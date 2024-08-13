stc البحرين تتشارك مع Corero Network Security لتعزيز حماية العملاء من هجمات حجب الخدمة

مارلبورو، ماساتشوستس، 13 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- شركة Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQB: DDoSF)، الموزعة المتخصصة في حماية العملاء من هجمات حجب الخدمة (DDoS)، أعلنت اليوم عن شراكة مهمة مع شركة stc البحرين، الرائدة في قطاع الاتصالات في البحرين. يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات حماية متميزة، وضمان حماية مستويات الخدمة من كل من حركة الهجوم الخارجية وتهديدات DDoS التي يتم إنشائها داخلياً.

تؤكد الشراكة مع Corero Network Security التزام stc البحرين المستمر بتقديم أعلى مستوى من أمان وجودة الخدمة. يضيف تقديم خدمة محمية من هجمات حجب الخدمة مستوى آخر من الحماية المتميزة لعملائها، مما يعزز مكانة شركة stc البحرين في طليعة الابتكار في مجال الاتصالات في البحرين.

صرّح Carl Herberger، الرئيس التنفيذي لشركة Corero Network Security قائلًا: "نحن متحمسون للشراكة مع stc البحرين لتوفير خدمات حماية محسنة ضد هجمات حجب الخدمة، يؤكد هذا التعاون التزامنا المشترك بتقديم خدمات متميزة لعملائنا، ومن خلال الجمع بين النهج المبتكر لـشركة stc البحرين وحلول الحماية التي تقدمها شركة Corero، فإننا نضع معيارًا جديدًا لأمن الاتصالات في المنطقة."

منذ دخولها إلى سوق الاتصالات في البحرين، أحدثت شركة stc البحرين ثورة في مجال الاتصالات، حيث كانت رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا. قامت الشركة باستمرار بإدخال أحدث الأجهزة عالية التقنية وتطوير مجموعة شاملة من خدمات البيع بالجملة والمؤسسات التي تقدم خدمات وطنية ودولية.

في عام 2011، أصبحت stc البحرين أول مشغل في البلاد يقوم بترقية شبكته إلى HSPA +، مما يوفر للمشتركين في النطاق العريض سرعات تصل إلى 42 ميغابايت في الثانية. استمرت هذه الروح الرائدة في الاختبار الناجح وعرض شبكتها 4G / LTE في أوائل عام 2012، تلا ذلك الإطلاق الرسمي لخدمات 4G / LTE للعملاء في يناير 2014.

نبذة عن شركة Corero Network Security

Corero Network Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية من هجمات حجب الخدمة، وهي متخصصة في حلول الكشف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة والتحليلات وإعداد التقارير. تحمي تكنولوجيا Corero من تهديدات هجمات حجب الخدمة (DDoS) الخارجية والداخلية في بيئات الحافة وبيئات المشتركين المعقدة، مما يضمن توافر خدمة الإنترنت. تشمل فروع الشركة المراكز التشغيلية في مارلبورو، ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإدنبرة بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مُدرجة في سوق AIM في بورصة لندن للأوراق المالية (رمز التداول: CNS) وسوق OTCQB الأمريكي (OTCQB: DDOSF).

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