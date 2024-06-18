STAR Market يحتفل بعيد ميلاده الخامس بنمو مثير للإعجاب وأدوات استثمارية محسّنة

غوانغتشو، الصين ، 18 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- احتفل Science and Technology Innovation Board (STAR Market) في يوم 13 من شهر يونيو الجاري بعيد ميلاده الخامس، حيث تأسس في عام 2019. يعد STAR Market بمثابة منصة تَخدم تحقيق الكفاية العلمية والتكنولوجية العامة، فهو يحتضن شركات في القطاعات الاستراتيجية الناشئة، مثل الجيل الجديد من تقنية المعلومات وتصنيع المعدات المتطورة والمواد الجديدة وترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة والطاقة الجديدة والطب الحيوي والمساهمة في القوى الإنتاجية الجديدة العالية الجودة.

share of indices by industry classification

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، بلغ عدد الشركات المدرجة في STAR Market 573 شركة، جمعت أكثر 125.5 مليار دولار أمريكي من خلال الاكتتابات العامة الأولية، مع قيمة سوقية مجمعة تتجاوز 703 مليار دولار أمريكي، اعتبارًا من 12 يونيو.كما كشفت التقارير الفَصلية أن الشركات المدرجة في STAR Market حققت إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 41.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 4.6%، كما حققت 67% من الشركات نموًا إيجابيًا في الإيرادات في الربع الأول من عام 2024.

وفي الوقت ذاته، تحسّن نظام مؤشرSTAR Market تدريجيًا. منذ إطلاق أول مؤشر لـ STAR Market، وهو مؤشر SSE STAR 50 في عام 2020، بلغ عدد المؤشرات التي تتبع أداء السوق 15 مؤشرًا، وبلغت القيمة المجمعة للأصول تحت الإدارة من المنتجات ذات الصلة 22 مليار دولار أمريكي. علاوة على ذلك، فقد أُدرجت منتجات مثل E Fund STAR 50 ETF (برمز: 588080) في برنامج ETF Connect Program بهدف تمكين المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى التعامل مع شركات التقنية القائمة على الابتكار.

وشاركت شركات إدارة الأصول الرائدة بنشاط في توفير الأدوات الاستثمارية المتنوعة للمستثمرين، لا سيما شركة E Fund Management ("E Fund")، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في الصين، التي واصلت إثراء مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها، والتي تضمنت E Fund STAR 50 ETF وE Fund STAR 100 ETF (برمز: 588210) وأيضًا E Fund STAR Growth ETF (برمز: 588020).

في حين يتألف مؤشرSSE STAR 50 من 50 شركة كبرى فقط، بمتوسط قيمة سوقية يبلغ 6.4 مليار دولار أمريكي. أما مؤشرSSE STAR Growth ، فيسلط الضوء على النمو المحتمل للشركات المدرجة به ويختار أكبر 50 سهمًا من حيث معدلات نمو الإيرادات التشغيلية وصافي الأرباح.

ويتألف مؤشر SSE STAR 100 من 100 سهمًا متوسط الحجم، باستثناء الأسهم المدرجة في مؤشر STAR 50. ولكن على عكس مؤشر SSE STAR 50 ومؤشرSSE SSE STAR Growth ، اللذين يتركزان في قطاع أشباه الموصلات، فإن مؤشر SSE STAR 100 متنوع عبر نطاق واسع من الصناعات، وتعد أوزان أكبر 5 صناعات فيه – وهي أشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية، والعلاج الطبي، والمعدات الكهربائية، والآلات – شديدة التقارب، وتمثل ما يقرب من 80٪ في المجمل.

نبذة عن E Fund

تأسست شركة E Fund Management Co Ltd ("E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة في الصين مع ما يقرب من 3.2 تريليون يوان صيني (450 مليار دولار أمريكي) من الأصول تحت إدارتها. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات والمصارف. ومنذ تأسيسها، تركز الشركة على إدارة الاستثمارات على المدى الطويل، مؤمنة بأهمية إجراء أبحاث متعمقة والوقت في الاستثمار.

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