير حلولنا معاملات سنوية تزيد قيمتها على 15 تريليون دولار، بواقع أكثر من 26 مليون معاملة يوميًا عبر منصتنا المتكاملة عالميًا للخدمات المصرفية للمعاملات. تدير منصتنا للإقراض قروضًا تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار عالميًا، وتتيح لـ500,000+ مستخدم تسجيل الدخول يوميًا.

تستند منتجاتنا الرئيسية، FinnOne Neo® وFinnAxia®، إلى خبرة تزيد على 4 عقود في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)، وإلى منصة مدمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التحول الرقمي لدى المؤسسات المالية (FIs) في جميع أنحاء العالم.

FinnOne Neo® منصة الإقراض الرقمية من الجيل التالي، صُممت لإحداث نقلة نوعية في عملية الإقراض. يستند FinnOne Neo® إلى منصة تقنية متقدمة تمكّن المؤسسات المالية من تبسيط عمليات الإقراض، والارتقاء بتجارب العملاء، ودفع نمو الأعمال. FinnAxia® حزمة متكاملة من الحلول العالمية للخدمات المصرفية للمعاملات، تحظى بثقة البنوك حول العالم لتحسين عملياتها في هذا المجال. باستخدام FinnAxia® ، تستطيع المؤسسات المالية إدارة أنشطة إدارة النقد وتمويل التجارة وإدارة السيولة وغيرها من أنشطة الخدمات المصرفية للمعاملات بكفاءة عبر منصة موحدة، ما يحسن الكفاءة التشغيلية والوضوح ويعزز العلاقات مع العملاء. Nucleus Software Digital Services صُممت حزمة خدماتنا الشاملة خصيصًا لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في مسيرة تحولها الرقمي والحفاظ على بنية تحتية تقنية مثلى. من خلال Nucleus Software Digital Services ، نقدم نهجًا متكاملًا للتحول الرقمي يتيح للمؤسسات توفير تجارب سلسة للعملاء، وتحقيق كفاءة تشغيلية وكفاءة في التكاليف، واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

تؤكد هذه الخدمات مجتمعة التزام نوكليوس سوفتوير بدفع الابتكار وتمكين المؤسسات المالية من الازدهار في عالم يزداد اعتمادًا على التقنيات الرقمية.

بعد أن حظيت بتقدير Gartner® وForrester®، تواصل نوكليوس سوفتوير دفع الابتكار في مجالات الإقراض والخدمات المصرفية للمعاملات والتحول في التكنولوجيا المالية.